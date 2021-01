Pauline Pedder (65) imala je samo 14 godina kad je ostala trudna i jedva 15 kad je morala dati tek rođenu djevojčicu na posvajanje. Desetljećima se pitala što se dogodilo s njom, sve dok se nedavno nije obratila ITV-jevoj emisiji koja se bavi spajanjem članova obitelji koji su izgubili kontakt, čija joj je voditeljica Davina McCall ubrzo otkrila da je njezina kći Carol Whitehead (51) već godinama prati na Facebooku.

Carol je ispričala je kako je nakon smrti majke posvojiteljice odlučila potražiti svoju pravu majku i obitelj. Uz pomoć prijatelja, pronašla je Pauline na Facebooku, no u strahu da bi ona mogla odbiti kontakt, odlučila je samo pratiti njezine statuse i fotografije koje je objavljivala. Potisnula je razmišljanja o tome da joj se predstavi i predloži susret, već je ostala na tome da samo prati njezine objave i fotografije.

- Odlazila bih na njezinu Facebook stranicu svakih nekoliko tjedana. Ponekad bi objavila slike stvari koje je radila sa svojim kćerima, pa sam se osjećala pomalo čudno. Nisam znala je li im što rekla o meni i nisam joj htjela stvoriti problem time da se samo pojavim iz vedra neba - kaže Carol.

Kad bi vidjela Paulinine fotografije s kćerima, bilo joj je teško, osjećala je da bi trebala biti dio toga, ali nije htjela ući u njihov život tako iznenada. No kad god bi na televiziji vidjela epizodu showa Long Lost Family, još bi se češće vraćala na Paulinin profil i gledala njezine fotografije.

- Iznenađena sam. Pridružila sam se Facebooku 2015. godine, baš zato da bih mogla kontaktirati s članovima obitelji, I bila sam tužna kad sam to saznala da mi se Carol nije javila kad me pronašla, jer smo mogle imati tri godine više zajedno, no kad smo se napokon našle, sve smo nadoknadile - kaže Pauline.

Carole je pronašla Pauline nakon što je jedne večeri jedne večeri bila vani s prijateljicom. Razgovarale su o njenom posvojenju i iznenadila ju je pitanjem želi li da joj pomogne potražiti njezinu majku. Otišla je kući, ali nije mogla zaspati, a tad joj je prijateljica poslala link na Paulininu Facebook stranicu.

- Nisam mogla vjerovati, bile smo smo tako zapanjujuće slične. Idući dan proučila sam njezinu stranicu i počela ju pratiti - kaže Carol.

Pauline je odrasla s osmero braće i sestara u Huddersfieldu, West Yorks, i zatrudnjela je kad je imala samo 14 godina. Budući da nije mogla priznati roditeljima da je trudna, povjerila se dvjema bliskim prijateljicama, no to je na kraju saznala ravnateljica škole i potjerala ju. Napisala je pismo za njene roditelje, no ona im ga nikad nije dala. Umjesto toga, skrivala se u kući svog dečka i pretvarala se da svaki dan ide u školu,no njen otac načuo je da je trudna.

- Ako rodiš, nećeš ga dovesti kući - rekao joj je i zabranio joj izlaske. Izgubila je vezu s dečkom i otac je najavio da će dijete biti dano na posvajanje - kaže Pauline. Iako je njezina starija sestra Carol ponudila da primi nju i dijete, njihov je otac rekao da, ako se to dogodi, više neće razgovarati ni s jednom od njih.

Tako je otišla u prihvatilište i rodila djevojčicu koju je nazvala Louise. Provela je mjesec dana s njom u kući, hraneći je i presvlačeći.

- Odmah sam se povezala s njom. No kad su roditelji došli u posjet, moj otac ju nije htio niti pogledati. Mama ju je primila na ruke, ali rekla je da je otac uporan. Rekli su mi da se pozdravim s djetetom. Onda sam morala napustiti dom kako bi njezini posvojitelji mogli doći po nju. Sjećam se da sam joj rekla: "Kad odrasteš, mogle bismo naletjeti jedna na drugu, ti ćeš se sjećati mene, kao i ja tebe" -priča Pauline. Sve što je ostalo da ju podsjeća na kćer bila je fotografija iz vremena kad je bila trudna.

- Voljela sam tu fotografiju, ona je bila dokaz da moja kći postoji, da sve to nisam samo sanjala. Uvijek sam ju držala uza se i svako malo bih ju pogledala i pomislila na svoje dijete - priča Pauline.

Pauline se udala kada je imala 16 te rodila još četvero djece - Tracie (49), Stevena (48), Samanthu (46) i Stephanie (39).

- Bila sam sretna, ali uvijek sam osjećala da netko nedostaje. Carol je uvijek bila dio obitelji i uvijek smo o njoj govorili kao da je s nama, iako nije bila - kaže.

Carol, koja živi u Huddersfieldu sa svojim partnerom Rohanom, imala je veliku sreću sa svojim posvojiteljima, Michaelom i Norom. Prvi put je pokušala pronaći rođenu majku kada je imala 18, no naišla je na zidove. U domu su joj rekli da su imali požar te da su stranice o posvojenju izgubljene.

- Sve što sam imala bilo je njezino ime. No moja se mama jako uzrujala zbog toga što ju tražim, pa sam to ostavila po strani - priča.

S druge strane, Pauline, umirovljena asistentica u nastavi, koja sada živi sa svojim drugim suprugom u Barnsleyu, uvijek je pretpostavljala da je Carolina nova obitelj bila iz drugog dijela zemlje. Nevjerojatno, ali bile su puno bliže nego što su mislile, pa i jako blizu u nekoliko navrata.

- Živjela sam 10 minuta hoda od mjesta gdje živi Carol. Išla sam kod liječnika ulicom u kojoj Carol živi, prolazila bih kraj njezine kuće - priča Pauline. Osim toga, njen brat je vlasnik tvrtke koja prodaje boje koja je opskrbljivala automobilsku tvrtku koju je vodio Carolin sin.

- Shvatila sam da se čovjek preziva kao Pauline i rekla sam sinu da porazgovara s njim i da ga pita ima li izgubljenu kćer, ali on to nikad nije učinio - priča Carol. Dodaje kako je znala naletjeti na sestru Tracie dok je radila u diskontnoj trgovini, Home Bargains. No, tek kad se Pauline prijavila za emisiju Long Lost Family, zapravo su se spojile.

- Kliknule smo čim smo se upoznale i stalno razgovaramo. Nema neugodne šutnje među nama, kad jedna od nas prestane govoriti, druga započinje. Kao da smo oduvijek živjele jedna s drugom. Kao mlada, mučila sam se zbog toga što nismo zajedno, sada je moj život opet potpun - zaključuje Pauline, prenosi The Mirror.