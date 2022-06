Kći i njezin muž se ne slažu, imaju li možda nekakav urok?

Poštovani Mevludine,

kći mi ima problema s mužem, a rekli su mi da su na nju bačeni magija i uroci. Imaju i dijete, pa je situacija teška. Pomozite.

šifra: magija

Odgovor:

Vaša kći je pozitivna, energična, otvorena i temeljita te vidim da se trudi održati brak. No suprug je problem, teški je gotovan koji ništa ne želi raditi. Puno traži, a malo daje. Imaju jedno dijete, a vidim da je i drugo na putu. Pogriješila je u izboru i nije trebala s njim u brak. Taj čovjek se neće promijeniti, ima problema s vezivanjem i emocijama, a ni dijete ga ne zanima. Traumatizira je i koristi, pa je malo vjerojatno da će se brak održati. Ne vidim ih zajedno, a i ona će uskoro shvatiti da će joj samoj biti puno bolje. Magija ovdje nije prisutna, žena kojoj ste se obratili uzela vam je novac i samo vam je lagala. Nemaju oni nikakve magije, no tako će biti dok se ne rastave, sudbinski si jednostavno ne odgovaraju. Nisu se uspjeli emotivno povezati jer je on egoističan i kompliciran. Vidim joj poslije drugoga gospodina koji će je prihvatiti i bit će sretna s njim. Treba se okrenuti budućnosti.

