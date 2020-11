Kebab u kućnoj izradi novi je gastro hit koji možete složiti i vi

Ukusan kebab možete napraviti i sami kod kuće uz samo nekoliko sastojaka. Naime, sve što vam treba je juneće mljeveno meso, začini, folija za pečenje, povrće i pecivo

<p>Ne postoji bolji način da noć završite s masnim Doner kebabom, ali nije tajna da to baš i nije najzdraviji obrok. Međutim, pametne mame kod kuće stvaraju vlastite ukusne verzije kebaba koristeći samo svježe sastojke - i zaklinju se da su jednako dobri kao i oni 'pravi'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za kupovinu mesa</p><p>Na Facebook grupu Slow Cooker Recepti i savjeti, mame su podijelile recept za ovu ukusnu deliciju. Preporučuju da koristite jednostavno mljevenu janjetine s začinima, a zatim je oblikujte u oblik kruha prije umotavanja u limenu foliju. Pecite ga na laganoj vatri 5-6 sati ili na visokoj 3-4 sata, i to je to, jelo je spremno za posluživanje zajedno s vašom omiljenom salatom, pittom i tzatzikijem. Najbolje od svega je što pomoću sporog kuhala možete ostaviti meso da se samo peče, što znači da možete nastaviti s ostatkom dana.</p><h2>Kako napraviti vlastiti kebab kod kuće?</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema: Pomiješajte janjeće mljeveno meso i sve gore navedene sastojke. Oblikujte ga u oblik kruha. Zamotajte u papir za pečenje ili foliju (po želji) i stavite izravno u sporo kuhalo (nije potrebna tekućina). Pecite na niskoj temperaturi 5-6 sati ili na visokoj 3-4 sata (ovisno o vašoj pećnici ili u čemu već pečete). Kad se ispeče, pustite da se odmori 10-15 minuta. Meso tanko narežite. Poslužite ga sa salatom, rajčicom, crvenim lukom, sirom i umakom po želji</p><p>Mnogi su željeli i sami isprobati ovaj recept, a jedna je mama otkrila kako je postigla sitne i tanke komadiće kebaba pomoću gulilice za krumpir.</p><p>Napisala je: 'Koristila sam gulilicu za krumpir da bih isjeckala kebab. A salata je bila samo standardna salata'.</p><p>Druga osoba je rekla: 'Napravio sam ovo sinoć i bilo je prekrasno. Hvala vam'.</p><p>- Večeras sam ovo spremila i bilo je preukusno - složila se treća osoba, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/food/10862070/doner-kebabs-homemade-recipe-viral-trend-easy/" target="_blank">The Sun</a>.</p>