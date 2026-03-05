Ključan mjesec: Sadite ovo sada i imat ćete povrće cijelo ljeto!

Upravo sada je pravo vrijeme da zasučete rukave, jer povrće koje posijete u ožujku osigurat će vam svježe i ukusne plodove tijekom cijelog ljeta. Bilo da ste iskusni vrtlar ili tek početnik koji se odvažio na svoju prvu gredicu, ovi savjeti pomoći će vam da sezonu započnete uspješno.

POGLEDAJ VIDEO: Top savjeti za vrt pun plodova: Luk se sadi uz mrkvu i salatu

Top savjeti za vrt pun plodova: Luk se sadi uz mrkvu i salatu

Prvi koraci na otvorenom: Hrabro povrće koje voli prohladno proljeće

Iako vrijeme u ožujku zna biti varljivo, mnoge povrtne kulture otporne su na hladnoću i upravo im prohladni dani pogoduju za rast. Prije nego što bacite prve sjemenke, provjerite tlo. Stisnite šaku zemlje; ako se raspada, spremna je za obradu. Ako ostane zbijena i blatna lopta, pričekajte još koji dan da se prosuši.

Za one najnestrpljivije, rotkvice su idealan izbor. Spadaju među povrće koje najbrže raste i već za tri do četiri tjedna možete uživati u prvim plodovima. Njihov brzi uspjeh sjajna je motivacija za svakog početnika. Uz njih, sada je vrijeme za sjetvu raznih vrsta salata, špinata i rikole. Kod ovog lisnatog povrća vrijedi pravilo sukcesivne sjetve. Sijte manje količine svakih desetak dana kako biste osigurali kontinuiranu berbu svježih, hrskavih listova, umjesto da vam sve dospije odjednom.

Foto: ilustracija/Canva

Grašak je još jedan klasik ranog proljeća. On ne podnosi ljetne vrućine, stoga je rana sjetva ključna. Postavite mu potporanj ili mrežicu odmah pri sjetvi kako se mlade biljke ne bi kasnije oštetile. Mrkva, cikla i pastrnjak također vole započeti svoj rast u hladnijem tlu. Njihove sjemenke klijaju sporije, pa budite strpljivi i održavajte gredicu vlažnom. Ne zaboravite ni na luk. Sadnja lučica u ožujku najjednostavniji je put do krupnih glavica koje ćete vaditi tijekom ljeta.

Priprema za ljetnu raskoš: Što sada posijati u zatvorenom?

Dok vani još prijeti opasnost od kasnog mraza, unutra, na toploj i osunčanoj prozorskoj dasci, možete započeti s uzgojem pravih ljetnih zvijezda vrta. Rajčice, paprike i patlidžani traže dugo i toplo razdoblje rasta, a sjetvom u posudice već u ožujku dajete im osam do deset tjedana prednosti. To znači da ćete, kada ih u svibnju presadite van, već imati čvrste i zdrave biljke spremne za cvatnju i zametanje plodova.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Sjetva u zatvorenom omogućuje vam i kontrolu nad uvjetima, što je presudno za klijanje ovih toploljubivih biljaka. One zahtijevaju temperaturu tla između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih da bi sjeme proklijalo, što je u ožujku na otvorenom nemoguće postići. Isto vrijedi i za krastavce, tikvice te razne vrste dinja i lubenica. Iako rastu brže od rajčica i paprika, sjetva u posudice tri do četiri tjedna prije presađivanja osigurat će raniju i obilniju berbu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ožujak je također idealan za sjetvu većine začinskog bilja. Bosiljak, origano i mažuran osjetljivi su na mraz, pa ih je najbolje uzgojiti u zatvorenom. S druge strane, peršin, vlasac i kopar otporniji su i možete ih posijati izravno u vrt krajem mjeseca.

Mali trikovi za zdrave presadnice

Da bi vaše presadnice bile jake i zdrave, osigurajte im tri ključne stvari: kvalitetan supstrat, dovoljno topline i, najvažnije, mnogo svjetlosti. Ako biljke nemaju dovoljno svjetla, izdužit će se, postati tanke i slabe, što ih čini podložnijima bolestima. Postavite ih na najsvjetliji prozor i redovito ih okrećite kako bi rasle ravno. Prije nego što ih trajno preselite u vrt, obavezno ih postupno privikavajte na vanjske uvjete. Taj se proces naziva kaljenje. Nekoliko dana ih iznosite van na nekoliko sati u sjenu, postupno produžujući vrijeme i izloženost suncu.

Ne zaboravite na krumpir

Ožujak je i glavno vrijeme za sadnju krumpira. Rane sorte krumpira preporučuje se prije sadnje staviti na naklijavanje. Jednostavno ih posložite u kutije za jaja na svijetlo i prozračno mjesto, ali ne na izravno sunce. Kroz nekoliko tjedana pustit će kratke, čvrste klice. Takav krumpir sadi se u jarke, s klicama okrenutim prema gore, i zagrće se zemljom. Kako biljka raste, potrebno ju je dodatno zagrtati kako bi se stvorilo što više gomolja i zaštitilo ih od svjetlosti, zbog koje mogu pozelenjeti.