Kod bora na rukama pomažu med, maslinovo i kokosovo ulje

Mnogo žena opsjednuto je s borama na licu. Međutim, važno je usredotočiti se i na bore koje nastaju na drugim dijelovima tijela kako biste izgledali mladi i lijepi. Vaše ruke sklone su stvaranju bora zbog činjenice da se koža preko njih stalno presavija.

Izloženost štetnim sunčevim UV zrakama ubrzava nastanak bora na rukama. Isto je s redovitim kontaktom s vodom, sapunom i sredstvima za čišćenje kućanstva s oštrim kemikalijama, one isto ubrzavaju nastanak bora na rukama.

Srećom, vrlo lako se možemo riješiti tih bora. Jedno od najboljih rješenja koje možete poduzeti je redovito nanošenje hidratantnog losiona za ruke. Osim toga, donosimo vam prirodna rješenja protiv bora na rukama.

Masirajte ruke maslinovim uljem

Najbolje rješenje iz kuhinje za bore na rukama i hidrataciju kože je maslinovo ulje. Redovito nanosite maslinovo ulje na ruke, obraćajući posebnu pozornost na naborane dijelove. Također, sjajna ideja je umasirati maslinovo ulje na ruke prije spavanja i nakon toga navući rukavice od lateksa da se to sve još bolje upije.

Kokosovo ulje

Iako je popularnije u njezi kose, kokosovo ulje hidratizira i kožu. Masirajte ruke s kokosovim uljem dok se ne upije, ali ne zaboravite nakon toga nanijeti rukavice.

Pire od banane

Banane su poznate po tome da normaliziraju otkucaje srca i krvni tlak, ali jeste li znali da su one super borci protiv bora na rukama? Sve što trebate učiniti je uzeti maleni komad zrele banane i izmrviti je vilicom. Nakon toga, izmasirajte ruke. Ostavite da odstoji nekoliko minuta ili dok se potpuno ne osuši. Nakon toga temeljito isperite vodom. Pokušajte to raditi 2 do 3 puta tjedno.

Med

Med, po mogućnosti domaći, odličan je protiv bora. Sve što trebate učiniti je umasirati malu količinu sirupa slatkog okusa na vaše ruke i ostaviti da djeluje pola sata. Nakon toga ruke operite hladnom vodom i osušite. Preporučuje se da to radite svaka dva tjedna.

Svježi gel aloe vere

Ako u svom vrtu imate aloe veru, budite sretni jer je to prirodni lijek za uljepšavanje. Svakog drugog dana otkinite po jedan list i nanesite gel iz njega na ruke. Nakon pola sata, gel temeljito isperite hladnom vodom. Ako nemate u vrtu aloe veru uzmite 100% čisti sok od aloe vere.

Isperite sokom od šećera i limuna

Dva puta tjedno također je sjajna ideja ukloniti mrtve stanice s pilingom od malo limunovog soka i šećera. Lagano masirajte dobivenu smjesu u ruke otprilike 10 minuta. Isperite hladnom vodom, osušite i nanesite hidratantnu kremu za ruke po želji.

