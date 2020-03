Veliki vodič za dezinfekciju kod kuće: Sredstva napravite sami

Dezinfekcija doma, osobito u ovo vrijeme borbe protiv virusa, imperativ je za očuvanje zdravlja vas i vaših najmilijih. No ako se sredstva za dezinfekciju ne može kupiti, to nije problem. Možete ih izraditi sami, a mi vam donosimo savjete stručnjaka kako da ta sredstva budu sigurna i učinkovita.

Dodatno, oni su nam objasnili zašto su prirodna sredstva za ljudsko zdravlje generalno gledano bolji odabir od kupovnih. Pojedine studije čak su isticale da je korištenje sprejeva za čišćenje po učinku na zdravlje pluća usporedivo sa učinkom pušenja kutije cigareta svakog dana.

- Činjenica je da i u sredstvima za čišćenje i u cigaretama postoje tvari koje mogu naštetiti ljudskom zdravlju, ali je pitanje je li mehanizam djelovanja cigaretnog dima i aerosola iz sredstava za čišćenje jednak. Čak se i sastav dima iz različitih vrsta cigareta (različitih proizvođača) razlikuje, a kamoli ne sastav različitih kemikalija koje se koriste u sredstvima za čišćenje. Kada se to ima na umu, onda je teško prihvatiti teoriju o sličnom djelovanju cigaretnog dima i kemikalija iz sredstava za čišćenje - pojašnjava toksikolog Zdravko Lovrić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping.

Kaže kako sredstva koja su danas u uporabi svakako nisu bezopasna i mogu djelovati na zdravlje, a osobito je problem ako se ne poštuju odredbe proizvođača navedene na deklaraciji.

- Treba imati na umu da se virusima i bakterija u većini slučajeva nećemo zaraziti kod kuće, već vani, u kontaktu sa zaraženim ljudima i površinama na kojima se virusi mogu zadržati, pa inzistiranje na učestaloj dezinfekciji prostora u kojem živimo nije presudno. Iako postoje eterična ulja koja djeluju izrazito antivirusno, ne možemo reći da ona pružaju sigurnu zaštitu, ili da liječe infekcije, pogotovo ne u kontekstu korona virusa koji je sada aktualan - kaže Frane Herenda magistar farmacije i fitoaromaterapeut, koji vodi stranicu Panacea.

Ipak, dodaje kako povremenim pročišćavanjem zraka i dezinfekcijom prostora oko sebe - kako u kući, tako i u uredu, ili automobilu - možemo spriječiti širenje virusa koje smo donijeli izvana, što može pomoći da se osjećamo sigurnije. No, za takvu dezinfekciju najpogodnija je kombinacija vode i medicinskog alkohola, odnosno alkoholnog octa, koji je jeftiniji, pa tako i prihvatljiviji za korištenje u kućanstvu, pogotovo ako želimo dezinficirati veće površine.

- U takvu kombinaciju nije nužno dodavati ništa drugo, pa ni eterična ulja, pogotovo ne u većoj količini. Prije svega, alkohol ili ocat sami po sebi su dovoljni za dezinfekciju i nije potrebno pojačavati njihovo djelovanje - kaže. Usto, eterična ulja nisu topiva, pa i zbog toga veće količine u takvim kombinacijama nemaju smisla, no možemo dodati po nekoliko kapi nekog pročišćavajućeg ulja radi osvježavajućeg mirisa.

- Osim što je kombinacija alkoholnog octa, vode i nekoliko kapi ulja nerijetko jeftinija od kupovnih sredstava za dezinfekciju, komercijalna sredstva za čišćenje puna su sintetičkih, nerazgradivih kemikalija i alergenih mirisa koji su štetni za okolinu i za zdravlje, koje se akumuliraju u okolinu i postaju jedan od glavnih uzroka onečišćenja - kaže Katica Wolf, iz 'Centra za aromaterapiju Viola'.

Dodaje kako većina komercijalnih sredstava za čišćenje ističe jako antibakterijsko djelovanje, što sigurno i imaju, ali uništavanjem bakterija s kojima moramo dolaziti u kontakt dovodimo u neravnotežu naš imunološki sustav, što dovodi do povećanog broja alergija, kožnih oboljenja i razvoja autoimunih bolesti.

- Svoje domove i radne prostore možemo očistiti sredstvima koja nisu štetna za okolinu i za zdravlje, a koja će biti jednako učinkovita (ili još učinkovitija u čišćenju) kao komercijalna sredstva, a koja imaju još jednu prednost da nisu skupa, i vrlo su jednostavna za izradu – kaže ističući kako bi bilo poželjno u stanu imati difuzore na pročišćavanje zraka u koje se mogu nakapati eterična ulja na način da se doda pet kapi omiljenog ulja, uključi difuzor i pusti da ulje rasprši u prostor.

– Prije toga potrebno je prostoriju dobro prozračiti. Ukoliko je u kući prisutna mala beba, onda to radimo tako da nakon što je difuzer raspršio eterično ulje dobro prozračimo prostoriju prije nego ćemo bebu unijeti u tu prostoriju. Osim za dezinfekciju prostora, relativno lako možemo napraviti i mješavine za dezinfekciju ruku, koje će biti podjednako učinkovite kao i gotova sredstva koja nabavljamo u trgovini – istaknula je ona.

U sredstva za čišćenje i dezinfekciju možete dodati i neke snažnije sastojke. Boraks, ili borna sol, odlikuje se, na primjer, snažnim antibakterijskim i protugljivičnim svojstvima i inače se dodaje sredstvima za čišćenje da bi pojačao njihovo svojstvo. U većim količinama može biti otrovan, pa ga je moguće kupiti samo u trgovinama s opasnim kemikalijama, gdje će vas upozoriti na doziranje, a blažu verziju i u ljekarnama. Može se koristiti u kombinaciji s alkoholnim octom, limunskom kiselinom, sodom bikarbonom i sapunima za čišćenje za različite namjene: Čišćenje kupaonice i wc-a, podova, tepiha, kao sredstvo za pranje suđa ili za površine u kuhinji ili kupaonici koje treba dezinficirati. Soda bikarbona je dostupnija, a podjednako je efikasna.

Pasta od sode bikarbone pomiješane s malo vode vrlo je učinkovita u skidanju mrlja od kamenca u kupaonici, kao i onih od masnoće u kuhinji (te mrlje možete izribati i krupnom morskom solju), ali i raznih mrlja na tepihu, ili na kauču, na primjer. Samo ih istrljajte tom pastom i ostavite da se soda osuši, pa usisajte prah. Osim što neće izbijeliti boju tkanine, soda bikarbona uklonit će i sve neugodne mirise. I alkoholni ocat je čudesni pomoćnik u čišćenju: uklanja masnoću, sapunicu i prljavštinu s mnogih površina, a slično djeluje i sok od limuna. I ocat i limun možete miješati sa sodom bikarbonom, kako biste dobili abrazivno sredstvo i lakše očistili tvrdokorniju prljavštinu u kupaonici, hladnjaku ili perilici suđa.

Mnoge površine u domu možete prebrisati i krpom namočenom u vruću vodu s baznim bio sapunom za izradu deterđenata (može se nabaviti u trgovinama s eko proizvodima), uz dodatak nekoliko kapi izabranih eteričnih ulja. Eterično ulje eukaliptusa, čajevca, paprene metvice ili lavande djelovat će pročišćavajuće i dati ugodan miris. S druge strane, drvene površine koje treba ispolirati prebrišite krpom na koju ste kapnuli par kapi maslinovog ulja.

Kuhinja

Kuhinjski elementi

U bočicu s raspršivačem u koju ste stavili vruću vodu dodajte 10-ak kapi eteričnog ulja čajevca i 20 kapi eteričnog ulja limuna. Pošpricajte kuhinjske elemente iznutra, pa odmah prebrišite suhom krpom.

Istom mješavinom možete prebrisati i vrata kuhinjskih elemenata, osim ako su od čistog drva. U tom slučaju prebrišite ih suhom krpom na koju ste nakapali malo maslinovog ulja.

Za kuhinjske pultove pripremite pastu od pola šalice sode bikarbone i alkoholnog octa (po potrebi). Namočite krpu u tu pastu, pa dobro istrljajte pult. Isperite krpom namočenom u čistu vodu.

Druga mogućnost je da kuhinjski pult pospete krupnom morskom solju, pa prerežete jedan limun i polovicom 'utrljate' sol u pult. Ostavite da malo odstoji, pa prebrišite krpom namočenom u vodu.

Pećnica

U 1,5 šalicu sode bikarbone dodajte ¼ šalice octa i 20 kapi eteričnog ulja limuna. Izvadite rešetke iz pećnice i oribajte ih tom mješavinom.

Pastu nanesite na stranice pećnice i vrata krpom ili četkom, dobro izribajte i ostavite da odstoji preko noći, kako bi pasta upila masnoću. Uklonite krpom namočenom u vodu.

Štednjak

Površinu klasičnog štednjaka ili keramičke ploče operite pastom koju ste napravili od dvije žlice sode bikarbone i malo vode, toliko da dobijete pastu kojom možete istrljati masne mrlje i prljavštinu. Isperite krpom namočenom u toplu vodu i prebrišite suhom krpom.

Ako imate štednjak s plamenicima koje treba očistiti, uzmite staru četkicu za zube, namočite ju u vodi i u sodu bikarbonu, pa njome istrljajte svaki plamenik. Uklonite pastu krpom namočenom u toplu vodu.

Hladnjak

Pomiješajte čašu bijelog (alkoholnog) octa i čašu vode te dodajte 15 kapi ulja čajevca. Natočite u bočicu s raspršivačem, pa poprskajte policu po policu, protrljajte vlažnom krpom i prebrišite suhom.

Da biste dezinficirali hladnjak i uklonili plijesan, zu bočici s raspršivačem pomiješajte 1 žličicu boraksa, pola žličice sode za pranje (natrijevog karbonata) i 2 žlice soka od limuna, pa dodajte 1 šalicu jako vruće vode. Dobro promućkajte. Pošpricajte površine koje želite dezinficirati i isperite ga spužvicom.

Pločice

Pripremite mješavinu vode i alkoholnog octa u omjeru pola:pola pa utočite u bočicu s raspršivačem. Pošpricajte pločice i prebrišite ih spužvicom.

Da biste oribali masnoću s pločica iznad štednjaka, spužvicu namočenu u ocat i vodu namočite u sodu-bikarbonu i njome izribajte masne mrlje. Isperite krpom namočenom i toplu vodu.

Daske za rezanje

Drvene daske za rezanje izribajte pastom od sode bikarbone i malo vode, pa ostavite da odstoje 10-ak minuta i isperite pod vodom.

Na plastične daske za rezanje pospite krupnom solju pa izribajte polovicom limuna.

Mikrovalna pećnica

Stavite u mikrovalnu pećnicu zdjelu s malo vode i nekoliko kriški limuna, pa zagrijte. Otvorite pećnicu i ostavite da se malo ohladi. Isperite krpom namočenom u vruću vodu.

Kanta za smeće

Napunite kantu za smeće s dvije do tri litre vruće vode, dodajte šalicu alkoholnog octa i 10 kapi eteričnog ulja limuna. Protresite kantu da mješavina vode i octa zalije sve stranice. Ostavite da se malo ohladi, pa tom vodom izribajte kantu iznutra i izvana.

Dnevna soba

Tepih

Pomiješajte pola šalice boraxa, šalicu sode bikarbone i malo suhog ružmarina, ili eteričnog ulja lavande. Pospite po tepihu, ostavite 20-ak minuta, pa usisajte.

Kauči

Osvježite tkaninu mješavinom vruće vode i 20 kapi eteričnog ulja čajevca ili lavande koje u bočici s raspršivačem. Jednostavno – pošpricajte na večer i ostavite da se suši do ujutro.

Parketi

Pomiješajte 5 litara vruće vode kojoj ste dodali ¾ šalice maslinovog ulja i 1 žlicu eteričn og ulja limuna. Namočite krpu u tu mješavinu, dobro ocijedite i prebrišite parkete.

Prozori

Za pranje stakala: Pomiješajte ¼ šalice alkoholnog octa i 4 šalice vode, te dodajte jednu žlicu eteričnog ulja limuna. Prelijte u bočicu s prskalicom i dobro protresite prije upotrebe.

Za drveni dio: Prebrišite okvire vodom kojoj ste dodali nekoliko kapi maslinovog ulja.

PVC prozore operite vrućom vodom kojoj ste dodali nekoliko kapi limuna.

Spavaća soba

Madraci

Pripremite dvije vrećice soda bikarbone i 10 kapi eteričnog ulja lavande, mente ili citrusa. Sodu bikarbonu istresite u posudicu sa čepom, pa nakapajte ulje i dobro protresite.. Uzmite sito za brašno i prosijte mješavinu tako da njome posipate čitavi madrac. Ostavite da odstoji nekoliko sati pa temeljito usišite usisavačem. Soda bikarbona će upiti vlagu koja pogoduje razvoju grinja, a eterično ulje dezinficirati madrac i ostaviti ugodan miris.

Jastuci

Na isti način – sa sodom bikarbonom kojoj ste dodali eterično ulje – možete očistiti i jastuke. No, njih nakon svega svakako objesite na sat, dva na prozor, kako bi odstajali na suncu.

Ormari

Unutrašnjost i stranice ormara prebrišite suhom krpom na koju ste nakapali malo maslinovog ulja.

Osvježivač zraka

Napravite prirodni osvježivač u bočici s raspršivačem: u toplu vodu dodajte 10 kapi eteričnog ulja lavande ili bergamota. Oba ulja djeluju umirujuće. Poprskajte lagano po zavjesama ili tepihu.

Alternativa je da nekoliko štapića za uši umočite u omiljeno eterično ulje i ostavite u maloj čašici za alkohol, ili zdjelici na noćnom ormariću.

Kupaonica

Školjka

'Bacite' punu šalicu sode bikarbone u školjku (posebno na mjesta gdje se skuplja kamenac) i ostavite da odstoji oko sat vremena. Zatim četkom za pranje wc-a utrljajte sodu u školjku, pa prelijte šalicom alkoholnog octa. Ostavite nekoliko minuta i isperite.

Druga je mogućnost da pomiješate 1 šalicu alkoholnog octa, ¼ šalice sode bikarbone i 20 kapi eteričnog ulja čajevca. Izlijte u školjku, posebno na mjesta gdje ima kamenca, ostavite 15-ak minuta, izribajte četkom i isperite.

Kada

Da biste očistili kadu od plijesni, poprskajte čisti alkoholni ocat po kadi i ostavite da odstoji oko pola sata, pa isperite toplom vodom.

Alternativno, pomiješajte sodu bikarbonu s malo biološkog sapuna za deterđent pa izribajte kadu. Isperite vrućom vodom.

Tuš i pipe

Ako imate kapljice kamenca na glavi tuša ili pipama, pošpricajte ih s dosta alkoholnog octa i zamotajte s krpom i ostavite da odstoji sat ili dva. Po potrebi, možete ostaviti i preko noći. Ujutro isperite s vodom i izglancajte tuš i pipe sa suhom krpom.

Tuš kabina i wc daska

Za svakodnevno čišćenje tuš kabine u bočici s raspršivačem pomiješajte s vodom kojoj ste dodali alkoholni ocat i nekoliko kapi eteričnog ulja limuna ili čajevca. Pošpricajte i prebrišite suhom krpom.

Istom mješavinom svakodnevno možete dezinficirati i dasku na wc-školjki.

Ogledalo

Ocat je najbolje sredstvo za čišćenje stakla – prebrišite ogledalo s alkoholnim octom koji ste pomiješali s vodom u omjeru pola-pola.

Pločice

Pripremite 7 čaša vode (oko 1,5 litra), ½ čaše sode bikarbone, 1/3 čaše soka od limuna ili jednu žlicu limunske kiseline i ¼ čaše alkoholnog octa. U vodu dodajte sodu, pa limun i ocat, pričekajte da se pjenjenje smiri, pa spužvicom ili četkicom za zube tom smjesom izribajte pločice, posebno fuge između pločica. Obrišite krpom namočenom u vodu.

Osvježivač zraka

Staklenku do polovice napunite sodom bikarbonom, pa nakapajte nekoliko kapi eteričnog ulja limuna ili naranče, ili njihovu kombinaciju. Prekrijte gazom i pričvrstite, ili na limenom poklopcu staklenke napravite nekoliko rupica, pa poklopite.

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina u domovima:

voda - 100 grama,

ocat - 40 grama (najbolje alkoholni, bijeli)

limunska kiselina - 30 grama

eterično ulje limuna (citrus limun) - 40 kapi

(može i čajevac, eukaliptus globulus, eterično ulje ravensare - imaju izrazito antivirusno djelovanje)

- pomiješati u bočici s raspršivačem, pošpricati i prebrisati površinu

ista ulja se preporučuje koristiti i u difuzorima - pročišćavanje zraka...

Sredstvo za površine u kuhinji i slično:

- 1/3 medicinskog alkohola (70 postotnog) ili alkoholnog octa, te 2/3 vode. U tako pripremljenu otopinu možemo dodati 10-ak kapi eteričnog ulja (primjerice limuna) ili mješavine eteričnih ulja, ali može i bez, jer alkohol i ocat već djeluju kao dezinfekcijsko sredstvo - poprskati, da djeluje minutu, dvije, pa obrišite

za hladnjak - alkoholni ocat i voda (recimo čašu alkoholnog octa i vode, u bočicu, pa time poprskamo površine u hladnjaku i prebrišemo suhom krpom... po želji, možemo dodati 10 kapi ulja eukaliptusa, ili čajevac...

Sredstvo za dezinfekciju ruku:

- 40 grama gela aloe vere,

- 5 grama biljnog glicerola

- 5 kapi eteričnog ulja eukaliptus globulus,

- 5 kapi eteričnog ulja ravensare

(sve bez zagrijavanja pomiješati u bočici - za dezinfekciju ruku dovoljna količina veličine zrna graška i dobro istrljati po rukama - kad nemamo pri ruci sapun, dovoljno je s tim istrljati ruke...

Sapun:

- glicerinska neutralna baza za sapun, 200 grama

- 20 kapi mješavine eteričnih ulja po želji... (može limun i lavanda, na primjer)

- (po želji, možemo dodati malo prehrambene boje)

glicerin narezati na komadiće pa otopiti u mikrovalnoj, pomalo uz miješanje dodavati ulje i sipati još toplo u kalupe. pošpricati s malo medicinskog alkohola i ostaviti da se ohladi... spremiti u papiru...

Mjere zaštite kojih se treba pridržavati kad rukujemo sa sredstvima za čišćenje

- kod sredstava za uklanjanje kamenca u kupaonici koja sadrže kiseline koje otapaju kamenac, pri čemu se razvijaju različiti plinovi, a posebice ugljikov dioksid, treba koristiti intenzivno prozračivanje kako koncentracija kisika ne bi pala ispod kritične

- kod sredstava za čišćenje pećnica (sredstva za odmašćivanje), koja sadrže lužine koje mogu nagrizati kožu, propisuje se korištenje zaštitnih rukavica

- kod sredstava za dezinfekciju vrlo često se koriste sredstva na bazi klora koji, ako se ne koriste mjere predostrožnosti navedene na deklaraciji, u visokim koncentracijama može dovesti do određenih posljedica za zdravlje osobe koja to primjenjuje. Ipak, rijetko se događa da su te posljedice kobne po život, ali može doći do znatnijih poremećaja u disanju.

Može i bez kemikalija, ali – ne uvijek

- U pojedinim slučajevima možemo zamijeniti sredstva za čišćenje koja sadrže kemikalije manje štetnima, ali je pitanje njihova učinkovitost. Uklanjanje kamenca, primjerice sa sita na slavine, možemo učinkovito učiniti uranjanjem tog sita u posudicu s octom. Za tu bih svrhu sasvim sigurno preporučio tu metodu, kaže naš sugovornik no dodaje kako ta metoda za čišćenje kade i ne bi bila toliko učinkovita ako uzmemo u obzir da bi je trebalo preplaviti s do 500 litara octa.

- Isti takav problem su masnoće: Nije ih lako ukloniti čak niti deterdžentima koje neki također smatraju opasnim kemikalijama. Ali, uporabom sredstava na bazi lužina to ide puno jednostavnije, naravno uz obveznu uporabu rukavica, kaže Lovrić.

Oprezno i s proizvodima koji sadrže eterična ulja

- Često razmišljamo o tome da je sve što dolazi iz prirode ekološki prihvatljivo. Iz prirode dolazi jako puno otrova i drugih štetnih kemikalija koje su potencijalno opasne za zdravlje, ali u koncentracijama u kojim se nalaze u prirodi ne predstavljaju opasnost. Međutim, ako te kemikalije koncentriramo i ugradimo u pojedine proizvode, kao što su neka od eteričnih ulja, onda one mogu predstavljati određenu opasnost za zdravlje, upozorava toksikolog Zdravko Lovrić. Dodaje kako nije opasno sve što dolazi iz kemijske industrije, kao što ni sve što dolazi iz prirode nije bezopasno, te je najpametnije birati ono s čim imamo dobra iskustva te – uvijek i obavezno pratiti sigurnosne naputke navedene na deklaraciji.

