Kod kuće napravite vlastiti gel za dezinfekciju protiv virusa

Kupci su pohrlili u trgovine kako bi kupili sve što im može pomoći u dezinfekciji ruku, pa su police s takvim proizvodima uglavnom prazne. Samo prošlog tjedna u SAD-u je porasla prodaja gelova za dezinfekciju za 1400 posto, piše Daily Mail.

Amazon je čak zabranio prodaju kod 10.000 korisnika jer su napuhavali cijene kako je rasla prodaja takvih proizvoda zbog panike oko korona virusa. Zdravstveni stručnjaci savjetuju redovito pranje ruku običnim sapunom i vodom i ističu kao je to najbolji način za borbu protiv svih virusa i zaraza, uključujući i korona virus. No za situacije kad vam voda i sapun nisu dostupni, gel na bazi alkohola će puno pomoći.

Foto: B. Bulychev

- Kućno izrađeni gelovi za dezinfekciju ruku jednako su učinkoviti kao i kupovni, sve dok koristite preporučeni postotak alkohola. To je ujedno i dobar način za borbu protiv pojedinaca željnih profita koji sad napuhavaju cijene takvih proizvoda - ističe dr. David Agus.

Foto: Dreamstime

Nastavlja kako kućni gel treba sadržavati najmanje 60 posto alkohola. Savjetuje kako bi pritom valjalo koristiti izopropilni alkohol, no ako ga nemate, i etanol će poslužiti svrsi. Kako biste pak zaštitili kožu od negativnih učinaka alkohola, u sredstvo bi trebalo dodati gel aloe vere te nekoliko kapi esencijalnog ulja kako bi miris bio privlačniji.

Za kućni gel treba vam 2/3 šalice alkohola koji ćete umiješati u većoj posudi s 1/3 šalice gela aloe vere te 5 - 10 kapi esencijalnog ulja po izboru. Smjesu možete preliti u bočicu kako biste ga uvijek imali pri ruci kad izlazite iz kuće. Ako ste ga dobro pripremili i čvrsto zatvorili u spremnik, može trajati tjednima.

- Ako ste ga dobro napravili, učinkovit je kao i sapun s vodom. Znamo da djeluje, samo pazite da sadrži dovoljno alkohola - kazao je dr. Stephen Morse, epidemiolog sa Sveučilišta Kolumbija u New Yorku. Stručnjaci se slažu kako gel mora sadržavati najmanje 60 posto alkohola, no ima i onih koji preporučuju verzije koje uopće ne sadrže alkohol nego se izrađuju od ulja lješnjaka i čajevca.



U tom slučaju gel aloe vere treba pomiješati sa žličicom ulja lješnjaka te pola žličice ulja čajevca, kapljicom ulja vitamina E i nekoliko kapljica esencijalnog ulja. Smatra se kako su lješnjak i čajevac učinkoviti u borbi protiv bacila, a vitamin E daje vlažnost mješavini.

Profesorica biologije Miryam Warham sa Sveučilišta William Paterson ističe kako je najbolja metoda za borbu protiv bakterija i virusa redovito pranje ruku jer se na taj način bacile uklanja s kože. Gelovi za dezinfekciju će ubiti mikrobe, ali ih neće ukloniti.



- Pranje ruku je najvažniji prvi korak i oko toga ne bi trebalo biti kompromisa - kazala je.



U svijetu je do sad umrlo oko 3200 ljudi, a još 95.000 je zaraženo korona virusom. Američki Centar za kontrolu bolesti savjetuje pranje ruku sapunom i toplom vodom najmanje 20 sekundi. Gel za dezinfekciju nije učinkovit kod svih virusa, ali jest za korona virus.



Amazon je u srijedu zabranio rad za oko 10.000 korisnika koji su prodavali artikle za dezinfekciju po astronomskim cijenama, a beskrupulozni online trgovci pokušali su zaraditi na gelovima za dezinfekciju kao i maskama. Gel koji inače stoji oko 60 kuna, prodavali su po cijenama višim od 120 kuna.

