Kod mnogih zaraženih koronom pojačano stvaranje ugrušaka

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najveće žrtve ove pandemije u Hrvatskoj i svijetu će biti djeca

Zdravstveni stručnjaci navode i da je sve više dokaza da je zaraza novim virusom povezana s pojačanim i neuobičajenim stvaranjem ugrušaka što bi za posljedicu moglo imati moždane udare, prenosi CNN.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



Tim dr. Thomasa Oxleya, neurokirurga iz bolnice Mount Sinai u New Yorku opisao je pet slučajeva takvih moždanih udara. Svi su bili mlađi od 50 i svi su imali ili blage ili nikakve simptome bolesti koju uzrokuje korona virus.

- Čini se da virus izaziva pojačano zgrušavanje u velikim arterijama što vodi do teških moždanih udara - kazao je Oxley za CNN.

- Naša analiza pokazala je sedmerostruko povećanje učestalosti iznenadnog moždanog udara kod mlađih pacijenata tijekom protekla dva tjedna. Većina tih pacijenata nije imala drugih zdravstvenih tegoba i boravili su u svojim domovima s blagim slučajevima Covida-19, a u dva slučaja bili su bez simptoma - dodao je.

Foto: Reuters

Neuobičajeno je da mlađe osobe dožive moždane udare, a posebno u većim krvnim žilama mozga. S tim se slaže i hrvatski liječnik dr. Hrvoje Jurlina iz Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara koji je i sam proživio moždani.

- To su podaci koji su prenijeli američki specijalisti koji rade na odjelima za intenzivnu njegu. Moždani udar, kao što znate, ima više čimbenika koji podrazumijevaju stres, povišeni tlak, kolesterol, pušenje ili pretjeranu konzumaciju alkohola. Nastaje na dva načina. Ugrušak iz krvne žile dolazi u mozak i začepi je. Ako se unutar prvih četiri do šest sati prepoznaju simptomi, lijekovima se može razbiti ugrušak i pacijent se bez posljedica može vratiti svom životu. Drugi način je tzv. hemoragijski moždani udar, do kojeg dolazi zbog pucanja krvnih žila u mozgu. No valja imati na umu da u Hrvatskoj imamo jako mali broj oboljelih u odnosu na SAD, Italiju i slične zemlje, tako da je jako teško govoriti o hrvatskim iskustvima s tim problemom - pojašnjava dr. Jurlina.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

Kaže kako inače u Hrvatskoj na godinu oko 9000 ljudi doživi moždani udar, a oko 3000 ljudi premine od komplikacija nakon udara. Moždani udar je prvi uzrok invaliditeta te drugi najčešći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Od deset ljudi koji su doživjeli moždani šest su žene. Najčešći uzrok je ateroskleroza – oštećenje krvnih žila, na kojem se razvijaju naslage, masnoće i krvni ugrušci.

- Usporedbe radi tijekom proteklih 12 mjeseci Mount Sinai je liječio u svaka dva tjedna prosječno 0,73 bolesnika mlađeg od 50 godina s moždanim udarom koji je posljedica začepljenja velike krvne žile - napisao je tim dr. Oxleya u radu koji će biti objavljen u časopisu New England Journal of Medicine.

To je manje od dvoje ljudi na mjesec. Kad je izvor moždanog udara u velikoj krvnoj žili u mozgu posljedice su teške ako se ugrušak odmah ne ukloni.

- Najmanje je jedan pacijent preminuo, a drugi su u odjelima intenzivne njege ili odjelima za rehabilitaciju. Samo je jedan otpušten kući, ali i taj će bolesnik trebati intenzivnu skrb - kazao je Oxley.

Foto: Dreamstime

- Osoba kod koje je pogođena velika krvna žila ima ozbiljne ispade funkcija. To znači veći ugrušak i obuhvaća najveće arterije u mozgu - kaže Oxley.

Moždane stanice koje se nalaze iza mjesta na kojemu je ugrušak zaustavio cirkulaciju propadaju i što dulje traje blokada krvne žile ugruškom to je veće oštećenje moždanog tkiva. Brzo liječenje presudno je.

- Najučinkovitije liječenje za začepljenje velike krvne žile je uklanjanje ugruška no to se mora učiniti unutar šest sati, a nekad unutar 24 sata - kaže Oxley.

Foto: Ake

Oxley ističe da ljudi moraju obratiti pažnju na simptome korona virusa i ne smiju oklijevati zvati hitnu pomoć ako imaju ikakve simptome koji upućuju na moždani udar.

On ističe da zbog tri simptoma - slabosti u jednoj ruci, obješene polovice lica i teškoća s izgovorom riječi ljudi moraju nazvati hitnu pomoć i pri tom ne oklijevati to učiniti.

- Najčešći simptomi su utrnulost ili slabost lica, ekstremiteta te posebno oduzetost jedne strane tijela. Tu je zatim otežan i nerazumljiv govor te naglo zamagljenje ili potpuni gubitak vida. Ljudi mogu osjetiti i nagle glavobolje praćene bezrazložnim povraćanjem te gubitak ravnoteže, omaglice i vrtoglavice - dodao je dr. Jurlina.

CNN prenosi da su liječnici na američkim jedinicama intenzivne njege uočili neuobičajeno zgrušavanje krvi pri uvođenju intravenskih kanila, koje se ponavljalo pri svakom pokušaju uvođenja igle u venu.

Dok pokušavate uvesti kanilu gledate kako se pred vašim očima stvara ugrušak, kaže dr. Kathryn Hibbert voditeljica odjela intenzivne skrbi u općoj bolnici Massachusetts.

Foto: Dreamstime

- Vrlo je rijetko da se to dogodi jednom, a iznimno dvaput - kazala je.

Njezin tim uočio je da neki od bolesnika s novim korona virusom imaju sklonost razviti krvne ugruške koji mogu ugrožavati život ako ih cirkulacija krvi odnese do srca ili pluća.

- Broj problema sa stvaranjem ugrušaka koje vidim u jedinici intenzivnog liječenja, a svi su povezani s Covidom-19, bez presedana je. Čini se da su problemi sa stvaranjem ugrušaka u teškim slučajevima Covida-19 česti - kaže dr. Jeffrey Laurence, hematolog u Weill Cornell Medicine u New Yorku.

Foto: Getty Images

Prema radu koji su objavili prošlog tjedna Laurence i njegov tim na obdukciji su kod dva pacijenta otkrili krvne ugruške u plućima i ispod površine kože.

Krvne ugruške ispod površine kože otkrili su i kod tri živa bolesnika. I istraživanje u Nizozemskoj otkrilo je iznimno visoku stopu stvaranja ugrušaka kod oboljelih od Covida na jedinicama intenzivnog liječenja. Stručnjaci u ovom trenutku ne znaju zašto oboljeli s korona virusom imaju predispoziciju za stvaranje ugrušaka. Dr. Michelle Gong, voditeljica odjela intenzivnog liječenja u medicinskom centru Montefiore u New Yorku, kaže kako sve bolesnike s Covidom-19 preventivno tretiraju niskim dozama lijekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi.

- To je izvan normi no pitamo se jesu li ugrušci jedan od razloga zbog kojih ti bolesnici umiru - kaže dr. Todd Rice, profesor na medicinskom centru Vanderbilt u Nashvilleu.

Foto: Reuters

Gong dodaje da mirovanje na jedinici intenzivnog liječenja samo po sebi može pogodovati stvaranju ugrušaka kod svakog pacijenta.

- I to je zapravo glavno pitanje. Čak i ako se vozite avionom duže od 10 sati preporuka je da popijete andol kako biste spriječili mogućnost nastanka ugruška. Ako je riječ o mlađem čovjeku koji se bavi sportom, a sad je iznenada prekinuo sve aktivnosti ili čak leži nepokretan na respiratoru, povećava se šansa da će se stvoriti ugrušak. Istraživanja koja će pokazati javlja li se ugrušak zbog nekretanja ili zbog samog Covida tek treba pokrenuti - zaključuje dr. Jurlina.

- Čak i prije Covida budno smo pazili na stvaranje ugrušaka na jedinicama intenzivnog liječenja zbog toga što je rizik veći - kaže Gong.

Liječnici ipak imaju dojam da je rizik stvaranja ugrušaka kod oboljelih od Covida-19 čak i veći u odnosu na druge bolesnike na odjelima intenzivne njege.

Foto: Reuters

Nizozemsko istraživanje 184 pacijenata oboljelih od Covida-19 na intenzivnom odjelu kod kojih se razvila upala pluća pokazalo je da je njih više od 20 posto imalo probleme sa zgrušavanjem krvi. U sličnoj studiji u kineskom Wuhanu stvaranje ugrušaka kod oboljelih od Covida-19 uočeno je kod 25 posto oboljelih. Kao moguće razloge učestalijeg stvaranja ugrušaka kod oboljelih od Covida-19 kardiolog Behnood Bikdeli iz medicinskog centra Irving sveučilišta Columbia navodi tri. Riječ je o pacijentima koji boluju od drugih bolesti kod kojih je i inače povećan rizik stvaranja ugrušaka, poput dijabetesa, srčanih bolesti ili povišenog krvnog tlaka. Drugi je mogući razlog pojava tzv. citokinske oluje kod nekih. Ta oluja predstavlja pretjeranu reakciju imunološkog sustava koji se okrene protiv vlastitog organizma i koju također prati veći rizik stvaranja ugrušaka. Treći bi mogao biti neka od karakteristika samog korona virusa koji izaziva stvaranje ugrušaka.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Baka (90) se penje po svom stubištu u dobrotvorne svrhe

POGLEDAJTE VIDEO #ZAJEDNO24SATA s glumicom Barbarom Rocco: