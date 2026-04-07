Koji ste vi tip na internetu? Stručnjaci otkrili da postoji čak pet tipova online jezika
Gotovo svi to radimo svakodnevno, no ispostavilo se da internet možda koristite na potpuno drugačiji način od svojih prijatelja. Dok se jedni gube u bespućima interneta s desecima otvorenih kartica, drugi metodično i precizno traže samo provjerene informacije.
Koncept "Pet jezika ljubavi", koji je Gary Chapman osmislio još 1992. godine, pomogao je milijunima da bolje razumiju emocionalne potrebe u vezama. Sada, po sličnom principu, stručnjaci s platforme Heywa definirali su pet različitih "online jezika" koji opisuju kako instinktivno pretražujemo, obrađujemo i komuniciramo s informacijama na internetu.
Psihologinja Kate Nightingale, koja je surađivala na projektu, objašnjava da naši digitalni obrasci ponašanja nisu slučajni, već su duboko povezani s našom osobnošću.
- Baš kao što su nam jezici ljubavi pomogli razumjeti veze, naši online jezici otkrivaju kako razmišljamo, učimo i povezujemo se - istaknula je.
- Način na koji pretražujete internet odražava vašu osobnost u stvarnom svijetu, odnosno kako rješavate probleme, obrađujete informacije i družite se.
Kako bi korisnicima pomogli da otkriju svoj dominantni stil, londonski startup Heywa Labs razvio je kratki dvominutni test. Kroz sedam pitanja s višestrukim izborom, poput "Petak je navečer. Tražite koktel bar. Koji je vaš potez?" ili "Koliko kartica u pregledniku imate trenutno otvoreno?", test analizira vaše digitalne navike i svrstava vas u jednu od pet kategorija. Ovo su tipovi koje su identificirali.
Nezasitni istraživač
Ovaj tip korisnika vođen je neiscrpnom znatiželjom. Lako ga možete prepoznati po desecima otvorenih kartica u pregledniku jer slijedi poveznice s jedne teme na drugu kako bi otkrio svaki mogući detalj. Za njega je putovanje i otkrivanje jednako važno kao i sam odgovor. U potrazi za informacijama o jednom koktel baru, on će vjerojatno završiti čitajući o povijesti ruma na Karibima.
Duboki analitičar
Za razliku od istraživača, analitičar je metodičan, rigorozan i usredotočen na preciznost. Njemu je najvažnija točnost i kvaliteta istraživanja. Prioritet daje vjerodostojnim izvorima, znanstvenim radovima i strukturiranim podacima kako bi stvorio cjelovito razumijevanje teme temeljeno na dokazima. Ne zadovoljava se površnim odgovorima i spreman je uložiti vrijeme kako bi provjerio svaku činjenicu.
Vječiti vizualist
Ovaj tip korisnika je vizualno orijentiran i estetski osviješten. Dugi blokovi teksta ili klasične liste plavih poveznica na tražilicama za njega su frustrirajući.
Umjesto toga, preferira dijagrame, infografike, vizualne inspiracije poput onih na Pinterestu i kratke video sadržaje kako bi shvatio nove koncepte ili isplanirao projekte. Informaciju najbolje upija kada je može "vidjeti".
Brzi praktičar
Učinkovitost i usmjerenost na rezultate glavne su odlike ovog tipa. Vješti sintesajzeri izvrsni su u prikupljanju informacija iz više različitih i nepovezanih izvora te njihovom sažimanju u ključne, praktične točke. Žele doći do zaključka što je brže moguće, bez probijanja kroz nepotrebne informacije. Njihov je cilj jasan ishod, a ne samo prikupljanje podataka.
Društveni konverzacionalist
Ovaj tip korisnika preferira rješavati stvari kroz dijalog. Najbolje funkcionira kada može postavljati dodatna pitanja i sudjelovati u interaktivnim raspravama, što je stil koji je postao iznimno popularan s pojavom modernih AI chat alata.
Umjesto samostalnog pretraživanja, on će se radije osloniti na razgovor, bilo s osobom ili umjetnom inteligencijom, kako bi došao do rješenja.
