Krenuli smo s poslom u prvom lockdownu, u ožujku prošle godine. Nulta serija proizvoda bila je spremna u lipnju, a proizvod je prezentiran na tržištu početkom studenog nakon nabave svih strojeva, dozvola i opreme te zadovoljavanja svih uvjeta proizvodnje, kaže Marijan Babić, direktor Tvornice kokica Zagreb koja stoji iza novog domaćeg brenda PopUp kokice.

POGLEDAJTE VIDEO: Kokice prolaze tri do pet faza proizvodnje

Sve sirovine za proizvodnju kokica nabavljaju isključivo u Hrvatskoj.

- Kod odabira dobavljača bio nam je fokus na tome da imamo okuse koji su poznati domaćim kupcima. Naše kokice s čokoladom rade se od Kandit čokolade za kuhanje, sol nabavljamo od Solane Nin, maslinovo ulje u Istri, dok kukuruz dolazi iz okolice Vukovara. Začini su također od domaćih brendova. Kad uzmete našu kokicu koja je od kukuruza iz okolice Vukovara pa dodate malo čokolade iz Osijeka, pakira se u Zagrebu u vrećicama koje koje radimo u okolici Bjelovara, imate domaći proizvod od polja do stola - kaže Babić.

Pogon za proizvodnju nalazi se u Bregani, a u njemu je trenutno zaposleno 14 radnika. Radi se o gotovim kokicama raznih okusa, a u ponudi je i više vrsta zrna za pripremu kokica kod kuće.

- Gotove kokice imamo u dvije verzije. Regular PupUp kokice koje se danas pronaći u nekim trgovinama i rade se od vrste kukuruza butterfly, čiji izgled kokice podsjeća na leptir. To su kokice koje svi mi jako dobro poznajemo i navikli smo na njih. One se češće koriste za slanu verziju kokica, no imamo ih i u slatkoj verziji, odnosno s okusom bijele i crne čokolade i karamele. Uz regularnu ponudu tu su i gurmanske kokice koje nudimo samo na našem webu te kao personalizirane kokice ili robnu marku - kaže Babić.

Gurmanske dolaze od mushroom sorte kukuruza. Za sada je u ponudi sedam okusa - s tartufima, čvarcima, parmezanom i češnjakom, s bijelom čokoladom i bademom, tamnom čokoladom i lješnjakom, maslacem od kikirikija i karamele, te s okusom zebra čokolade. Bogate su premazom i nešto skuplje od onih iz regularne ponude koje se mogu naći u trgovinama.

- Osim domaće dvije vrste kukuruza koje koristimo za naše gotove kokice, u ponudi imamo i više kukuruza za pripremu kokica kod kuće. Imamo gournament white vrstu koja je bijela poput snijega te vrstu TinyToth, sitnija verzija za najmlađe. Nudimo eko i bio vrste kokičara. Imamo ono što već postoji na svjetskim tržištima, a do sada nije moglo naći kod nas. Nudimo začine koji se proizvode u tvornici te su posebno osmišljeni za pripremu kokica kod kuće - kaže ponosni direktor te dodaje da se kompletna ponuda može naći na webshopu, a ponešto i u trgovinama.

U trgovinama se mogu naći gotove kokice s osnovnim okusima Sea salt, Butter, Mediterranean, Spicy, Karamela te kombinacija crne i bijele čokolada te kukuruz kokičar u dvije osnovne vrste zrna. Prodajna mreža je najveća u Zagrebu, a od trgovina proizvodi se mogu pronaći u Konzumu, u Decentia trgovinama, u dva lanca kioska, ali i u nekim manjim lokalnim trgovinama. Prisutni su u Dubrovniku, Splitu te u Rijeci u sklopu Mini mljekare Veronika. Svakodnevno se objavljuju nove lokacije te su u stalnom pregovoru s domaćim trgovcima.

- Tvornica kokica Zagreb ima trenutno jedinstven proizvod na tržištu tako da će se PopUp kokice moći nabaviti u većini trgovina, na kioscima i benzinskim postajama - kaže Babić te dodaje da su za kokicama zainteresirani i van granica Lijepe naše.

- Na web shopu bilježimo kupce iz cijele Europe i regije. Većinom se radi o našim ljudima koji žive vani, ali imamo kupaca i Šveđana, Poljaka, Nijemaca, Slovenaca te bilježimo veliku potražnju iz Srbije. Komentari kupaca su većinom izvrsni. Dobivamo divne poruke te nam mnogi čestitaju na ideji. Tržište je reagiralo kako smo očekivali i smatramo da je razlog tome što se radi o proizvodu koji bi i sami konzumirali te ga dali svojoj djeci i obitelji - kaže direktor Babić te naglašava da zbog njihovog načina pripreme u kojoj ne koriste ulje već vrući zrak, nude zdraviju verziju mnogima omiljene, a na tržištu pomalo zanemarene grickalice.

Nema aditiva, umjetnih bojila ili pojačivača okusa te su GMO free, ali i veganski proizvod.

- Naše kokice su kvalitetnija alternativa ostalim grickalicama - smatra Babić te dodaje da se miješaju te ručno dodaju začini pa se radi o 'handmade' proizvodu.

- Proces proizvodnje nije jednostavan. Rade se na principu isušivanja vlage što se radi nakon začinjavanja. Naše su kokice hrskavije od onih koje se inače pripremaju kod kuće jer u procesu proizvodnje slane kokice prolaze kroz tri faze izrade, dok one u slatkim verzijama prolaze kroz čak pet - kaže Babić i dodaje da su pored regularnih, u ponudi i personalizirane kokice te mogućnost vlastite robne marke što već rade za neke tvrtke.

Za sada im je važno fokusirati se na domaće tržište kako bi uspostavili kvalitetnu prodajnu mrežu, no trenutno su i u dogovorima s kinima te distributerima i trgovcima iz Europske Unije. Najavljuju nove proizvode za najmlađe, razne pločice od kukuruza te novu seriju poklona, ponude za svadbene svečanosti te razne događaje.