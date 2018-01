Kolač od jabuka koji ostavlja bez daha - okusom i izgledom

Ovu prekrasnu pitu od jabuka napravila je Ann Reardon, a recept je objavila na svojem blogu How To Cook That. Napisala je kako joj je jedan od najvećih izazova s kojima se suočila kod ovog deserta bilo to kako zadržati crvenu boju jabuke. Otkrila je kako.

Sastojci i postupak:

Tijesto:

250 g običnog brašna

125 g maslaca

100 g šećera

60 g usitnjenih pekan oraha, a može i običnih

1 jaje

Utrljajte maslac u brašno, dodajte orahe i šećer pa jaje. Razvaljajte tijesto tanko i ispecite na 180 stupnjeva oko 20 minuta - tako da bude hrskavo.

Foto: Screenshot/youtube

Premaz od pekmeza:

80 g pekmeza

1 žlica vode

Otopiti na toploj tavi sa četkicom premazati preko tijesta.

Krema:

200 ml mlijeka

4 žumanjka

37 g šećera

14 g kukuruznog brašna

100 ml vrhnja

vanilije po želji

Umutite zajedno žumanjke, šećer i kukuruzni škrob te malo mlijeka. Zagrijte preostalo mlijeko dok ne provrije pa u njega polako ubacite tu smjesu i miješajte dok se ne zgusne. Potom umiješate. vrhnje i vaniliju.

Foto: Screenshot/youtube

Za ruže od jabuka:

16 crvenih jabuka

125 ml svježeg soka od naranče

105 g šećera

110 g rastopljenog maslaca

Narežite jabuke kao u videu pa ih stavite u posudu sa smjesom soka od naranče i maslaca, neka se namaču deset minuta - to je tajna očuvanja crvene boje. Nakon toga ih poslažite na kolač kao u videu. Dobar tek!