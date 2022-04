Kolačić sreće s porukom: Stigao je iz Japana krajem 19. stoljeća

Ovaj mali zalogaj krije niz činjenica, njegova je povijest dugotrajna. Danas nam služi više kao element iznenađenja s papirićem koji svakoga zaintrigira. Osim toga, to je ozbiljan biznis - godišnje ih se proizvede oko 4 milijuna. Dok mnogi ove kolačiće sreće povezuju s kineskim restoranima i, prema tome, s kineskom kulturom, povijest ih prati od Japana iz 19. stoljeća do Amerike 20. stoljeća.

Još 1870-ih, neke slastičarnice u blizini Kyota u Japanu nudile su kreker karakterističnog savijenog oblika, ime mu je bilo 'tsujiura senbei, odnosno 'kreker sreće', napisala je Jennifer Lee, autorica knjige 'The Fortune Cookie Chronicles: Adventures in the World of Chinese Food', koja otkriva povijest kolačića.

Japanski kreker, napisala je Lee, bio je veći i tamniji, napravljen od sezama i misa umjesto vanilije i maslaca, koji se koriste za aromatiziranje kolačića sreće u modernim kineskim restoranima u Americi.

Lee je pritom citirala japansku istraživačicu Yasuko Nakamachi, koja je rekla da je upravo te kolačiće pronašla u generacijama staroj obiteljskoj pekari u blizini popularnog šintoističkog svetišta nedaleko od Kyota, krajem devedesetih. Otkrila je i knjigu priča 1878. s ilustracijama šegrta koji slaže upravo te kolačiće.

Autorica knjige ističe da je kolačić sreće u SAD vjerojatno stigao u s japanskim imigrantima koji su došli na Havaje i Kaliforniju između osamdesetih i devedesetih. U to doba japanski su pekari otvorili trgovine diljem Los Angelesa i San Francisca, u kojima je kolačić sreće os sezama bila jedna od posebnih delicija.

Jednu od najčešće ponavljanih priča o podrijetlu američkog kolačića sreće ističe 'Japanski vrt čaja' u parku Golden Gate u San Franciscu. To je ujedno prvi poznati američki restoran koji poslužuje ovu zabavnu poslasticu.

'Japanski vrt čaja' nabavlja kolačiće iz lokalne pekare Benkyodo, čiji vlasnici tvrde da su uveli u kolačiće aromu vanilije i maslaca. 1911. godine napravili su stroj za masovnu proizvodnju kolačića, što je olakšalo posao.

No, piše Lee, još neki tvrde da je masovni kolačić sreće njihov izum, uključujući tri tvrtke sa sjedištem u Los Angelesu kojima upravljaju imigranti iz Japana, piše History.

