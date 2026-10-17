Koliko dugo smo zarazni i koliko traje? Gripu pobijedite uz ovih 20 najzdravijih namirnica

Gripa je ove sezone pokucala ranije nego što smo navikli. Nakon viroza koje su od sredine rujna kružile kolektivima, pojavili su se i prvi potvrđeni slučajevi gripe. Prema podacima HZJZ-a, zaključno s 11. listopada 2026. u Hrvatskoj su zaprimljene 122 prijave oboljelih od gripe, od čega čak 77 tijekom 41. tjedna. Slučajevi su zabilježeni u sedam županija, a najviša stopa prijave na 100.000 stanovnika bila je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Najviše oboljelih bilježi se među djecom predškolske dobi, dok je u laboratorijskim uzorcima sporadično potvrđen virus gripe tipa A(H1).

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Virus gripe lako se prenosi kapljicama koje zaražena osoba izbacuje kašljanjem i kihanjem, ali i preko površina poput kvaka ili tipkovnica ako nakon toga dodirujemo oči, nos ili usta. Simptomi često nastupaju naglo: mogu se javiti povišena temperatura, zimica, bolovi u mišićima i zglobovima, glavobolja, kašalj, začepljen ili curav nos te izražena iscrpljenost.

Gripa dolazi naglo

Za razliku od obične prehlade, kod gripe se simptomi često pojave gotovo odjednom. Osoba se može osjećati relativno dobro, a zatim u kratkom vremenu postati izrazito umorna, uz bolove u mišićima i potrebu za ležanjem.

Temperatura obično traje dva do četiri dana, dok kašalj, grlobolja, umor i drugi simptomi mogu potrajati oko tjedan dana. Potpuni oporavak kod nekih ljudi traje i dulje od dva tjedna.

Kod blažeg oblika gripe preporučuju se odmor, dovoljno tekućine te lijekovi za snižavanje temperature i ublažavanje bolova prema preporuci liječnika ili ljekarnika. Ako temperatura ne pada, stanje se ne poboljšava nakon nekoliko dana ili se pojave otežano disanje i drugi ozbiljniji simptomi, potrebno je javiti se liječniku.

Koliko dugo smo zarazni?

Problem s gripom je u tome što je možemo širiti i prije nego što znamo da smo bolesni. Virus se može prenijeti otprilike dan prije pojave prvih simptoma pa sve do pet do sedam dana nakon njihova početka. Djeca mogu biti zarazna i dulje od tjedan dana.

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Zbog toga je važno ostati kod kuće dok traje temperatura i dok su simptomi izraženi. Prerani povratak poslu, školi ili intenzivnom vježbanju može usporiti oporavak. Redovito pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja lica i cijepljenje među glavnim su mjerama kojima možemo smanjiti rizik od gripe i njezinih komplikacija.

Biljni pripravci kao pomoć kod simptoma

Uz odmor i tekućinu, mnogi tijekom prehlade i gripe posežu za biljnim pripravcima. U tradicionalnoj upotrebi među najpoznatijima su ehinaceja, bazga, đumbir, miloduh i crna gorušica.

Ehinaceja se tradicionalno koristi za potporu imunosnom sustavu, a pripravci se rade od različitih dijelova biljke, ovisno o vrsti. Bazga se najčešće koristi kao čaj ili sirup, dok se đumbir često priprema kao topli napitak i koristi kod mučnine, probavnih tegoba i simptoma prehlade.

Važno je ipak imati na umu da kućni i biljni pripravci nisu zamjena za medicinsko liječenje gripe, a osobe koje uzimaju lijekove, imaju kronične bolesti, trudne su ili imaju alergije trebale bi prije korištenja biljnih pripravaka provjeriti odgovaraju li im.

20 tradicionalnih pripravaka protiv gripe i prehlade

U materijalu se navodi i niz tradicionalnih recepata koji se generacijama koriste tijekom sezone gripe i prehlada.

1. Topla limunada

Svježe iscijeđen limun može se dodati u mlaku vodu kao jednostavan topli napitak.

2. Čaj od đumbira

Pola žličice sitno narezanog đumbira ostavi se desetak minuta u šalici vruće vode.

3. Namirnice bogate cinkom

Među prirodnim izvorima cinka navode se sjemenke bundeve i suncokreta, kikiriki, bademi, avokado, grašak, špinat, batat i orašasti plodovi.

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4. Metvica, matičnjak i majčina dušica

Ove se biljke tradicionalno koriste za pripremu toplih čajeva, a često im se pridružuje i šipak.

5. Čaj od lovora

Usitnjeni listovi lovora kuhaju se u vodi, a napitku se nakon hlađenja mogu dodati limun i med.

6. Čaj od luka

Luk se kuha u vodi, a napitak se prema želji može kombinirati s majčinom dušicom, kaduljom, lovorom ili kamilicom.

7. Čaj od ivanjskog cvijeća

Suha biljka prelije se kipućom vodom, ostavi 15 minuta i procijedi.

8. Ehinaceja

Od korijena ehinaceje može se pripremiti čaj, a dostupne su i gotove tinkture i drugi pripravci.

9. Suhe smokve u vinu

Starinski recept kombinira suhe smokve, rogač, klinčiće i crno vino.

10. Kolačići od majčine dušice

Majčina dušica u prahu miješa se s brašnom i vodom te peče u obliku malih kolačića.

11. Čaj od komorača

Usitnjeni plodovi komorača preliju se vrućom vodom i ostave nekoliko minuta.

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12. Čaj od bazge

Cvjetovi bazge preliju se vrućom vodom, a napitak se tradicionalno pije vrlo topao.

13. Mješavina za znojenje

U tradicionalnoj varijanti kombiniraju se cvjetovi bazge, lipe i kamilice.

14. Starinska biljna mješavina

Metvica, lincura i pelin kombiniraju se u čajnoj mješavini.

15. Kupka od gorušice

Mljevene sjemenke gorušice tradicionalno se koriste u kupkama za tijelo ili stopala.

16. "Pijani maslačak"

Starinski recept uključuje korijen maslačka namočen u komovici. Budući da sadrži alkohol, nije prikladan za djecu, trudnice niti za osobe kojima se alkohol ne preporučuje.

17. Biljna mješavina protiv gripe

U receptu se kombiniraju trputac, smreka, podbjel i divlja maćuhica.

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18. Inhaliranje metvice

Nekoliko kapi eteričnog ulja paprene metvice dodaje se vrućoj vodi za inhalaciju, uz oprez zbog mogućnosti opeklina i nadražaja.

19. Začinjeni čaj

Đumbir, cimet i zvjezdasti anis kuhaju se u vodi, a nakon hlađenja dodaju se med, jabučni ocat i limun.

20. Čaj od papra

Zrna crnog papra kratko se kuhaju u vodi, nakon čega se napitak procijedi i, kada se malo ohladi, može mu se dodati med.

Topli napici mogu ublažiti tegobe, ali ne liječe gripu

Svojedobro je američki doktor Mehmet Oz promovirao takozvano žuto mlijeko s kurkumom i medom, kao i napitak od češnjaka, meda i limuna za jačanje imuniteta.

Topli napici mogu biti ugodni kod grlobolje i pomoći održavanju dovoljnog unosa tekućine, ali nema razloga očekivati da će sami izliječiti gripu.

Grgljanje slane vode

Za grlo se spominje i grgljanje slane vode, dok se kod začepljenog nosa može koristiti fiziološka otopina. Ako se nos ispire kod kuće, voda mora biti destilirana, sterilna ili prethodno prokuhana.

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Udisanje pare nekima može privremeno olakšati osjećaj začepljenosti, no potreban je velik oprez zbog mogućnosti opeklina. U materijalu se spominju i kamilica, kadulja, eukaliptus te astragalus, biljka koja se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini.

Francuski napitak

Među tradicionalnim receptima nalazi se i francuski napitak s rumom, medom, cimetom i limunom. Ipak, alkohol tijekom bolesti nije idealan izbor jer može pridonijeti dehidraciji, pa ga ne treba smatrati lijekom protiv gripe.

Najvažnije tijekom gripe ostaju odmor, dovoljno tekućine, praćenje simptoma i odgovarajuća terapija, dok topli čajevi, med i drugi kućni pripravci mogu poslužiti kao dodatna pomoć za ublažavanje pojedinih tegoba. Ako se stanje pogoršava, temperatura traje ili se pojave otežano disanje, izrazita slabost ili drugi zabrinjavajući simptomi, potrebno je potražiti liječničku pomoć.