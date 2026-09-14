'Koliko vrijedi moj život?' Pokrenuta kampanja za žene koje se bore s opakim rakom

Europa Donna Hrvatska predstavila je javnozdravstvenu kampanju „Valuta mog života“, prvu nacionalnu kampanju u Hrvatskoj posvećenu ženama koje žive s metastatskim rakom. Cilj kampanje je educirati javnost, smanjiti stigmu koja prati bolest te potaknuti promjene u zdravstvenom sustavu kako bi oboljele imale kvalitetniju i dostupniju skrb.

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Ovom kampanjom postavili smo pitanje: Koliko vrijedi moj život? Oboljele od metastatskog raka žele imati kvalitetan život, a ne samo preživljenje. Oni koji odlučuju o njihovu liječenju i terapiji moraju čuti njihov glas i shvatiti da te žene imaju pravo na kvalitetan život, poručila je doc. dr. sc. Vesna Ramljak, predsjednica Europa Donna Hrvatska.

U središtu kampanje su tri ambasadorice: Tajana Dorić Šerić, Maria Musurliev Šop i Nives Badurina, koje su javno progovorile o vlastitim iskustvima života s metastatskim rakom.

Mi nismo opravdani trošak! Niti smo broj! Mi vrijedimo i možemo pridonijeti ovom društvu. Zato sam odlučila istupiti javno i svim svojim srcem ispričati svoju priču, rekla je Tajana Dorić Šerić.

Foto: WK/Europa Donna Hrvatska

Maria Musurliev Šop prisjetila se kako se na početku bolesti sramila svoje dijagnoze.

- Ja sam se na početku sramila svoje bolesti i to je bilo doista jako teško. Zato sam odlučila hrabro svim ženama poručiti da nemaju tu stigmu i da je dobro pričati. Mi ovu bolest moramo prihvatiti, ali joj nikako ne dopustiti da nas sputava! Ne dozvoljavam da me ona uništi. Želim živjeti i svaki trenutak koji mogu živim punim plućima, poručila je Maria Musurliev Šop.

Nives Badurina istaknula je kako dijagnoza metastatskog raka ne mijenja samo život oboljele, već i njezinu okolinu. Posebno joj je, kaže, nedostajala psihološka pomoć nakon što je saznala za bolest.

Foto: WK/Europa Donna Hrvatska

Ovo je dijagnoza koja mijenja život. Mijenja te kao osobu i mijenja tvoju okolinu. Neizmjerno sam zahvalna udrugama oboljelih koje su mi na početku pružile svu potrebnu pomoć. Kada sam doznala svoju dijagnozu, jako mi je nedostajala psihološka pomoć koju nisam dobila od sustava. Kao i saznanje o svojim pravima kao bolesnik, već to doznate iz udruga ili na bolničkim hodnicima, rekla je Nives Badurina.

Upravo je nedostatak stručne psihološke potpore jedan od problema na koje kampanja želi ukazati. Ivona Poljak, mag. psych., specijalistica kliničke psihologije iz KBC-a Zagreb, upozorila je da velik dio tog tereta trenutačno nose udruge.

Udruge rade ogroman, lavovski posao. Ali to ne bi trebalo tako biti. Sustav treba omogućiti adekvatnu psihološku potporu oboljelima. Idemo na bolje, ali i dalje to nije dovoljno brzo. Nedostaje educiranih psihologa koji točno znaju kako raditi s onkološkim bolesnicima, poručila je Ivona Poljak, mag. psych., specijalistica kliničke psihologije iz KBC-a Zagreb.

Foto: WK/Europa Donna Hrvatska

U Hrvatskoj oko šest posto žena ima inicijalnu dijagnozu metastatskog raka. Onkologinja Ilona Sušac iz KB-a Sveti Duh naglasila je kako se radi o bolesti koja ima i snažnu emocionalnu dimenziju.

- To je bolest koja ima više dimenzija. Ono što ja kao onkologinja vidim je da su sve moje pacijentice, nakon što su dobile dijagnozu, prije toga pretrpjele teške emocionalne traume. To samo govori koliko je takva trauma okidač za razvoj ovakve zloćudne bolesti, objasnila je Ilona Sušac, dr. med., specijalistica onkologije i radioterapije iz KB-a Sveti Duh.

Istodobno, stručnjaci upozoravaju da je stanje u dijagnostici i liječenju danas bolje nego prije nekoliko desetljeća, ali da pacijenti i dalje predugo čekaju na pojedine terapije.

- Svakako moramo reći da je stanje u dijagnostici i liječenju puno bolje nego zadnjih desetaka godina. Međutim, može se i treba brže. Jako je teško kada znate da postoji lijek za vašu pacijenticu koji trenutačno ne može dobiti. Onda vi pokušavate njezinu bolest održati, sve dok taj lijek napokon ne bude odobren i dostupan, rekla je prim. dr. sc. Anuška Budisavljević, dr. med., pročelnica Službe za internu medicinu OB Pula.

Foto: WK/Europa Donna Hrvatska

Kampanja „Valuta mog života“ zato traži jednaku dostupnost terapija u svim dijelovima Hrvatske, brži pristup novim terapijama te pravovremenu i adekvatnu dijagnostiku i liječenje.

Na konferenciji su predstavljeni i vizuali u obliku novčanica kojima se simbolično prikazuje stvarna „cijena“ života s metastatskim rakom. Poruka kampanje pritom je jasna – žene koje žive s ovom dijagnozom ne žele biti samo broj u zdravstvenom sustavu, već žele priliku za kvalitetan i ispunjen život.