Kombinacija duhana i kanabisa mijenja mozak: Znanstvenici otkrivaju kemijske promjene

Znanstvenici su nedavno otkrili da kombinirano korištenje duhana i kanabisa može uzrokovati posebne promjene u kemiji mozga. Ti nalazi mogli bi objasniti zašto su oni koji koriste i duhan i kanabis skloniji jačim problemima s ovisnošću i mentalnim zdravljem nego korisnici samo jedne od tih supstanci.

U maloj studiji uspoređene su snimke mozga devet korisnika: osam osoba koje su koristile samo kanabis i pet osoba koje su koristile kanabis i duhan. Kod onih koji su konzumirali obje supstance zabilježene su znatno povišene razine enzima zvanog hidrolaza amida masnih kiselina u više regija mozga - to je ključan enzim u endokanabinoidnom sustavu i igra važnu ulogu u kontroli neurotransmitera povezanih sa zadovoljstvom i osjećajem radosti.

Značaj otkrića

Prethodne studije na životinjama sugeriraju da amidnu hidrolaza masnih kiselina može utjecati na to kako mozak reagira na nikotin, no dosad nije bilo uvjerljivih dokaza kod ljudi. Istraživanje je sada otkrilo molekularni mehanizam koji bi mogao objasniti zašto kombinirani korisnici duhana i kanabisa imaju teže posljedice, posebno u smislu mentalnog zdravlja i ovisnosti.

Autorica studije, psihologinja Rachel Rabin sa Sveučilišta McGill, navodi da je ovo prvi dokaz kod ljudi koji povezuje zajedničku uporabu ovih supstanci s konkretnim kemijskim promjenama u mozgu.

Iako su rezultati zanimljivi, studija je vrlo mala i preliminarna, pa ih treba interpretirati s oprezom. Važno je naglasiti da istraživanje nije uključilo osobe koje puše samo cigarete, što znači da nije jasno je li povišena razina amidnu hidrolaze masnih kiselina uzrokovana isključivo duhanom, kanabisom ili njihovom kombinacijom.

Znanstvenici upozoravaju da su potrebne veće i rigorozniji studije kako bi se potvrdilo da li i kako ova kemijska promjena direktno doprinosi većem riziku za mentalne poremećaje i ovisnost.

Ovo otkriće dolazi u trenutku kada je konzumacija kanabisa u porastu, a veliki dio korisnika također koristi duhan. Takva kombinacija mogla je dosad “zamagliti” razumijevanje učinaka kanabisa na mozak i mentalno zdravlje jer je većina ranijih studija promatrala samo korisnike pojedinih supstanci.

Mogući praktični učinci

Identificiranje enzima amidno hidrolaze masnih kiselina kao poveznice između kombinirane uporabe duhana i kanabisa i promjena u mozgu mogao bi imati veliki klinički značaj. Znanstvenici smatraju da bi ovo otkriće moglo pomoći u razvoju novih lijekova za liječenje poremećaja ovisnosti, posebno kod ljudi koji koriste obje supstance.

Preliminarni nalazi o kemijskim promjenama u mozgu korisnika koji kombiniraju duhan i kanabis treba shvatiti ozbiljno, ali i s oprezom, budući da je potrebno provesti daljnja istraživanja na većem broju ispitanika. Ako se potvrde, ovi rezultati mogli bi biti važan korak prema boljem razumijevanju i liječenju ovisnosti i mentalnih poremećaja povezanih s konzumacijom supstanci.