Dobro je znati: Što se događa u tijelu kad ne jedete 24 sata?

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Dobro je znati: Što se događa u tijelu kad ne jedete 24 sata?
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Šokantne tajne 24-satnog posta: od sagorijevanja masti do regeneracije stanica! No, oprez - nije za svakoga. Saznajte kako resetirati tijelo bez posljedica

Jeste li se ikad zapitali što se događa s vašim tijelom ako cijeli dan ne pojedete ništa? Stručnjaci objašnjavaju da 24-satni post pokreće niz fizioloških procesa - od pada razine šećera i usporavanja probave do sagorijevanja masnih zaliha i regeneracije stanica.

Takav oblik posta sve je popularniji među onima koji žele „resetirati“ organizam, no liječnici upozoravaju da s njim ne treba pretjerivati.

Prvih nekoliko sati – glad i pad energije

Već nekoliko sati nakon posljednjeg obroka, razina šećera u krvi počinje se smanjivati, a tijelo troši ono što mu je još preostalo od glukoze i glikogena – brze rezerve energije pohranjene u jetri i mišićima. Nakon šest do osam sati bez hrane, probavni sustav se smiruje, a počinju se javljati prve ozbiljnije tegobe gladi, lagani pad koncentracije i manjak energije.

12 sati bez hrane – prelazak na masti

Oko 12. sata posta organizam se prilagođava novom režimu. Budući da više nema dovoljno glikogena, tijelo počinje razgrađivati masne naslage kako bi proizvelo energiju. Tada započinje proces koji se naziva ketoza — stanje u kojem tijelo umjesto ugljikohidrata koristi masnoće kao gorivo. Upravo u ovoj fazi mnogi počinju osjećati iznenadnu mentalnu bistrinu, iako fizička snaga može blago opasti.

Portrait of nice funny cheerful guy holding in hands fork spoon preparing wait lunch isolated over bright blue color background
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

16 do 24 sata – tijelo se počinje 'čistiti'

Nakon otprilike 16 sati bez hrane aktivira se proces autofagije – prirodnog „recikliranja“ stanica. Tijelo počinje razgrađivati oštećene stanice i dijelove koji više ne funkcioniraju ispravno, što se povezuje s usporavanjem starenja i boljom zaštitom od bolesti. Do 24. sata glavni izvor energije postaju pohranjene masti, a tijelo prelazi u stanje koje znanstvenici nazivaju „metaboličkim resetom“. U toj fazi može doći i do smanjenja upalnih procesa te boljeg odgovora na inzulin.

Moguće koristi, ali i oprez

Zagovornici 24-satnog posta ističu njegove moguće koristi – bolju regulaciju šećera u krvi, smanjenje masnoća, poticanje rada mozga i regeneraciju stanica. No stručnjaci upozoravaju da post nije prikladan za sve. Osobe s kroničnim bolestima, dijabetesom, trudnice i dojilje, kao i oni koji imaju problema s tlakom ili poremećajima prehrane, trebali bi ga izbjegavati.

Također, kod nekih ljudi može doći do glavobolje, vrtoglavice, razdražljivosti ili nesanice, osobito ako tijelo nije naviklo na dulje periode bez hrane.

Kako se pripremiti za post?

Ako se odlučite iskušati 24-satni post, najvažnije je da ostanete hidrirani – pijte dovoljno vode, čaja ili mineralne vode bez šećera.
Nakon završetka posta, nemojte odmah navaliti na obilne i masne obroke. Počnite s laganom hranom, poput juhe, povrća ili voća, kako biste omogućili probavnom sustavu da se polako vrati u uobičajen ritam.

Foto: Dreamstime

Jednodnevni post može donijeti određene zdravstvene koristi ako se provodi povremeno i uz oprez. Tijelo tada koristi svoje rezerve, obnavlja stanice i „resetira“ metabolizam.
Ipak, liječnici poručuju da takav post ne treba shvaćati kao brzu dijetu ili univerzalni lijek, nego kao privremeni način da organizmu date priliku za odmor — uz pametnu pripremu i zdrav razum.

