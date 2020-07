Ne bacajte kore, sjemenke i druge otpatke

Mnogi ostatci u kuhinji koje ste inače navikli bacati mogu se iskoristiti za pripremu vrlo razbolikih obroka. Evo kako možete smanjiti količinu otpada te osigurati uštede u kuhinji

<p>U vašoj se kuhinji 'skriva' puno više hrane nego što stvarno mislite. Naime, od raznih vrsta ostataka možete pripremiti mnoge raznolike obroke, pa čak i od onih dijelova namirnica koje ste inače navikli baciti.</p><p>Na primjer, ako pripremate salatu od kelja, ostat će vam tvrde stabljike listova, koje možete iskoristiti za pripremu pesta. Koru od naranče možete naribati i pohraniti u ledenici za kolače. Voda u kojoj ste kuhali bijeli grah, slanutak, ili leću, kao i tekućina iz limenki s tim namirnicama odlična je zamjena za jaja. Koru od neprskane naranče ili klementina možete dobro oprati, osušiti, usitniti i pohraniti za dodavanje u kolače...</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo namirnica koje treba jesti svaki dan</p><p>Suština je sljedeća: Mnogo toga što biste inače bacili možete iskoristiti i tako dodatno smanjiti količinu otpada koji proizvodite, ali i troškove pripreme obroka. </p><p>Evo nekoliko primjera namirnica koje možete iskoristiti do kraja: </p><p><strong>Ostatci lišća i korijenja:</strong> Ostatke lišća peršina, zeleno od korijena rotkvice, repe i slično, ako su svježi, možete narezati u sezonsku salatu. Ako se lišće već malo posušilo, usitnite ga i iskoristite za pesto. Ako je riječ o ostacima tvrđih korijena, narežite ih na kockice i pospremite u led pa vadite za pripremu variva, gulaša i slično. </p><p><strong>Sok od kiselih krastavaca:</strong> Pomiješajte ga s malo ulja i začinskog bilja i dobili ste odličan preljev za salatu. Ili ga pomiješajte s votkom i vermutom za martini, odnosno ili tequilom, sirupom i sokom od limete za margaritu. Možete ga i popiti nakon vježbanja, jer može pridonijeti hidraciji organizma. Želite li dodatni izazov, uguglajte 'kruh od vode od kiselih krastavaca', pa se okušajte u pečenju. </p><p><strong>Sjemenke:</strong> Ako ste navikli pržiti sjemenke bundeve, razmislite o tome da ih prepečete u pećnici. I koštice njihovih 'rođaka', lubenice i dinje mogu se namočiti u slanoj vodi i prepeći 20 minuta na 200 stupnjeva. Možete peći i sjemenke papaje. Odlično pašu uz salate. Neki i svježe sjemenke miješaju u preljeve za salatu. </p><p>No, prije eksperimentiranja s novim sjemenom ili bilo kojim drugim dijelom biljke, istražite sve potencijalno opasne kemikalije koje se mogu razviti. Primjerice, nekoliko sjemenki jabuke sigurno vam neće štetiti, no one sadrže male količine spoja koji se nakon unosa može pretvoriti u - cijanid. </p><p><strong>Kora od voća: </strong>Potrebna vam je samo voda, šećer i štednjak da koru limuna pretvorite u fino slatko ili marmeladu. Možete zamrznuti kore za korištenje kasnije. Neki kolači, pa čak i poneko glavno jelo, ukusniji su uz dodatak kandirane korice naranče. </p><p><strong>Ostali ostaci voća:</strong> Gotovo je nemoguće izvući sve meso iz voća koje ima koštica, kao što je, na primjer, mango. No, možete ih staviti u zamrzivač s ostalim ostacima voća (jezgre ananasa, vrhovi jagoda, ljuske limete). Kad vreća bude puna prebacite voće u lonac s malo vode, pa prokuhajte, dodajte šećer i kuhajte do željene gustoće. Gušću kašu možete iskoristiti kao marmeladu, a onu rjeđu kao sirup za palačinke ili sladoled. </p><p><strong>Stabljike biljaka: </strong>Sakupite ih u zamrzivaču, pa prije korištenja odmrznite, posipajte sa zapečenim orasima, tvrdim sirom i maslinovim uljem za pesto. Možete ih pomiješati sa začinima, pa izmiksati s grahom ili slanutkom, da dobijete fini namaz. Za to možete iskoristiti čak i tvrde stabljike cvjetače. Drvene stabljike ružmarina, na primjer, nije dobro jesti, no mogu dati fini okus sirupima, juhama, ili limunadi, na primjer. </p><p><strong>Voda od graha (Aquafaba): </strong>Kad ocijedite tekućinu od konzerve slanutka ili graha, iskoristite ju umjesto bjelanjka. Možete napraviti veganski mousse, meringueu ili majonezu. Imajte na umu da je voda iz konzerve konzistentnija i lakše ćete ju iskoristiti od one koju iscijedite od slanutka ili graha kuhanog kod kuće.</p><p>Otprilike tri žlice nadjeva jednake su cijelom jajetu.<br/> <br/> <strong>Kora od povrća:</strong> Prije nego ogulite povrće, razmislite o tome je li to potrebno. Većinu povrća treba samo dobro oprati. Ako ga ipak gulite, iskoristite koru. Skupite ju u zamrzivač, pa ubacite u lonac kad budete radili juhu od povrća. Možete ih pirjati u malo vode, da dobijete gustu juhu. Uz njih možete skuhati i kosti, pa čak i školjke od škampa, prenosi <a href="https://www.washingtonpost.com/news/voraciously/wp/2020/07/14/your-food-scraps-deserve-another-shot-heres-how-to-use-peels-stems-and-more-in-your-cooking/">Washington Post.</a> </p><p><strong>Bilo koja tekućina iz konzerve</strong>: Aquafaba i sok od kiselih krastavaca poprilično su posebni, ali gotovo svaka tekućina u kojoj je hrana konzervirana može se iskoristiti. Ako vaš recept zahtijeva malu količinu juhe, iskoristite barem dio te tekućine. Zaledite tu tekućinu, pa dodajte u juhe. Pripremite od njih preljeve za salate i slično. </p>