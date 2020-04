Kuhari: Ovo je najbolji način za kuhanje tjestenine s umakom!

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Tjestenina neće udebljati čak i ako ju jedete tri puta na tjedan

Postoji trik koji omogućava da priprema tjestenine za ručak ili večeru bude i brža i jednostavnija: I umak i tjesteninu možete skuhati zajedno. Tajna uspjeha je u škrobnoj vodi, koja se i inače često dodaje umacima, da bi se bolje zgusnuli, no ako umak pripremate baš na toj vodi, zajedno s rezancima, njegova će tekstura biti fantastična.

Za to možete koristiti praktično svaku vrstu tjestenine koja se skuha u 10 minuta ili manje, s tim da treba voditi računa o ispravnom omjeru tjestenine i vode, prenosi The New York Times.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kuhanje tjestenine

U velikoj tavici promjera 30 centimetara, s visokim rubovima, kako biste mogli miješati (ili manjom, s tim da onda treba varirati količinu vode), otopite 4 žličice maslaca ili zagrijte 2 žlice maslinovog ulja na srednju temperaturu. Dodajte sastojke od kojih ćete spraviti umak, poput češnjaka, češnjaka, povrća, kobasica ili slanine i prodinstajte da omekša.

Dodajte oko 340 grama tjestenine, zajedno s 5 šalica vode i 2 žličice soli. Ako vam špageti ne stanu u tavicu, prelomite ih na pola.

Pojačajte vatru i i kuhajte, neprestano miješajući, tako da okrećete tjesteninu, oko 8 do 10 minuta. Ako izgleda suho, dodajte malo vode i pustite da provrije, pa začinite po ukusu solju i crnim paprom. Maknite s vatre i poslužite.

Varijacije s tjesteninom rižom

Foto: Dreamstime

Ovaj način kuhanja možete primijeniti gotovo za svu vrstu umaka. To je odličan način da iskoristite povrće i meso, čak i sirovo meso, s tim da vrijeme kuhanja umaka onda treba prilagoditi tome. Također, možete mijenjati količinu vode, ili ju zamijeniti dijelom povrtnim temeljcem, ili kokosovim mlijekom, na primjer.

Ako želite kremastiju tjesteninu, dodajte još pola do 3/4 šalice vrhnja, ili punomasnog mlijeka.

Na sličan način možete skuhati i rižu, pa ćete dobiti lažni rižoto.

Varijacije umaka

Brokula i slani inćuni: Prodinstajte inćune i narezani češnjak na maslinovom ulju, a zatim dodajte sitno sjeckanu brokulu i pospite s malo crvene paprike.

Rezanci sa smeđim maslacem: Pecite maslac dok miris ne postane kao da je tostiran, te ne dobije smeđu boju, pa na njemu napravite neki umak od začina.

Umak Alfredo: Rastopiti maslac. Luk ili češnjak pirjajte dok ne omekšaju. Dodajte koru parmezana. Neposredno prije posluživanja dodajte šaku naribanog parmezana i malo vrhnja.

Foto: Fotolia

Zeleno povrće i vlasac: Skuhajte listove kelja, blitve ili raštike na pari,ili iskoristite ono što je ostalo od ručka ili večere. Zagrijte malo maslaca, pa dodajte tanko narezane listove i malo vlasca. Začinite limunovom korom i sokom (a po želji i s malo prepečene prezle).

Karfiol bolognese: Rastopite maslac i omekšajte nasjeckani češnjak. Dodajte pastu od rajčice i kuhajte dok se ne počne lijepiti za dno lonca. Dodajte karfiol koji ste usitnili u blenderu (treba ostati tekstura riže) te narezani luk i pospite s malo crvene paprike.

Nori maslac s rajčicom: Napravite maslac s nori algom (wakame) i začinima, pa dodajte malo naribanog đumbira.. Dodajte tjesteninu ramen (ima je u trgovinama zdrave hrane) i smrznuti grašak. Začinite peršinom, malo naribanih nori algi i sokom od limuna (po želji).

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Evo recepta za nimalo dosadnu tjesteninu, a sve imate doma