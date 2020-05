Mali, ali super kuhinjski trikovi uz koje će kuhanje trajati kraće

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne znate što bi za ručak? Evo par odličnih recepata iz šalice

Praznu bocu od vode možete koristiti za odvajanje bjelanjaka od žumanjka

Nakon što ste jaje izlili u tanjur, stisnite bocu, namjestite je iznad žumanjka i jednostavno ga usišite i isišite u drugu zdjelu.

Ne plačite ako vam se kolač raspao

Umjesto toga, u lijepu staklenu zdjelu složite spašene komade kolača sa svježim šlagom i voćem, savjetuje Tamar Adler, kuhar i autor knjige 'An Everlasting Meal: Cooking with Economy and Grace'.

Rezač za pizzu reže i bilje

Rezač za pizzu vam može poslužiti i za rezanje bilja poput peršina i korijandra. Također, bez problema nareže i hranu poput palačinki i tjestenine za malu djecu.

Foto: Dreamstime

Zdjela možete poslužiti kao kanta za smeće

Dok kuhate, bacajte ostatke, ljuske od jaja i ostalo smeće u veliku zdjelu ili sudoper. Tako ćete uštedjeti vrijeme ako kanta za smeće nije u blizini. U zdjelu ili sudoper možete staviti plastičnu vrećicu kako bi čišćenje bilo lakše.

Ribež za sir iskoristite za bolje kore za pitu

Umjesto da maslac režete u brašno, jednostavno ribajte maslac dok ne dobijete potrebnu mješavinu.

Za kuhana jaja koristite sol

Kako bi lakše odvojili ljusku od jaja, prije negošto stavite jaja da sekuhaju dodajte čajnu žličicu soli u vodu za kuhanje. Na taj način se ljuska neće rasparti u 'milijun' sitnih komadića.

Sprijateljite se s kuhinjskim škaricama

Koristite ih da usitnite kuhano ili mekano sirovo povrće (posebno zelje) savjetuje kuhar Mark Bittman u svojoj knjizi 'How to Cook Everything Fast'.

Blender očistite bez spužve

Trećinu blendera napunite toplom vodom i dodajte nekoliko kapi tekućine za pranje posuđa. Uključite blender na deset sekundi. Nakon toga ga isperite i osušite.

Foto: Dreamstime

Prepolovite brzo cherry rajčice

Umjesto da se bavite sa svakom rajčicom posebno, pronađite dva ista plitka tanjura. Stavite ih na tanjur, poklopite drugim i nožom prepolovite.

S rezačem za jabuke možete rezati i krumpire

Dobit ćete savršeno izrezane komade za pečenje.

Brzo odmrznite meso

Zapamtite da metal provodi toplinu. Stavite meso u plastičnu vrećicu, a zatim ga stavite na aluminijski lonac okrenut naopako. Napunite drugu posudu vodom sobne temperature i stavite je na meso. Za pet do deset minuta vaše meso će se odmrznuti.

U mikrovalnoj pećnici umutite francuski tost

Dno šalice premažite maslacem i napunite je do vrha nasjeckanim kruhom. U zasebnoj šalici pomiješajte jedno jaje, tri žlice mlijeka i malo cimeta. Izlijte tu smjesu u šalicu koju ste premazali maslacem i stavite u mikrovalnu jednu minutu.

Foto: Dreamstime

Iskoristite prijenosni hladnjak

Ako je vam je frižider pun jer priređujete zabavu, iskoristite svoj prijenosni hladnjak za lako pokvarljive proizvode (poput voća i povrća). Na taj način ćete stvoriti dodatni prostor u frižideru, prenosi Reader's Digest

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Otkrila kako savršeno očistiti ploču za kuhanje - brzo i lako

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA - kuhar Ivan Pažanin: