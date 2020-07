Dakle, \u010dak i ako ste \u017eeljeli le\u0107i s voljenom osobom, morali biste spojiti dva madraca i riskirati spavanje u rupi, na podu (u Japanu se tradicionalno i spava na podu jer smatraju da je tako najbolje za kralje\u017enicu). Takvi se madraci koriste i danas u ve\u0107ini obitelji, jer ne zauzimaju puno prostora i lako ih je pohraniti.\u00a0

Većina bračnih parova u Japanu spava odvojeno iz istih razloga

Kulturološki i tradicionalno Japanci imaju neke doista zanimljive postavke, često neshvatljive ostatku svijeta. Među njih spada i odvojeno spavanje supružnika, koje je tamo uvriježeno te to ne povezuju sa srećom u braku

<p>Male kuće i stanovi ne sprečavaju mnoge japanske parove da spavaju u različitim krevetima ili čak sobama. Ovo nije neka vrsta intimnog pitanja ili problema u vezi, već nešto što smatraju normalnim te dobrim za njih. </p><p>Pogledajte video o tome kako šećer remeti san:</p><h2>Evo koji su razlozi tradicionalno utjecali na to:</h2><p>Prva stvar zbog koje se japanski parovi odluče odvojeno odlaziti u krevet su različiti rasporedi rada. Ako probudite svog partnera zato jer ste došli kući s posla ili se pak morate ranije probuditi da bi išli na posao, on ili ona se neće kvalitetno odmoriti. Različiti rasporedi i prekovremeni sati su normalna i uobičajena pojava u Japanu, a oni duboko vjeruju kako se ne smije drugim ljudima kvariti san zbog vlastite komocije.</p><h2>Bebe spavaju s majkama</h2><p>Japanske majke spavaju sa svojom djecom i to se smatra vrlo važnim, pa otac treba odlučiti želi li dijeliti isti krevet ili otići u drugu sobu. Znanost je potvrdila njihovu tezu da spavanje s majkom djeci omogućava da budu mirniji, imaju stabilniju temperaturu i manji broj otkucaja srca, što je osobito važno u dojenačkoj dobi, a istovremeno se smanjuje rizik od sindroma iznenadne smrti, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/why-do-married-couples-in-japan-sleep-separately-798194/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_smart_is_new_sexy">Bright Side.</a></p><h2>Za njih odvojeno spavanje znači mir</h2><p>Dok mnogi parovi koji počnu odvojeno spavati smatraju da im je razvod pred vratima, Japanci to vide drugačije. Jako cijene svoj san i ne žele da ih ometaju dok spavaju. To znači da im je draže ne nositi se s hrkanjem, krađom pokrivača, udaranjem nogama i slično. Iako neki zbog manjka prostora neće spavati u drugoj sobi, većina će ih imati razdvojene madrace. </p><h2>Odvojeno spavanje nije od jučer</h2><p>U Japanu se spava na futonu, odnosno madracu punjenom pamukom ili pak tatamiju - madracu punjenom osušenim stabljikama riže, koji pruža potporu i udobnost. U prošlosti su se kao kreveti koristili samo u veličini za jednog.</p><p>Dakle, čak i ako ste željeli leći s voljenom osobom, morali biste spojiti dva madraca i riskirati spavanje u rupi, na podu (u Japanu se tradicionalno i spava na podu jer smatraju da je tako najbolje za kralježnicu). Takvi se madraci koriste i danas u većini obitelji, jer ne zauzimaju puno prostora i lako ih je pohraniti. </p>