Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Krajem 70-ih raspravljalo se o 'desetljetki', no to nije zaživjelo

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Krajem 70-ih raspravljalo se o 'desetljetki', no to nije zaživjelo
Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Fotografija je ujedno zanimljiv dokument vremena, od dječje odjeće i obuće do načina na koji se krajem 1970-ih obilježavao prvi susret sa školom

Admiral

https://www.24sata.hr/retroZbog početka nove školske godine mnoga su djeca jučer zakoračila na školske hodnike i sjela u školske klupe. Kako je prvi dan škole u Zagrebu izgledao daleke 1979., ovjekovječio je na fotografijama Pixsellov fotograf Josip Bistrović. Na crno-bijeloj fotografiji zabilježen je dječak, okružen odraslima i fotografima, a koji u rukama drži plakat s natpisom “Ja sam đak veseljak”, koji najavljuje priredbu za prvašiće u Velikoj dvorani Studentskog centra u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uginuo posljednji torbarski vuk: S njim je nestala i cijela vrsta
NA DANAŠNJI DAN

Uginuo posljednji torbarski vuk: S njim je nestala i cijela vrsta

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Torbarski vuk, poznat i kao tasmanijski tigar, bio je najveći torbar mesožder suvremenog doba, a njegov izgled podsjećao je na psa ili vuka
Nekad je većina na more išla vlakom, kasnilo se satima...
NA DANAŠNJI DAN

Nekad je većina na more išla vlakom, kasnilo se satima...

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zbog gužve se sjedilo na torbama u hodniku vlaka jer nije bilo mjesta u kupeima, no svi su veselo pjevali uz jednu gitaru
SLAJABOOM! Nakon Snjeguljice više ništa nije bilo isto... 'Kult lizanja' dobio je novi smisao
NA DANAŠNJI DAN

SLAJABOOM! Nakon Snjeguljice više ništa nije bilo isto... 'Kult lizanja' dobio je novi smisao

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Ledo je 1959. počeo sladoled distribuirati i izvan Zagreba, za što se koristilo posebno rashladno vozilo, Torpedo, kojim su prve pošiljke otišle u Varaždin, Bjelovar i Banju Luku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026