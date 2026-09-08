DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Fotografija je ujedno zanimljiv dokument vremena, od dječje odjeće i obuće do načina na koji se krajem 1970-ih obilježavao prvi susret sa školom
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Krajem 70-ih raspravljalo se o 'desetljetki', no to nije zaživjelo
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https://www.24sata.hr/retroZbog početka nove školske godine mnoga su djeca jučer zakoračila na školske hodnike i sjela u školske klupe. Kako je prvi dan škole u Zagrebu izgledao daleke 1979., ovjekovječio je na fotografijama Pixsellov fotograf Josip Bistrović. Na crno-bijeloj fotografiji zabilježen je dječak, okružen odraslima i fotografima, a koji u rukama drži plakat s natpisom “Ja sam đak veseljak”, koji najavljuje priredbu za prvašiće u Velikoj dvorani Studentskog centra u Zagrebu.
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