Kralj Harald V. preminuo je od hemolitičke anemije: Evo koji su simptomi bolesti i kako se liječi

Norveški kralj Harald V. preminuo je u petak u 89. godini, priopćila je kraljevska palača. Najstariji vladajući europski monarh umro je u Sveučilišnoj bolnici u Oslu, okružen obitelji, nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Njegova smrt označava kraj jedne ere za Norvešku, a na prijestolju ga nasljeđuje njegov sin, prijestolonasljednik Haakon.

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Što je hemolitička anemija i kako je dovela do kraljeve smrti?

Posljednji dani kralja Haralda bili su obilježeni borbom s komplikacijama hemolitičke anemije, rijetke i ozbiljne bolesti krvi. Kod ovog stanja dolazi do preuranjenog i ubrzanog uništavanja crvenih krvnih stanica (hemolize), znatno brže nego što ih koštana srž može proizvesti i nadoknaditi. Dok je normalan životni vijek crvene krvne stanice oko 120 dana, kod hemolitičke anemije on je drastično skraćen.

Simptomi se dijele na one opće, karakteristične za svaku anemiju, i one specifične za hemolizu. Zbog manjka crvenih krvnih stanica koje prenose kisik, javljaju se umor, slabost, bljedilo, vrtoglavica i kratkoća daha. Specifični znakovi posljedica su masovnog raspadanja stanica , oslobađa se velika količina bilirubina, što uzrokuje žuticu (žutilo kože i bjeloočnica) i tamniju boju urina, nalik na boju čaja. Moguća je i pojava povećane slezene.

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Liječenje ovisi o uzroku, koji može biti nasljedan ili stečen (autoimune bolesti, infekcije, reakcije na lijekove). Terapija najčešće uključuje kortikosteroide ili druge lijekove koji potiskuju imunološki sustav kako bi se zaustavilo uništavanje stanica. U teškim slučajevima potrebne su transfuzije krvi, a ponekad i kirurško uklanjanje slezene.

Kraljeva posljednja borba započela je hospitalizacijom sredinom kolovoza zbog nuspojava liječenja. Stanje mu se dodatno zakompliciralo bakterijskom infekcijom krvotoka, što može biti posljedica oslabljenog imuniteta zbog osnovne bolesti i terapije. Palača je neposredno prije smrti izvijestila da je njegovo stanje "iznimno ozbiljno", nakon čega se obitelj okupila uz njegovu postelju.

Vladavina obilježena modernizacijom

Harald V. stupio je na prijestolje 1991. godine kao prvi monarh rođen na norveškom tlu u više od 600 godina. Njegov moto, kao i njegovog oca i djeda, bio je "Alt for Norge" ("Sve za Norvešku").

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Njegova vladavina ostat će zapamćena po modernizaciji monarhije, čemu je pridonio i njegov brak s pučankom Sonjom Haraldsen. Kralj je bio i strastveni sportaš te je Norvešku kao jedriličar predstavljao na trima Olimpijskim igrama. Unatoč zdravstvenim problemima posljednjih godina, odlučno je odbijao mogućnost abdikacije, smatrajući svoju prisegu doživotnom.











*uz korištenje AI-ja