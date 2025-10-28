Kreće najveći energetski sajam u regiji - ZG Green Energy Fair

ZG Green Energy Fair 2025., prvi takav događaj u Hrvatskoj i najveći u regiji posvećen obnovljivim izvorima energije i e-mobilnosti, službeno se otvara 29. listopada 2025. u Areni Zagreb. Riječ je o dvodnevnom događaju koji okuplja vodeće svjetske proizvođače i stručnjake, a otvorit će ga ceremonija s nazočnošću službenog predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, veleposlanika Savezne Republike Njemačke prof. dr. Pascala Hectora te Timoa Pleyera iz Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore.

Nakon otvaranja slijedi svečani obilazak izlagačkih prostora, gdje će posjetitelji moći istražiti inovacije u području zelene energije, s naglaskom na baterijske sustave i e-vozila poput Rimac Nevere i Tesla Cybertrucka, koji se prvi puta pojavljuju zajedno na izložbi.

Foto: ZG Green Energy Fair

Konferencijski dio sajma pokriva ključne teme energetske tranzicije, posebno iz perspektive javnog sektora, gdje će se raspravljati o ulozi vlade u promicanju obnovljivih izvora i stabilnosti energetskih sustava. Program uključuje panele o vodnom gospodarstvu, e-mobilnosti te širem kontekstu održivog razvoja, s atraktivnim govornicima poput Ivana Burula, koordinatora iz Odjela za pristup mreži HEP-ODS-a, Maria Valčića iz Siemensa, predstavnika Huawei, BYD, Fronius, Schneider Electric, Končara, Rimac Technology te stručnjaka poput Juraja Šebalja, Hrvoja Prpića i Miroslava Zrnčevića.

Moderatori, uključujući Sašu Ćeramilca, Zlatu Muck i Jelenu Glišić, vodit će diskusije o inovacijama u solarnim panelima, zelenom vodiku i pametnim mrežama, uz fokus na B2B networking i regionalnu suradnju.

Sajam nudi širok edukativni program prilagođen svim dobima, s radionicama udruge MUZZA namijenjenim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, te STEM festivalom i radionicama Termo Shopa za mlade. Studenti i mladi inženjeri sudjelovat će u velikom hackathonu uz podršku mentora iz vodećih tehnoloških kompanija, dok će Formula Student timovi prezentirati inovativna e-mobilna rješenja.

Ove aktivnosti, u suradnji s udrugama poput EESTEC-a i FS Alpe Adria, povezuju industriju, akademiju i javnost, promičući buduće talente u zelenoj energiji.

Registracija za sajam isključivo je online putem službene stranice www.zg-gef.com, a ulaz je besplatan za sve registrirane posjetitelje.

Nakon prijave, sudionici dobivaju pristup mobilnoj aplikaciji za iOS i Android, koja omogućuje pregled svih izlagača, rasporeda konferencije, karata dvorane te interakciju s izlagačima.

Aplikacija generira QR kod za brzi ulazak na sajam, omogućuje komunikaciju s izlagačima, spremanje njihovih kontakata te sudjelovanje u nagradnim igrama, čineći posjet interaktivnim i praktičnim.

Svi registrirani posjetitelji mogu sudjelovati u aktivnostima i osvojiti nagrade, uključujući vikend za dvoje u hotelu Miramare 5* u Crikvenici ili korištenje Tesla EV vozila tijekom vikenda. Večernji program 29. listopada uključuje DJ i networking party u Areni Zagreb, idealan za poslovne kontakte i opuštanje nakon dana punog inovacija.

Ove aktivacije, uz posebne popuste u partnerskim hotelima poput Maistre i Le Premiera, dodatno pojačavaju privlačnost sajma.

Sajam ZG Green Energy Fair 2025. predstavlja ključnu platformu za istraživanje budućnosti zelene energije u jugoistočnoj Europi, s preko 150 izlagača i fokusom na međunarodnoj suradnji.