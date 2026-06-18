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Kreće sezona: Policija objavila savjete za sigurno kupanje

Piše 24sata,
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Kreće sezona: Policija objavila savjete za sigurno kupanje
Plaža u Baškoj prepuna je kupača | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Ovih dana, kao i u narednom periodu, građani će osvježenje od vrućina i sparina potražiti u kupanju na rijekama, jezerima, bazenima i moru

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Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača ukazujemo na dodatni oprez, objavila je PU karlovačka.

Ovih dana, kao i u narednom periodu, građani će osvježenje od vrućina i sparina potražiti u kupanju na rijekama, jezerima, bazenima i moru, pri čemu nerijetko zanemaruju opasnosti koje im prijete, zbog čega se nažalost događaju tragedije, piše u policijskoj objavi.

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Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, apeliraju na građane:

  • koristite uređene plaže, na kojima postoji spasilačka služba,
  • ne skačite u vodu sa mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno
  • ne ulazite u vodu pod utjecajem alkohola ili droga,
  • ne plivajte neposredno nakon obroka,
  • ne izlažite se predugo jakom suncu i ne ulazite u hladnu vodu vrući,
  • izbjegavajte plivati sami,
  • djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe, imajte stalni nadzor nad djetetom jer se ono može utopiti i u plitkoj vodi,
  • neplivači ili osobe koje slabije plivaju - obavezno koristite pomagala za plivanje, uz nadzor dobrih plivača,
  • dogodi li se nevolja, ostanite smireni, plutajte na leđima i signalizirajte rukom tražeći pomoć,
  • ukoliko u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah pružite ili potražite pomoć - pozovite pomoć na 112 ili 192!

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