Ovih dana, kao i u narednom periodu, građani će osvježenje od vrućina i sparina potražiti u kupanju na rijekama, jezerima, bazenima i moru
HVALI MORE, DRŽ SE KRAJA
Kreće sezona: Policija objavila savjete za sigurno kupanje
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Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača ukazujemo na dodatni oprez, objavila je PU karlovačka.
Ovih dana, kao i u narednom periodu, građani će osvježenje od vrućina i sparina potražiti u kupanju na rijekama, jezerima, bazenima i moru, pri čemu nerijetko zanemaruju opasnosti koje im prijete, zbog čega se nažalost događaju tragedije, piše u policijskoj objavi.
Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, apeliraju na građane:
- koristite uređene plaže, na kojima postoji spasilačka služba,
- ne skačite u vodu sa mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno
- ne ulazite u vodu pod utjecajem alkohola ili droga,
- ne plivajte neposredno nakon obroka,
- ne izlažite se predugo jakom suncu i ne ulazite u hladnu vodu vrući,
- izbjegavajte plivati sami,
- djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe, imajte stalni nadzor nad djetetom jer se ono može utopiti i u plitkoj vodi,
- neplivači ili osobe koje slabije plivaju - obavezno koristite pomagala za plivanje, uz nadzor dobrih plivača,
- dogodi li se nevolja, ostanite smireni, plutajte na leđima i signalizirajte rukom tražeći pomoć,
- ukoliko u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah pružite ili potražite pomoć - pozovite pomoć na 112 ili 192!
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