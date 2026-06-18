Kreće sezona: Policija objavila savjete za sigurno kupanje

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača ukazujemo na dodatni oprez, objavila je PU karlovačka.

Ovih dana, kao i u narednom periodu, građani će osvježenje od vrućina i sparina potražiti u kupanju na rijekama, jezerima, bazenima i moru, pri čemu nerijetko zanemaruju opasnosti koje im prijete, zbog čega se nažalost događaju tragedije, piše u policijskoj objavi.

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, apeliraju na građane: