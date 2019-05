'Krivci su žena i internet što izrađujem namještaj od paleta'

Na nagovor žene napravio sam namještaj za terasu. Bio je to moj prvi rad. Nakon toga sam kutnu garnituru stavio na Njuškalo. No nije bilo odaziva, priča Dario Kraljić kako je nastala njegova kućna radinost Od paleta do namještaja.

- Onda je putopisac Hrvoje Ivančić na svoj Facebook stavio komad koji sam radio za njega. Tad je sve krenulo - govori i otkriva nam na što treba paziti pri izradi namještaja od paleta. A prvi korak je odabir.

- Oko 70 posto izrađeno je od jelovine, no ima nešto i bukovih paleta, od ariša, smreke... No one od smreke treba izbjegavati jer puštaju smolu - objašnjava. Jednokratne, koje su bolje iskoristive nego europalete, nabavlja u oglasnicima ili skladištima, gdje ih žele baciti.

- Nekad ih dobijem besplatno, no jednokratne se mogu nabaviti već po cijeni od 15 kuna - priča majstor iz Špičkovine.

Radi ih u slobodno vrijeme, a nedavno je opremio i prostorije trgovine Lush. Obično koristi normalne palete, ali često upotrebljava i velike, od 2,30 metara, najčešće za kutne garniture.

Matija Kašner iz Kutine također koristi rabljene i jednokratne palete, od zdravog drveta i s oznakom HT.

- To znači ‘Heat Treated’, odnosno termotretirane su kako bi se ubili svi crvi nametnici koji se znaju nastaniti u drvetu. Što paleta ima manje brojki i slova na sebi, to je manje ili nikako tretirana. Za interijer ne preporučujem europalete jer su u pravilu one najviše tretirane. Tad na sobnoj temperaturi mogu isparavati razni pesticidi, a to nije zdravo. Ako ne mogu naći paletu koja mi odgovara, tad je ni ne koristim - kaže Kašner, koji namještaj radi već nekoliko godina, a njegova tvrtka Sklepaj.me već je opremala mnogobrojne barove.

Ako nikad niste radili s drvom, za početak “složite” police ili vješalicu za hodnik ili sobu. Iako se čini da je lako raditi s paletama, to i nije baš tako, jer često nisu dovoljno ravne pa ćete vrijeme izgubiti na brušenje i ispravljanje krivih dijelova.

Zbog vitoperenja drvenih dasaka, Dario često, osim šarafa za stolove i stoliće, koristi i ljepilo za drvo koje, kad ljepilo stisne, daske dugo drži fiksirane. Dva su načina na koji baratate s paletama prije nego što počnete izrađivati novi komad. Jedan je da se palete rastave na daske, a drugi da se režu i kroje u cijelosti. Dalje se obrađuju po fazama - brušenje, bojenje i šarafljenje. Za sve to trebaju pila, brusilica i bušilica, metar i olovka.

- Početnici se moraju naoružati strpljenjem. Iako izgleda kako je napraviti namještaj od paleta jednostavno, treba utrošiti određeni broj sati kako bi se drvo obradilo na glatko i uklonile mogućnosti da se pojavi iverje koje vas može ozlijediti. Početnici, ako odluče raditi neki komad namještaja, neka nabave barem 2-3 iste palete, istih dimenzija. Ja sam ponekad griješio u bojenju, nisam bio pedantan, namještaj je izgledao nedovršeno. Dajte si vremena - savjetuje Matija Kašner.

Raditi se može na terasi

Dodaje kako je cijena fotelje koju naručite kod majstora od 300 do 600 kuna. Ako je izrađujete sami, upola je manja. A za izradu vam je potreban veći radni prostor.

- Već na manjoj terasi može se napraviti puno. Najviše prostora je potrebno za brušenje i rezanje, za što preporučujem korištenje vanjskog prostora uz sakupljanje prašine usisavačem koji se priključi na električni alat. Preporučujem koristiti zaštitnu masku za lice, slušalice za buku i zaštitne naočale - zaključuje Kašner iz Sklepaj.me.

