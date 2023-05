Krivo perete auto! Stručnjaci su otkrili gdje svi najčešće griješe: 'Zaboravite na kružne pokrete'

Pranje i čišćenje automobila može biti pomalo naporno jer zahtijeva redovitost ako želite rezultate. Stručnjaci pak navode kako većina ljudi na pogrešan način pristupa čišćenju svojih vozila jer postoje jeftiniji i učinkovitiji načini za bolje rezultate.

Gotovo tri četvrtine vozača, njih 73 posto u Velikoj Britaniji, ne čisti svoj automobil onoliko često koliko bi trebali, iako 67 posto njih zna da je to važan segment održavanja automobila. Motorpoint je ispitao više od 2000 vlasnika automobila u Velikoj Britaniji o njihovim navikama čišćenja vozila i otkrio da se 37 posto vozača osjeća neugodno vozeći prljavi automobil, a više od trećine ili njih 36 posto misli da bi trebali prati svoj automobil češće nego što to čine.

Unatoč tome, 27 posto vozača čisti vanjski dio automobila dovoljno često da spriječi potencijalnu štetu. Vozači u prosjeku obično čiste vanjski dio automobila jedanput svaka tri i pol tjedna, ali 16 posto njih priznaje da peru auto izvana samo dvaput na godinu ili rjeđe.

- U idealnom svijetu, vozači bi trebali prati automobil jedanput svaka dva tjedna tijekom cijele godine kako bi spriječili potencijalnu štetu čiji bi se popravak mogao pokazati skupim. Zimi se sol i mokro lišće mogu zalijepiti u lukovima kotača, a to potiče stvaranje hrđe. Za toplijeg vremena ptičji izmet može gotovo odmah oštetiti lak i stoga ga je potrebno ukloniti što je prije moguće - upozorio je Ben Custard, stručnjak za automobile u Motorpointu.

Nešto manje od polovice vozača, njih 49 posto, priznaju da ne znaju kako sami oprati automobil kod kuće i da se radije oslanjaju na automatske autopraonice i servisne usluge.

- Uvijek bih preporučio da sami operete automobil. Ne samo što je mnogo jeftinije od drugih opcija, već možete biti sigurni da činite sve što je moguće kako biste se dobro i kvalitetno brinuli o svom automobilu. Usluge servisiranja vozila ili ručno pranje automobila mogu biti dobra opcija ako se ne osjećate sigurni u to što radite, ali imajte na umu da nećete uvijek znati koje su proizvode koristili u servisu. Također, ti proizvodi mogu biti skupi, osobito ako svakih nekoliko tjedana dovozite auto na čišćenje. Kao opće pravilo, savjetovao bih izbjegavanje automatizirane autopraonice. One koje nisu dobro održavali mogu izgrebati lak na automobilu. Takvo je oštećenje skupo popraviti, a ako ga ne popravite na vrijeme, može dovesti do ozbiljnijih problema poput hrđe i korozije - upozorio je Custard. Za DailyStar podijelio je nekoliko ključnih preporuka kako prati automobil kod kuće:

Investirajte u nekoliko ključnih proizvoda

Uobičajena je zabluda da morate uložiti značajan novac u puno skupih proizvoda, no možete kupiti nekoliko pristupačnih artikala dostupnih u većini supermarketa ili auto-trgovina. Za pranje vozila kod kuće potrebno vam je nekoliko kanti, rukavice od tkanine ili spužva, krpe od mikrovlakana, sredstvo za čišćenje stakla, šampon za automobile i možda sredstvo za čišćenje kotača i guma.

Neki se šamponi za automobile također mogu koristiti na gumama, pa vrijedi provjeriti upute na pakiranju proizvoda prije nego što kupite oboje. Nakon što nabavite ove ključne proizvode, moći ćete ih koristiti više puta, što znači da će ukupni trošak čišćenja vozila kod kuće biti puno manji od plaćanja praonice.

Sredstva za čišćenje kućanstva nisu za automobile

Tekućina za pranje posuđa nije razumna zamjena za specijalizirani šampon za automobile jer će ukloniti vosak i lakove koji štite vozilo. Ako se koristi tijekom duljeg vremenskog razdoblja, može radikalno promijeniti završni sloj boje i, u nekim ekstremnim slučajevima, dovesti do pukotina koje će zahtijevati ponovno lakiranje.

Koristite metodu dvije kante

Ne trebate crijevo za čišćenje automobila kod kuće jer umjesto toga možete koristiti metodu s dvije kante, a to je isplativ način pranja vozila i može stvarno ograničiti količinu vode koju koristite. Sve što trebate su dvije kante – jedna sa šamponom, a druga s čistom vodom kako biste mogli isprati spužvu i ukloniti zaostalu prljavštinu.

Prije nego što počnete s pranjem, obavezno isperite automobil kako biste uklonili prljavštinu s površine. Zatim pripremite dvije kante i počnite ribati od vrha vozila spužvom ili rukavicom uronjenom u vodu sa šamponom.

Obavezno redovito potapajte svoju rukavicu u čistu vodu kako biste uklonili što više prljavštine prije nego što prijeđete na sljedeći dio automobila. Ako možete, vrijedi nabaviti zaštitu od pijeska koja će uhvatiti sve ostatke koje ste isprali sa spužve kako biste izbjegli da završe natrag na vašem automobilu i potencijalno ga izgrebu.

Izbjegavajte kružne pokrete

Pokušajte izbjegavati kružne pokrete kada perete automobil. Najbolja metoda je pranje malih dijelova pomoću ravnih linija koje se preklapaju jer će to spriječiti ružne tragove vrtloženja. Također, pripazite da koristite što manji pritisak i redovito ispirite spužvu. Redovito provjeravajte jeste li doista temeljito očistili dio koji ste prošli te u slučaju potrebe, isperite ponovo dok površina ne ostane čista.

Razmislite o vremenu

Možda bi se činilo razumnim pričekati razdoblje lijepog vremena za pranje automobila, ali izravna sunčeva svjetlost i vrućina mogu utjecati na konačni rezultat. To je zato što se tijekom vrućih dana sapun i voda mogu osušiti prije nego što ih stignete isprati. Automobil će stoga djelovati prljavo i morat ćete ga ponovo prati.

Za najbolje rezultate, pokušajte oprati auto kasnije tijekom dana kada sunce nije tako jako ili samo pričekajte dan s malo više oblaka.

Uklonite ptičji izmet što je prije moguće

Postoji velika vjerojatnost da će ptica u jednom trenutku obaviti nuždu na svježe opranom automobilu. Koliko god to moglo biti neugodno, važno je da uklonite ptičji izmet što je prije moguće. Ptičji izmet je kiseo i može uništiti zaštitni premaz koji održava boju automobila sjajnom. Ovo je poseban problem u toplijim mjesecima kada visoke temperature mogu dodatno pogoršati problem.

Ako izmet ostavite predugo, neće ga biti samo teško ukloniti, već bi mogao prouzročiti oštećenje preduboko da bi se uklonilo običnim sredstvom za poliranje automobila. Samo imajte na umu da želite nježno obrisati izmet, radije nego da ga odstranjujete grubim struganjem koje bi moglo uzrokovati dodatnu štetu.

Ne zaboravite na gume

Pranje kotača i guma važan je dio održavanja automobila i, ako to radite ispravno, smanjit će mrlje hrđe i prašinu koja s vremenom može oslabiti kotače. Gume su među najprljavijim dijelovima automobila, ali dobra vijest je da trebate očistiti samo bočne stijenke.

Briga o gumama je važna kako biste osigurali da traju što je duže moguće. Preporučujemo da gume operete prije ostatka automobila kako biste spriječili prskanje prljavštine natrag na čistu boju. Samo pazite da koristite posebne krpe za gume i temeljito isperite kante jer ne želite da se prljavština vrati na lak.

Ne zaboravite na vosak i poliranje

Iako nije riječ o nužnom dodatku koji morate primijeniti svaki put kad perete auto, dobro je svakih nekoliko mjeseci nanijeti vosak ili ispolirati vozilo kako biste zadržali lijepu i kvalitetno održavanu boju.