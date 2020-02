Kroz ovih pet koraka naučite kako u tvrtki brzo odlučivati

David Benjamin i David Komlos su na čelu konzultantskje tvrtke Syntegrity koja pomaže drugim liderima da brže rješavaju izazove s kojima se susreću te lakše motiviraju zaposlenike, piše Businessinsider.

Nekad davno vodeći ljudi u tvrtkama smatrali su da, kad je riječ o velikim strateškim odlukama, problemu valja pristupiti polako. Nalik priči o kornjači i zecu, tradicionalno je prevladavalo mišljenje da sporiji pristup donosi kvalitetno rješenje. To znači da ukoliko ne brzate u ključnim odlukama i umjesto toga pažljivo isplanirate svaki korak, bit ćete uspješniji od drugih koji bezbrižno jure poput zeca.

U prošlosti je doista možda bilo tako, no taj recept je u današnjem svijetu katastrofalan jer su promjene prebrze. Danas si ne možete priuštiti ritam kornjače jer zec neće uskoro zaspati. To potvrđuje i nedavno istraživanje McKinseyGlobal Survey. Tvrde da većina ispitanika nije efektivna u odlučivanju, a samo 20 posto organizacija ima ljude koji su u tome uspješni. Većina tvrtki radi kompromis između brzog i kvalitetnog odlučivanja.

Najvažnije, istraživanje je otkrilo da tvrtke koje su uspješne u odlučivanju ujedno donose kvalitetne odluke. Oni ne rade kompromise između brzine i kvalitete, ni obrnuto. Ideja da ste spora i promišljena kornjača u usporedbi s brzim i bezbrižnim zecom pogrešan je izbor. Izvješće McKinseya dokazuje da proces odlučivanja može biti jednako brz i kvalitetan.

Tradicionalni pristup u kojem se važne odluke dugo promišlja danas je preskup i neće donijeti kvalitetu ni utjecaj na investiciju kakvom ste se nadali. Tvrtke su u potrazi za novim pristupima i teže kvaliteti odluka.

Kako donositi dobre odluke

McKinsey analizira principe odlučivanja u uspješnim kompanijama i navodi sljedeće:

- odlučuju na ispravnim razinama tvrtke

- fokusiraju se na vrijednost tržišta

- osiguravaju važne čimbenike koji će izvršiti odluke

- omogućuju kvalitetnu diskusiju i debatu

- omogućuju robustan proces za sastanke na kojima se odlučuje

Iako je izvješće vrlo jasno u tome što treba učiniti, ne govore na koji način to postići. Kako biste gore navedene principe implementirali u svoju tvrtku, ovih pet koraka morate poduzeti već danas:

1. Odlučujte na ispravnim razinama tvrtke

Kako: Jasno odredite tko ima moć odlučivanja i tim ljudima omogućite pristup svim informacijama koje će im pomoći u donošenju kvalitetnih odluka.

Kad je riječ o strateškim odlukama, ljudi s relevantnim znanjem i iskustvom moraju imati autoritet u odlučivanju na način da mogu iznijeti odluku, djelovati i vladati rezultatom odluke, a to ponekad znači i delegirati dio posla. U konačnici, oni su ti koji će blagosloviti odluku, a moraju imati pristup svim informacijama i ljudima koji će im pomoći u procesu donošenja odluke. Pritom su ključni upravo ti drugi ljudi. Oni će popuniti prazninu između nužne i dovoljne perspektive, ideja, stručnih analiza i stilova razmišljanja. To može uključivati zaposlenike na vodećim pozicijama, ali i dugotrajne zaposlenike, novozaposlene, influencere, kritičare, cinike, partnere, klijente, pa čak i vanjske stručnjake.

2. Fokusirajte se na vrijednost tržišta

Kako: Odredite na koja pitanja morate odgovoriti, u ta pitanja umetnite i vrijednost tržišta, a zatim identificirajte ljude koji će najbolje odgovoriti na ta pitanja.

Prije velike odluke, promislite o vrijednosti tržišta - to je mjera tvrtkine ukupne vrijednosti. Primjerice, zamislite proizvođača koji prodaje čekiće i čavle u velikom lancu trgovina, ali istovremeno ima i sofisticiranije alate te nudi usluge građevinskim tvrtkama izravno. Pitanje: 'Kako možemo optimizirati rast u našoj poslovnoj jedinici za maloprodaju?' može voditi do ugrožavanja cijena u drugim vrstama prodaje. S druge strane, pitanje: 'Kako se možemo optimizirati dok istovremeno maksimiziramo ukupnu vrijednost tvrtke?' zahtijeva odgovore sa izbalansiranim ishodima.

Koristite to pitanje kako biste identificirali potrebnu grupu različitosti. Tim izravno u proces odlučivanja uključujete više ljudi, čak i one koji na prvi pogled nemaju nikakve veze s tom odlukom i inače ne bi doprinosili rješenju, poput ljudi iz drugih geografskih područja ili drugih vrsta poslova. Ti ljudi proširuju granice vaše odluke, pa od maloprodaje dolazite do veleprodaje. Također, oni koji imaju autoritet u odlučivanju mogu na taj način imati na umu i utjecaj odluke na ukupnu vrijednost poslovanja, pa mogu ispravno vagati sve faktore.

3. Osigurajte važne čimbenike koji će izvršiti odluke

Kako: Omogućite ključnim zaposlenicima kreativnu ulogu u odlučivanju.

Svi ključni zaposlenici moraju sudjelovati u odlučivanju, a rezultat je šarolik spektar od 20 i više ljudi. Okupite ih na jednom mjestu dva ili tri dana. Nemojte im dati autoritet u odlučivanju, nego od njih zatražite iskrenu diskusiju uz suradnju oko ključnih stvari vaše odluke, a zatim mogu zajednički smisliti listu akcija koje tvrtka treba poduzeti da se ta odluka ostvari. Kad grupa odluči što treba poduzeti, pitajte ih što će od toga preuzeti na sebe. To će im dati osjećaj odgovornosti i motivaciju, pa će zbog toga spremnije realizirati vašu odluku.

4. Omogućite kvalitetnu diskusiju i debatu

Kako: Za upravljanje procesom odlučivanja koristite progresivnu iteraciju, uloge i zapisničara.

Ponovo okupite ljude na nekoliko dana i podijelite raspravu u tri dijela. U prvom dijelu ohrabrite zaposlenike da ispričaju što ih muči, izraze ljutnju i frustraciju i da opišu sve kroz što prolaze. Omogućite da svatko kaže kako se osjeća i što misli. U drugom dijelu zatražite od zaposlenika da izraze što je više moguće ideja o onome što misle da bi mogli učiniti. Ne dopustite im još da donose zaključke ni preporuke, jer time će se baviti u trećem dijelu diskusije.

Tek tada zamolite ih da od iznesenih ideja proberu najbolje, one koje su orijentirane na akciju. Na taj način ljudima omogućujete da razmišljaju, istražuju alternative i usklađuju svoja očekivanja s grupom. U svakom dijelu odredite zaposlenicima neku od tri uloge: član, kritičar ili promatrač. Članovi sudjeluju u raspravi, kritičari slušaju članove i kritiziraju njihova promišljanja, dok promatrači samo slušaju. Potom neka zamijene uloge tako da svaki zaposlenik sudjeluje u sve tri uloge. Zadatak zapisničara je zabilježiti sve o čemu se govorilo kako bi se na kraju stekla šira slika bez predrasuda.

5. Omogućite robustan proces za sastanke na kojima se odlučuje

Kako: Osmislite proces za sastanke na kojima se odlučuje kako ključne organizacijske sposobnosti ne biste ostavili slučaju.

Morate biti brzi. Proces ne bi trebao trajati više od dva ili tri dana kako biste pronašli prave odgovore i pozicionirali ljude koji donose odluke tako da imaju sve potrebne informacije. Vremenski okvir je važan jer u manje od dva ili tri dana ljudi neće imati vremena da podijele svoju perspektivu, izmijene uloge i usklade se s drugima. No više vremena samo je gubljenje dragocjenih trenutaka.

U ovo užurbano vrijeme više ne morate birati između sporog ili brzog načina odlučivanja. Postoje zreli i jasni načini kako u kratkom roku donijeti ključne odluke na kvalitetan način. Tako radi već 20 posto tvrtki, no i drugi mogu naučiti kako to postići te brže i bolje napredovati.

