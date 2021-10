Ako tražite novi hobi koji će istovremeno vašu kuhinju napuniti ukusnom hranom - onda je kuhanje idealno za vas. Iako ne kažemo da će kuhanje popraviti vaš um, to je ipak izvrstan primjer za ciljano usmjerene, kreativne i ponekad fizički zahtjevne aktivnosti koje mogu pomoći vašem mentalnom zdravlju da postane ili ostane jače i prizemlji vas te dovede u sadašnji trenutak.

POGLEDAJTE VIDEO: Zatvorenik u Americi ima svoj kuharski show

Stoga, kada se sljedeći put budete zaželjeli slatke ili slane poslastice, primite se posla i sami ju pripremite na svoj način. Za sve koje zanima kako to funkcionira, Martin Preston, osnivač i izvršni direktor rehabilitacijskog centra Delamere, otkrio je pet načina koji objašnjavaju kako je kuhanje dobro za um.

1. Smanjenje stresa i anksioznosti

Kuhanje može pomoći u smanjenju hormona stresa - kortizola i epinefrina. Ne samo da je to dobro za snižavanje razine stresa i anksioznosti, već ima i snažan utjecaj na san, razinu imuniteta, krvni tlak i još mnogo toga, pa je zato kuhanje dobro za vaše cjelokupno zdravlje.

Studija je također pokazala da su ljudi koji su se bavili malim kreativnim projektima, poput kuhanja i pečenja, osjećali više entuzijastičnima zbog onoga što će raditi sljedeći dan.

2. Jačanje samopouzdanja

Odluka da ćete ispeći nešto u biti je postavljanje sebi ostvarivog cilja koji vam, kada se ispuni, može pomoći u podizanju samopouzdanja.

- 'Aktiviranje u ponašanju' je terapija koja se koristi za liječenje onih koji pate od tjeskobe i depresije; ova metoda je način za borbu protiv sumnje i lošeg raspoloženja povećanjem produktivnosti na realan i ostvariv način - rekao je Martin.

- Postizanje nečega u kuhinji može vam pomoći u podizanju samopouzdanja jer je to pozitivan rezultat vašeg napornog rada i predanosti. Kad primate pohvale i povratne informacije o svojoj hrani, to će vam pomoći nadmašiti samokritične misli koje doživljavate tijekom dana. To će vam također pomoći da se osjećate sigurnije i sposobnije uhvatiti se u koštac s većim i manjim izazovima u životu - objasnio je.

3. Poboljšanje kreativnosti

Kreativnost, recimo, ukrašavanja kolača ili dorađivanja recepta može smanjiti tjeskobu, depresiju, stres i poboljšati vaše cjelokupno mentalno i fizičko zdravlje.

- Prosječna osoba ima više od 6000 misli dnevno; kreativna aktivnost poput kuhanja može pomoći usredotočiti um te smiriti mozak i tijelo. Kreativnost nadilazi ono što vas čini sretnima u sadašnjosti. Također, to je učinkovit način za smanjenje simptoma demencije, poboljšava pamćenje i kognitivne sposobnosti. Vaše se pamćenje poboljšava kada postanete maštovitiji, pa budite kreativni u kuhinji i receptima dodajte boju, teksturu i ukrasne - nastavlja.

4. Pomaže u izgradnji odnosa

Kuhanje u grupnom okruženju izvrsno je za izgradnju 'društvenog rasta', čime se olakšava stvaranje prijatelja i nudi mogućnost povezivanja s drugim ljudima. Izolacija nije zdrava jer može potaknuti ili produbiti osjećaj depresije. Kada se osjećamo loše, kuhanje s drugima može pretvoriti te negativne osjećaje natrag u pozitivne.

- Osjećaji sigurnosti, povjerenja i pripadnosti povećavaju se tijekom druženja s prijateljima i obitelji. Te emocije mogu pomoći u stvaranju snažne i zdrave veze. Pojedinci i dalje mogu osjećati potporu i pripadnost kada praktički dijele krišku kolača ili šalicu čaja - rekao je Martin.

5. Jačanje tjelesnog zdravlja

Iako pekarski proizvodi nemaju reputaciju zdrave hrane, njihovo pečenje može biti vježba, a tjelesna aktivnost dokazano pomaže u jačanju mentalnog zdravlja.

Martin je rekao da kada mijesite kruh, valjate tijesto i čistite nakon što se kuhanje završi, itekako pomažete svojem tijelu jer kretanjem promičete bolje tjelesno zdravlje, piše Metro.