Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
FINO I SLATKASTO!

Kuhano vino: Recept za zimski klasik koji ne izlazi iz mode

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
Kuhano vino: Recept za zimski klasik koji ne izlazi iz mode
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kuhano vino jedan je od najprepoznatljivijih zimskih mirisa i okusa, simbol druženja, topline i blagdanskog ugođaja. Ova aromatična kombinacija postala je nezaobilazan dio zimskih rituala

Sastojci (za 4 osobe):

  • 1 l crnog vina (merlot, frankovka ili plavac mali)
  • 120–150 g šećera (po ukusu)
  • 1 naranča – narezana na ploške
  • 1 limun – nekoliko ploški (po želji)
  • 2 cimet štapića ili 1 žličica mljevenog cimeta
  • 5–6 klinčića
  • 1 komadić svježeg đumbira (2–3 cm), narezan na ploške – po želji
  • 1 vrećica vanilin šećera – po želji

POGLEDAJ VIDEO: Zlatne kapi s kamena: ‘Imat ćemo prvi imotski pjenušac...’

Pokretanje videa...

Zlatne kapi s kamena: ‘Imat ćemo prvi imotski pjenušac...’ 00:57
Zlatne kapi s kamena: ‘Imat ćemo prvi imotski pjenušac...’ | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Priprema:

  • U lonac ulijte vino i dodajte šećer.
  • Ubacite naranču, nekoliko ploški limuna, cimet, klinčiće i (ako želite) đumbir i vanilin šećer.
  • Zagrijavajte na srednje laganoj vatri do temperature prije vrenja.
  • Važno: Ne dopustite da vino prokuha jer tada isparava alkohol i mijenja se okus.
  • Kada se pojave prvi mali mjehurići i vino postane jako aromatično, maknite lonac s vatre.
  • Ostavite poklopljeno 5 minuta da se začini povežu.
  • Procijedite i poslužite u toplim šalica ili čašama.
U HRVATSKIM GRADOVIMA Najskuplji advent: Vjenčići stoje jednako koliko i bogate božićne jele prije dvije godine
Najskuplji advent: Vjenčići stoje jednako koliko i bogate božićne jele prije dvije godine

Dodatni savjeti:

Ako voliš slađe, dodaj još malo šećera ili žlicu meda.

Za puniji okus možeš dodati malo ruma ili crnog čaja.

Vino možeš raditi i u unaprijed, pa kasnije samo lagano zagrijati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Genijalan trik kako da vam cipele postanu otporne na vodu
ZA SUHE NOGE

Genijalan trik kako da vam cipele postanu otporne na vodu

Svijećom istrljajte cipele tako da na njima ostane bijeli sloj. Potom ga otopite fenom. Na kraju pričekajte nekoliko trenutaka i cipele će biti spremne za hodanje po kiši
Dnevni horoskop za četvrtak 27. studenoga: Rakove očekuje ljubav, Lavovi ne trošite živce
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 27. studenoga: Rakove očekuje ljubav, Lavovi ne trošite živce

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 27. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja
GDJE SE DOBRO JEDE I PLEŠE

Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja

Advent u Zagrebu i ove godine dolazi u svom najčarobnijem izdanju, uz bogat program, brojna iznenađenja i nezaboravnu blagdansku atmosferu. Službeni početak je 29.11.2025., a u nastavku provjerite što vas čeka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025