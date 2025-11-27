Kuhano vino jedan je od najprepoznatljivijih zimskih mirisa i okusa, simbol druženja, topline i blagdanskog ugođaja. Ova aromatična kombinacija postala je nezaobilazan dio zimskih rituala
FINO I SLATKASTO!
Kuhano vino: Recept za zimski klasik koji ne izlazi iz mode
Čitanje članka: < 1 min
Sastojci (za 4 osobe):
- 1 l crnog vina (merlot, frankovka ili plavac mali)
- 120–150 g šećera (po ukusu)
- 1 naranča – narezana na ploške
- 1 limun – nekoliko ploški (po želji)
- 2 cimet štapića ili 1 žličica mljevenog cimeta
- 5–6 klinčića
- 1 komadić svježeg đumbira (2–3 cm), narezan na ploške – po želji
- 1 vrećica vanilin šećera – po želji
Priprema:
- U lonac ulijte vino i dodajte šećer.
- Ubacite naranču, nekoliko ploški limuna, cimet, klinčiće i (ako želite) đumbir i vanilin šećer.
- Zagrijavajte na srednje laganoj vatri do temperature prije vrenja.
- Važno: Ne dopustite da vino prokuha jer tada isparava alkohol i mijenja se okus.
- Kada se pojave prvi mali mjehurići i vino postane jako aromatično, maknite lonac s vatre.
- Ostavite poklopljeno 5 minuta da se začini povežu.
- Procijedite i poslužite u toplim šalica ili čašama.
Dodatni savjeti:
Ako voliš slađe, dodaj još malo šećera ili žlicu meda.
Za puniji okus možeš dodati malo ruma ili crnog čaja.
Vino možeš raditi i u unaprijed, pa kasnije samo lagano zagrijati.
