Kujica iz osječkog azila dobila je protezu, pogledajte njezinu prvu reakciju - preslatka je

- Irena će opet stajati na sve četiri! – objavili su ovih dana iz Osječkog azila za životinje koji vodi udruga Pobjede, uz snimak kujice koja je u subotu s volonterima bila u Ljubljani, gdje je dobila protezu. Riječ je o kujicu tipu labradora koja je rođena u proljeće 2019. godine, a došla je u azil u ožujku ove godine, s velikom ranom na vratu u koju joj je bila urasla špaga kojom je očito bila vezana i slomljenom prednjom lijevom nogom, koja je bila toliko uništena da se nije mogla rekonstruirati.

Rana je bila inficirana, pa je Irena bila na rubu sepse, a nakon što je sanirana, morala je i na amputaciju noge.

Psima je, inače, puno teže izgubiti prednju nego zadnju nogu, jer je sva težina tijela fokusirana naprijed, pa tako gube ravnotežu tijela, posebno kad je riječ o velikim pasminama i jakim psima. Zbog toga su veterinari Udruzi Pobjeda odmah preporučili odlazak u jednu veterinarsku ambulantu u Sloveniji, gdje bi joj se mogla izraditi proteza, a ljudi koji prate i podržavaju rad udruge rado prihvatili poziv da pomognu skupiti novac da joj se omogući kvalitetniji život.

Irena je dosad silno željela sudjelovati u šetnjama volontera s ostalim psima, no već nakon prvih 300 metara toliko bi se umorila održavajući ravnotežu, da bi jednostavno morala leći i odmoriti, pa joj te šetnje nisu bile ugodne. Stoga je objava u kojoj sramežljivo stoji na desnoj nozi, nesvjesna da s protezom može napraviti korak, izazvala brojne pozitivne komentare.

- Sad će moći šetati s nama. Ne samo što će moć neke stvari koje do sada nije mogla, nego će i bol koju je Irena trpjela hodajući biti manja – napisale su volonterke, uz posebnu zahvalu Ireninim 'kumama', Sieni Krušić, Ani Papeš, Ani Duraković i Ani Kniffer, koje svojim donacijama pomažu da joj se osigura sve što je potrebno.

Inače, veterinari u Ljubljani su htjeli da Irena osobno dođe po protezu, kako bi volonteri naučili kako se pravilno postavlja, ali i da se odmah provjeri hoće li joj proteza odgovarati. Ona je nešto kraća nego desna noga, no cilj je da Irena ponovo uspostavi ravnotežu na nogama i malo podigne lijevo rame, pojasnili su u Udruzi Pobjeda.

- Ako bude potrebno, protezu ćemo produljiti za još jedan centimetar, no zasad ćemo to nastojati izbjeći, kako joj ne bi ostao neprirodni položaj ramena – ističu volonterke, koje se nadaju da će Irena sada lakše dodirnuti srce nekog udomitelja. Mnogi su dosad bili oduševljeni njenim karakterom, ali nisu bili spremni na udomljavanje hendikepiranog psa, kažu.

A prema jednoj od objava iz kolovoza, Irena je upravo savršen pas: Sramežljivo dijeli puse svima koji to žele, željna je maženja i dodira, a uz nju možete odraditi sve što morate. Ona mirno leži na svome jastuku kraj nogu volontera, drijema i tek povremeno otvori oko da provjeri jeste li blizu.

Objava u kojoj Irena prvi puta ima protezu na sebi i još se ne usudi osloniti se na nju, što pokazuje da će joj trebati malo vremena za navikavanje, dobila je čak 260 komentara.

- Jel ima nešto ljepše od ovoga!! Samo da uspije, sunce lijepo - napisala je, tako Biserka Bišćan. Mnogi su napisali kako im je srce 'naraslo' samo od pogleda na taj video, a mnogi pišu kako će 'držati fige' da se kujica uspije naviknuti na protezu i počne uživati u trčanju livadom.

Uz brojne pohvale koje su dobili volonteri, ima i onih koji smatraju kako je stavljanje proteze životinji zapravo mučenje, jer se one na to ne mogu naviknuti, pa s velikim nestrpljenjem očekujemo nove snimke u kojima će ova prekrasna labradorica to - demantirati.

Želite li financijski podržati rad Azila i udruge možete to učiniti uplatom na: Udruga Pobjede, IBAN HR8823400091110405854.

