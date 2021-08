Znanstvenici sa sveučilišta Loughborough i Leicester u Ujedinjenom Kraljevstvu objavili su podatke koji ukazuju na to da vruća kupka može sagorjeti kalorije i značajno smanjiti razinu šećera u krvi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokazalo se da vrijeme provedeno u vrućoj kadi smanjuje razinu šećera u krvi za 10 posto više nego vožnja biciklom. Osim toga, rezultati su pokazali da sagorijeva i oko 126 kalorija na sat.

Dr. Steve Faulkner iz Nacionalnog instituta za zdravstvena istraživanja Leicester-Loughborough, jedinica za biomedicinska istraživanja, rekao je: 'Otkrili smo da su sudionici koji su se kupali u vrućoj kupki imali u prosjeku 10 posto nižu razinu glukoze u usporedbi na one koji su vježbali, što je bilo potpuno neočekivano.'

Nadalje je komentirao da je 'količina šećera u krvi koja nam raste nakon obroka jedan od pokazatelja rizika za stvari poput razvoja dijabetesa tipa 2, pa njegovo snižavanje može biti dobro za naše zdravlje.'

Naravno, to ne znači da bi vruća kupka ikada mogla zamijeniti ukupni utjecaj vježbanja i tjelesnih aktivnosti, ali ipak pruža neke zdravstvene prednosti osim redovitog toplog, opuštajućeg kupanja.

Tuširanje je brže, jednostavnije i praktičnije, uz brzi ritam života koji svi vodimo, no ponekad treba napraviti stanku i opustiti se. Osim toga, sada možemo uživati i u kupki sagorijevajući kalorije. Naime, vruća kupka potiče znojenje tijela, a znojenjem se kalorije tope te se izbacuju toksini iz tijela. Rezultat je bolji izgled i ljepša koža.

Imate li problema s nesanicom, uranjanje u toplu kupku prije odlaska na spavanje moglo bi vam biti vrlo korisno. Naime, kupka potiče relaksaciju pa ćete samim time i mnogo lakše zaspati jer ćete se osjećati opuštenije. Vruća voda povoljno utječe na temperaturu tijela i potiče proizvodnju melatonina koji pozitivno utječe na san.

Podaci ukazuju na to da vruća kupka izaziva nešto u našim tijelima što se naziva 'reakcija toplinskog šoka'. Isto to se događa i kad vježbate i mišići vam se počnu zagrijavati, piše Your Tango.