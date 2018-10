Kupus jača mišiće i imunitet, a pomaže i da se lakše smršavi

Kupusnjače se s pravom smatraju superhranom, a u narodnoj medicini koriste se od davnina.

Stara poslovica kaže da tko drži do zdravlja jede kupus. Ne samo što je ovo povrće bogato mineralima nego se oni nalaze u takvim omjerima koji omogućuju maksimalno iskorištavanje u organizmu. Iako se kuhanjem njegova korisnost smanjuje, sve što vrijedi za svježi vrijedi i kiseli kupus. Naime, kupus je jedna od rijetkih prirodnih namirnica čija se nutritivna svojstva povećavaju tijekom procesa kiseljenja. Tako se fermentacijom stvara i vitamin B12, koji se inače nalazi isključivo u namirnicama životinjskog podrijetla, stoga se kiseli kupus osobito preporučuje veganima i vegetarijancima.

Istraživanja uvijek iznova pokazuju da se kupus po sadržaju vitamina C može mjeriti s limunom i narančom. Tijekom dugih plovidbi pomorci su u potpalublju obavezno prevozili drvene kace pune kiseloga kupusa kako mornari ne bi oboljeli od nedostatka vitamina C, odnosno skorbuta. Čak je i tekućina dobivena kiseljenjem kupusa ljekovita. Rasol se kod nas udomaćio kao napitak koji pomaže kod svih tegoba vezanih uz probavni trakt te kao narodni lijek za smanjivanje oteklina na zglobovima. Eksperimentalno je dokazano da se sokom od svježega kupusa uspješno liječe čir na želucu i upala debelog crijeva. Pretpostavlja se da je za to zaslužan vitamin U, čiji manjak u želucu i crijevima stvara preduvjete za razvoj čira. Sok od svježega kupusa potiče izmjenu tvari u stanicama i povoljno djeluje na sluzokožu crijeva. Pomiješan sa sokom od mrkve i repe odličan je napitak za one koji pate od manjka kalcija, ili kad se radi o lomovima kostiju. Također se preporučuje ženama u srednjim godinama kako bi se zaustavio proces osteoporoze.

Kiseli kupus može se primjenjivati kod cijelog niza tegoba. On djeluje na dobro raspoloženje, zahvaljujući boljem iskorištavanju bjelančevina, čini organizam otpornijim na stres te aktivira izmjenu tvari u mozgu i živcima. Također potiče izmjenu željeza u krvi, pomaže stvaranju crvenih krvnih zrnaca, stimulira rad stanica i djeluje pomlađujuće. Ujedno regulira i smanjuje količinu masnih tvari i kolesterola u krvi, a isto tako potiče i metabolizam, zbog čega je korisna pomoć pri mršavljenju. Djeluje na jačanje imuniteta i povećava snagu mišića.

Ljekovita svojstva imaju i druge kupusnjače, kao što su kelj, brokula i kelj pupčar. Listovi crne gorušice (Brassica nigra) ukusni su u salatama, a za liječenje koristimo zrele, osušene, crnosmeđe sjemenke različite veličine. Kod unutarnje uporabe gorušica potiče rad želučanih i crijevnih žlijezda, osobito kod tegoba koje su posljedica nedovoljne prokrvljenosti sluznice. Izvana je upotrebljavamo kod reumatizma mišića i zglobova, upale živaca i kongestije pluća. I kod jakog bronhitisa, infekcija s povišenom temperaturom i upale pluća oblozi donose olakšanje te potiču rad dišnih organa i krvnih žila. Snažno nadraživanje kože u kratkom vremenu dovodi do crvenila i osjećaja pečenja, ali istodobno i brzo ublažava bol. U vrtu se koristi i kao biljka za zelenu gnojidbu koja se može sijati na ispražnjenim gredicama.

20 LJEKOVITIH RECEPATA

1. ŠUM U UŠIMA

Sjemenke gorušice (20 g) samljeti u prah i dobro pomiješati sa zgnječenim smokvama (200 g). Kašom premazati komad gaze i staviti kao oblog na uho.

2. ČIŠĆENJE OD PARAZITA

Kod oboljenja kao što su gliste kod djece ili razni paraziti u crijevima uzimamo sok svježega kupusa ili rasol od kiseloga kupusa svaka 2 sata po žlicu, a uz to jedemo salatu od kiseloga kupusa s češnjakom i maslinovim uljem 2 puta na dan.

3. NAGLUHOST

Navečer, prije spavanja, namočite vatu u rasol od kiseloga kupusa. Tako namočenu vatu stavite u uho, držite je tijekom noći i izvadite sutradan ujutro. Sluh bi se trebao popraviti.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

4. ALERGIJE I UBODI

Alergijske reakcije na koži možete ublažiti tako da na zahvaćeno mjesto nanesete list kiseloga kupusa ili ga nekoliko puta na dan mažete rasolom. Kiseli kupus dobra je pomoć kod uboda kukaca, osobito pčela i osa.

5. POMOĆ KOD TUBERKULOZE

Kod početne tuberkuloze pluća uzimamo rasol od kupusa s mljevenim sjemenom lana i anisa u količini jedne čajne žličice na decilitar rasola. Uzimamo 14 dana, svaka 2 sata po žlicu. Rasol ne smije biti jako slan, a ako i jest, valja ga razrijediti vodom.

6. JUHA PROTIV MAMURLUKA

Popržite brašno na ulju, kad porumeni, skinite s vatre i dodajte mljevenu papriku i rasol. Kad smjesa prokuha, dodajte rezance i začinite prema želji. Ne pretjerujte s dodavanjem soli jer je rasol prilično slan.

7. SOK OD KELJA

Listove kelja usitniti i samljeti u mikseru i protisnuti kroz gazu ili iscijediti u sokovniku. Uzimati tri puta po žlicu soka kelja sat prije jela, protiv kašlja i kod bolesti želuca. Kod dugotrajnog čira na želucu uzimati jedan sat prije svakog obroka po žlicu soka, pomiješanog sa sokom od mrkve. Možemo ga miješati sa sokom od kupusa i od mrkve te piti kao koktel prije jela. Najljekovitiji je kad se pije prije doručka.

Foto: Dreamstime

8. BOLJE RASPOLOŽENJE

Za podizanje raspoloženja i bolju koncentraciju, što češće uživajte u kupusnjačama, a svaki dan pojedite dvije do tri žlice naribanoga kiseloga kupusa.

9. ČIR NA ŽELUCU

Pripremite sok od svježega kupusa. Pijte od pola litre do litru soka tijekom dana u gutljajima. Ovaj postupak ponavljajte 3-6 tjedana, ovisno o težini bolesti. Liječenje se provodi uz dijetnu prehranu (bez masti i svinjskog mesa, prženih i pečenih namirnica, alkohola i začina). Druga mogućnost je liječenje razrijeđenim rasolom. Žlicu rasla razrijedite u 6 žlica vode. Svakog sata treba uzimati po jednu žlicu razrijeđenog rasola, a između svega toga svaka dva sata pojesti po žlicu svježega kravljeg sira.

10. SOK OD KUPUSA

Operite dobro glavicu kupusa. U mikser dodajte pola litre vode. Ubacite kupus i miksajte dok ne dobijete jednoliku smjesu. Kupus se može miješati i s drugim povrćem ako vam se okus kupusa ne sviđa, primjerice s mrkvom ili voćem, poput jabuke.

Foto: Dreamstime

11. TRODNEVNA DIJETA OD KUPUSA

Prvi dan pojedite do kilogram i pol kiseloga kupusa raspoređenog u obroke. Drugi dan za užinu pojedite pola kilograma kupusa, komadić kruha i nekoliko žlica svježeg sira. Za ručak ponovite, ali u kupus dodajte jabuke narezane na kockice. Za večeru kupusu dodajte dva kuhana krumpira, pet grama maslaca, malo luka i kima (ili nekog drugog začina prema želji) i sve to malo prepecite. Trećeg dana iskombinirajte jelovnike prvih dvaju dana kako vam najbolje odgovara.

12. SLABOKRVNOST

Kupus je bogat mineralnim solima, vitaminima i klorofilom, te se preporučuje slabokrvnim osobama, koje bi ga trebale jesti sirovog ili kuhanog na pari, a bilo bi dobro da svakog dana popiju po dvije čaše svježe iscijeđena soka.

13. BOLJA PROBAVA

Protiv manjka kiseline u želucu prvog dana popijte jednu čašu rasola, drugi dan dvije čaše, trećeg dana tri i tako do pet čaša. Potom smanjujte količinu obrnutim redoslijedom. Protiv vjetrova napravite sok od svježega kupusa i pijte 20-30 g soka, ujutro na prazan želudac tijekom pet dana.

14. KISELI KUPUS

Potrebno vam je 15 kg kupusa, 0,5 kg soli, šest lovorovih listova, žlica papra u zrnu, po želji jabuka ili komadići dunje radi žute boje. U plastičnu bačvu složite red rezanoga kupusa, a zatim red soli. Nastavite tako dok sve ne potrošite. Sve zalijte vodom da prekrije kupus i hermetički zatvorite. Prvo držite na sobnoj temperaturi dok se ne ukiseli, za što je potrebno oko mjesec dana.

Zatim ga premjestite na hladno mjesto poput podruma i čuvajte na temperaturi ne višoj od pet stupnjeva. Ako bačva nije puna do vrha, napunite najlonsku vreću vodom i stavite je kao uteg na kupus, da ga pritišće i ujedno štiti od dotoka zraka.

Foto: fotolia

15. GLAVOBOLJA

Patite li od glavobolje, možete iskušati ovaj narodni recept - na čelo položite list kiseloga kupusa, omotajte ga gazom i lezite u krevet.

16. OBLOG OD GORUŠICE

Od gorušičina brašna (samljevenih sjemenki gorušice) pripremamo kašaste obloge (kataplazme). U početku brašno možemo pomiješati s mljevenim lanenim sjemenom ili ječmenim brašnom kako bismo ublažili njegov učinak. Svježe mljeveno brašno prelijemo toplom vodom (do 40 stupnjeva, inače uništavamo enzime), nanesemo na lanenu krpu i držimo na bolnim dijelovima, sve dok ne osjetimo pečenje. Potom ostatke dobro isperemo i vrlo crvenu, blago natečenu i osjetljivu kožu namažemo kremom ili puderom. Ovaj oblog pomaže kod kostobolje, bolova u mišićima, bronhitisa i upale pluća.

Foto: Dreamstime

17. ČAJ OD CVJETOVA GORUŠICE

Žličicu suhih cvjetova gorušice preliti s 2,5 dl kipuće vode, pokriveno ostaviti da odstoji 5 minuta i procijediti. Čaj piti 2-3 puta na dan, prije jela. Ovaj čaj pije se kod nedostatka apetita i probavnih smetnji.

18. PROTIV KAŠLJA

Napravite sirup od 500 g soka crvenoga kupusa i 500 g šećera ili meda. Pomiješajte sok od kupusa sa šećerom ili medom i kuhajte nekoliko minuta. Uzimajte 3-4 žličice sirupa na dan.

Foto: Dreamstime

19. LJEKOVITI SENF

Potrebno vam je 50 g svježih sjemenki crne gorušice, 5-6 žlica voćnog octa, 2 žličice soli, 3-4 žlice smeđeg šećera, prstohvat mljevenog papra i žlica maslinova ulja. Svježe ubrane sjemenke gorušice kratko prokuhajte u voćnom octu i s octom kašasto umiješajte u mikseru.

20. OBLOZI

Listovi kelja i kupusa snažno izvlače gnoj iz rana i dezinficiraju ih, pa se često koriste kod rana koje sporo zacjeljuju. Uklonite s lista sredinu i žile. Stavite list u više slojeva na oboljelo mjesto i lagano povežite sve slojeve. Oblog mijenjajte tri puta na dan. Kod gnojnih i teško zacjeljujućih rana tijekom promjene obloga dezinficirajte ranu. Kod težih oboljenja istodobno provodite i unutarnju kuru sokom od kupusa.

