Lak se brže suši u tankim slojevima i pod hladnom vodom

Da bi se lak za nokte u potpunosti osušio treba mu čak oko 30 do 60 minuta, no postoji nekoliko trikova koji će pojačati njegovu stabilnost

<p>Prije lakiranja treba provjeriti je li ploča nokta u potpunosti čista, jer bi prljavština i razne mrvice mogle potaknuti pucanje samog laka čim se osuši.</p><p>- Provjerite je li vam u kutikulama ostalo kreme za ruke ili ulja – komentirala je kaže Eliana Gaviria, tehničarka za nokte u Haven Spa u New Yorku.</p><p>Naime, ako su nokti masni ili uljni, lak se ne može osušiti, idealno ih je prije lakiranja očistiti acetonom, bez obzira imate li prije lak ili ne. Osim toga, u kutikulama se često nakuplja razna prljavština, koja kasnije sprječava lak da se "zacementira".</p><p>Da se lak u potpunosti osuši treba mu čak pola sata do sat vremena.</p><p>- Što više slojeva laka na nokte nanesete na nokte, duže im treba da se osuše - objašnjava Syreeta Aaron, LeChat Nails edukatorica za <a href="https://www.prevention.com/beauty/a32958149/how-to-make-nail-polish-dry-fast/">Prevention.com.</a> Zato je najbolje nanijeti tanke slojeve laka, a višak sa četkice odstraniti već pri vađenju same četkice iz bočice.</p><p>- Ako pogriješite, bolje je ukloniti lakiranje i započeti ispočetka, a ne nastavljati sa slojem, što ga čini gušćim i težim za sušenje – tumači Aaron. Pomoć pri sušenju su i posebni lakovi za brzo sušenje, koji su, naravno, završni sloj.</p>