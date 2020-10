Lazanje možete napraviti u tavi!

Jednostavan recept za lazanje osvaja sve ljubitelje tog talijanskog specijaliteta, ali i sve koji ne vole prati suđe. Lazanje iz tave ima svu čar pravih lazanja - slojeve mesa, tijesta i sira

<p>Lazanje iz tave ni po čemu ne zaostaju za tradicionalnim lazanjama iz pećnice, a jednostavnije su i brže gotove. Iako se listovi pravih lazanja nekada posebno kuhaju, kod lazanja u tavi “skuhat” će se u samom umaku. No pitate se kako ćete dobit lijepe slojeve? Ne brinite jer lazanje iz tave imaju sve - sloj mesa ili kobasica, tune ili nadjeva od soje, potom tijesta i na kraju ukusnog rastopljenog sira koji u ovom slučaju dolazi na vrh na kraju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Za to će vam poslužiti mascarpone, krem sir, mozzarela, pa čak i mileram ili njihova kombinacija. Najvažniji dio je pravljenje umaka, koji ne smije biti previše vodenast, ali ni suh. Tijesto (lasagne) najbolje je razlomiti pa kada je umak napola gotov “ugurati” na dno, u sredinu i na vrh. Iako vam u najdonjem sloju lazanje mogu zagorjeti, ne brinite, to se događa svima.</p><p>Malo smanjite temperaturu, a kako bi i tijesto na vrhu omekšalo poklopite s poklopcem. Kad konačno ugasite vatru, ostaviti lazanje da se još deset minuta “nasaftaju”. I pizzu možete “ispeći” u tavi. Razvaljajte tijesto u krug malo manji od promjera tave, pa ga zapecite s jedne strane.</p><p>Okrenite i po njemu “pobacajte” nadjev - kuhani umak od rajčice, kuhane kobasice, sir i komadiće luka ili paprike. Pokrijte poklopcem i smanjite vatru da ne zagori sa donje strane. Pecite ju još 4-5 minuta dok se sir ne rastopi. </p><h2>Recept za lazanje iz tave</h2><p>Sastojci: 2 žlice maslinova ulja, 400 g suhe kobasice (češnjovke), luk, 4 češnja češnjaka, prstohvat ljute crvene paprike u komadićima, žličica sušena origana, dvije manje limenke pelata, grančica svježeg bosiljka, sol i papar, paket tijesta za lazanje, 1/2 šalice krem sira, 20 dag svježe mozzarelle</p><p>Priprema: U tavi na vrućem ulju popržite kobasice, oko četiri minute. Maknite kobasice pa dodajte nascjeckani luk, češnjak i papriku dok luk ne omekša. Dodajte origano, i lagano zgnječene pelate zajedno sa sokom pa dodajte kobasice. Pirjajte još pet minuta te pospite bosiljkom. Nekuhane lazanje razlomite na manje komade pa ih gurnite ispod umaka, i u sredinu te na vrh i zalijte s još malo umaka.</p><p>Pokrijte posudu i lagano kuhajte dok lazanje ne omekšaju, oko 12 minuta. Krem sir tada stavite na vrh pa na to još i mozzarellu narezanu na ploške. Pirjajte poklopljeno dvije minute, pospite s još malo bosiljka pa ugasite vatru i ostavite u tavi na toplome još 10 minuta. Poslužite toplo.</p>