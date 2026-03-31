LeAnn Rimes u suzama nakon 'iscjeljujuće' terapije: 'Čovjek ne shvaća koliko tu ima napetosti'

Američka country zvijezda LeAnn Rimes podijelila je s javnosti iznimno intiman i emotivan trenutak, objavivši video intenzivne terapije 'dubinskog otpuštanja čeljusti' nakon koje je briznula u plač. Snimka, koja prikazuje pjevačicu kako proživljava bolno, ali oslobađajuće iskustvo, brzo je postala viralna i izazvala podijeljene reakcije, dok je istovremeno otvorila razgovor o fizičkoj manifestaciji potisnutih trauma.

Trenutak koji je šokirao obožavatelje

Na snimci koju je podijelila wellness platforma Human Garage, njihov suosnivač Garry Lineham izvodi 60-sekundni zahvat na 43-godišnjoj pjevačici. Dok joj druga osoba pridržava glavu, Lineham stavlja prste u njezina usta kako bi oslobodio napetost nakupljenu u mišićima čeljusti. Rimes se tijekom postupka previja i ispušta bolne uzdahe, a čim je Lineham završio, njezino se lice preobrazilo iz bolne grimase u nekontrolirani plač, koji se ubrzo pretvorio u smijeh olakšanja.

U jednom trenutku Lineham joj govori da ponovi za njim afirmativnu rečenicu.

​- Reci da je taj dio mog života gotov - uputio ju je.

​- Bolje bi bilo da je taj dio mog života gotov - odgovorila je Rimes kroz suze.

Nakon što se pribrala, pjevačica je, duboko dirnuta, opisala što je osjetila.

​- O, moj Bože, čovjek uopće ne shvaća koliko je napetosti unutra - rekla je, dodirujući lice.

​- Dok ne nestane - nadovezao se Lineham.

'Iscjeljenje nije uvijek tiho'

Platforma Human Garage u opisu videa pojasnila je filozofiju koja stoji iza ove tehnike, poznate kao somatsko emocionalno otpuštanje. "Iscjeljenje nije uvijek tiho. Ponekad je to fizičko otpuštanje stvari za koje nismo ni znali da ih nosimo", stoji u objavi. Navode kako je čeljust jedno od glavnih mjesta u tijelu gdje se pohranjuje stres. "Kada susprežemo svoj glas ili se probijamo kroz pritisak, fascija u licu i vratu se 'zaključa' kako bi nas zaštitila. Korištenjem manevara kojima živčanom sustavu signaliziramo sigurnost, konačno možemo dopustiti toj pohranjenoj energiji da se pokrene."

Godine boli i problema sa zubima

Za Rimes, ovo iskustvo ima dubok osobni kontekst. Pjevačica godinama vodi bitku s poremećajem temporomandibularnog zgloba (TMZ) i imala je brojne probleme sa zubima. Javnost je svjedočila jednom takvom incidentu 2012. godine, kada joj je usred nastupa u Washingtonu ispao zubni most. Rimes je kasnije ispričala kako je u panici otrčala s pozornice, vratila protezu na mjesto i ostatak koncerta doslovno pridržavala zube rukom dok je pjevala.

I sama je na društvenim mrežama priznala kako njezino tijelo oduvijek zadržava napetost. "Moja čeljust, vrat, ramena... posebno TMZ. Nikada se nije u potpunosti opustilo. A za nekoga čiji je glas doslovno instrument, takva napetost ne živi samo u tijelu, ona se očituje u tome kako dišem, kako se izražavam, koliko slobodno mogu pjevati."

Podijeljene reakcije i odgovor pjevačice

Intimnost i sirova emocija videa izazvale su lavinu komentara. Dok su mnogi hvalili njezinu hrabrost i ranjivost, drugima je snimka bila previše osobna za javnost. "O, moj Bože, zašto ovo moramo gledati?" glasio je jedan od kritičkih komentara.

LeAnn Rimes nije ostala dužna i osobno je odgovorila na kritike, objasnivši svoju motivaciju.

​- Zašto? Odobrila sam to. Ja sam čovjek, kao i svi drugi, i želim podijeliti svoje iskustvo u nadi da ćemo se svi zajedno iscijeliti - napisala je pjevačica.

Ovaj događaj samo je dio njezinog šireg putovanja prema iscjeljenju, koje uključuje i druge tretmane poput izmjene krvne plazme, za koju je ranije izdvojila 10.000 dolara.

Što je zapravo 'dubinsko otpuštanje čeljusti'?

Terapija 'dubinskog otpuštanja čeljusti', poznata i kao intraoralna masaža, specijalizirana je tehnika manualne terapije koja se fokusira na mišiće oko čeljusti, kako s vanjske, tako i s unutarnje strane usta. Terapeut, koristeći rukavice, prstima vrši pritisak na specifične točke unutar usne šupljine, ciljajući mišiće poput masetera i pterigoidnih mišića, koji su često u stanju kronične napetosti zbog stresa, anksioznosti ili bruksizma (škrgutanja zubima).

Prema principima somatske terapije, čeljust je područje gdje se često 'pohranjuju' potisnute emocije poput bijesa, tuge ili straha. Fizičkim oslobađanjem duboke mišićne napetosti, vjeruje se da se oslobađa i ta 'zarobljena' emocionalna energija. To može rezultirati snažnim emocionalnim reakcijama, kao što su plač, smijeh ili drhtanje, što se smatra katarzičnim i ključnim dijelom procesa iscjeljenja. Iako postupak može biti neugodan ili bolan, mnogi ga opisuju kao oslobađajuće iskustvo koje donosi olakšanje od kronične boli i emocionalnog tereta.

*uz korištenje AI-ja