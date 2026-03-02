Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
PREPOZNAJETE LI SE?

Je li vas stres doveo do ruba? Ključni znakovi da ćete 'puknuti'

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Je li vas stres doveo do ruba? Ključni znakovi da ćete 'puknuti'
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stres prolazi kad situacija završi, ali ponekad briga ne nestaje. Ostaje, tiha i neumoljiva, mijenjajući tijelo i um. Ako vas stalna tjeskoba sputava u svakodnevnom životu, vrijeme je da obratite pažnju i potražite stručnu pomoć

Admiral

Ponekad se čini nemogućim ne osjećati se potpuno preopterećeno životom, no postoji jasna granica između uobičajene brige i razvoja anksioznog poremećaja. Anksioznost je prirodna reakcija na stres i neizvjesnost, a može je potaknuti bilo što, od prezentacije na poslu do prosidbe. Ipak, stručnjaci upozoravaju na ključne znakove koji otkrivaju da je vaša briga prešla opasnu granicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vježba disanja 01:07
Vježba disanja | Video: 24 sata Video

Dok je stres kratkotrajna reakcija na određeni pritisak poput roka na poslu i popušta kad se situacija riješi, anksioznost je ustrajno stanje pretjerane brige koje ne jenjava. Za razliku od korisnog stresa koji može motivirati, anksiozne brige je teško kontrolirati, nesrazmjerne su situaciji i ozbiljno ometaju svakodnevni život.

VRIJEDI ISPROBATI Nova večernja navika smanjuje anksioznost u samo 10 minuta
Nova večernja navika smanjuje anksioznost u samo 10 minuta

Ključni pokazatelj prijelaza stresa u anksioznost je trajanje simptoma. Dok se stres smiruje nakon što pritisak nestane, anksioznost ostaje. Živčani sustav ostaje "zaglavljen" u stanju visoke pripravnosti, a osjećaj tjeskobe postaje stalno prisutan, čak i kad nema prijetnje. Ako se tjeskoba zadržava dugo nakon što je stresna situacija prošla, to je jasan znak da se živčani sustav ne uspijeva vratiti u mirovanje.

sad man covered his face
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Kad tijelo šalje SOS signale

Anksioznost se često manifestira i tjelesno. Pojačano lupanje srca, želučane tegobe ili stalna napetost mišića znakovi su upozorenja. Iako i stres uzrokuje fizičke simptome, kod anksioznosti su oni češći, teži i nepredvidljiviji. Poremećaji spavanja, poput poteškoća s usnivanjem zbog briga ili čestog buđenja, važan su signal jer pokazuju da je tijelo stalno u "bori se ili bježi" načinu rada, što vas iscrpljuje.

ODRŽAVAJTE ODNOSE Samački život povećava rizik od rane smrti za čak 35-43 posto!
Samački život povećava rizik od rane smrti za čak 35-43 posto!

Anksioznost počinje oblikovati vaše odluke. Možda ćete izbjegavati mjesta ili situacije koje su vam prije bile ugodne, stvarajući začarani krug straha. Um je zaokupljen otkrivanjem prijetnji, zbog čega slabi koncentracija na poslu ili u razgovoru. Mislima mogu dominirati katastrofični "što ako" scenariji, što otežava svakodnevno funkcioniranje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Anksioznost se može skrivati i iza visoke produktivnosti. Takozvana "visoko funkcionalna anksioznost" znači da osoba izvana djeluje uspješno, dok se iznutra bori s prekomjernim razmišljanjem i strahom od pogreške. Ako vaša postignuća pokreće strah od neuspjeha, a ne inspiracija, to je znak upozorenja.

MANJE STRESA = LAKŠI ŽIVOT Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom
Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom

Znakovi koje ne smijete ignorirati

Potražite stručnu pomoć ako primijetite sljedeće znakove: briga traje većinu dana tjednima ili mjesecima; anksioznost vas ometa u poslu, učenju ili odnosima; sve više izbjegavate ljude i situacije; gubite interes za aktivnosti u kojima ste uživali. Također, ako uobičajene tehnike opuštanja više ne pomažu ili osjećate beznađe, razgovor s liječnikom ili stručnjakom za mentalno zdravlje ključan je korak.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga
UZDRŽAVA SE SAMA

FOTO Zbog mog izgleda mnogi misle da sam sponzoruša, ali ja sam prava trofejna supruga

Sara Cheek iz Floride ima snažna stajališta o zastarjelim stereotipima u vezama. Smatra da nema ničeg lošeg u tome da žena bude stavljena na pijedestal, sve dok njezin suprug poznaje svoje granice i poštuje ju
Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...
PRVI ZNAKOVI PRELJUBA

Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...

Izdaja nikada ne dolazi bez traga - pa čak ni kada se netko trudi sakriti. Svaki horoskopski znak ima svoje tipične geste i ponašanja kojima nesvjesno odaje da nije potpuno iskren
Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka: Ovan briljira na poslu i u ljubavi, Blizanci renoviraju...
ŠTO VAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka: Ovan briljira na poslu i u ljubavi, Blizanci renoviraju...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026