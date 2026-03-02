Je li vas stres doveo do ruba? Ključni znakovi da ćete 'puknuti'

Ponekad se čini nemogućim ne osjećati se potpuno preopterećeno životom, no postoji jasna granica između uobičajene brige i razvoja anksioznog poremećaja. Anksioznost je prirodna reakcija na stres i neizvjesnost, a može je potaknuti bilo što, od prezentacije na poslu do prosidbe. Ipak, stručnjaci upozoravaju na ključne znakove koji otkrivaju da je vaša briga prešla opasnu granicu.

Dok je stres kratkotrajna reakcija na određeni pritisak poput roka na poslu i popušta kad se situacija riješi, anksioznost je ustrajno stanje pretjerane brige koje ne jenjava. Za razliku od korisnog stresa koji može motivirati, anksiozne brige je teško kontrolirati, nesrazmjerne su situaciji i ozbiljno ometaju svakodnevni život.

Ključni pokazatelj prijelaza stresa u anksioznost je trajanje simptoma. Dok se stres smiruje nakon što pritisak nestane, anksioznost ostaje. Živčani sustav ostaje "zaglavljen" u stanju visoke pripravnosti, a osjećaj tjeskobe postaje stalno prisutan, čak i kad nema prijetnje. Ako se tjeskoba zadržava dugo nakon što je stresna situacija prošla, to je jasan znak da se živčani sustav ne uspijeva vratiti u mirovanje.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Kad tijelo šalje SOS signale

Anksioznost se često manifestira i tjelesno. Pojačano lupanje srca, želučane tegobe ili stalna napetost mišića znakovi su upozorenja. Iako i stres uzrokuje fizičke simptome, kod anksioznosti su oni češći, teži i nepredvidljiviji. Poremećaji spavanja, poput poteškoća s usnivanjem zbog briga ili čestog buđenja, važan su signal jer pokazuju da je tijelo stalno u "bori se ili bježi" načinu rada, što vas iscrpljuje.

Anksioznost počinje oblikovati vaše odluke. Možda ćete izbjegavati mjesta ili situacije koje su vam prije bile ugodne, stvarajući začarani krug straha. Um je zaokupljen otkrivanjem prijetnji, zbog čega slabi koncentracija na poslu ili u razgovoru. Mislima mogu dominirati katastrofični "što ako" scenariji, što otežava svakodnevno funkcioniranje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Anksioznost se može skrivati i iza visoke produktivnosti. Takozvana "visoko funkcionalna anksioznost" znači da osoba izvana djeluje uspješno, dok se iznutra bori s prekomjernim razmišljanjem i strahom od pogreške. Ako vaša postignuća pokreće strah od neuspjeha, a ne inspiracija, to je znak upozorenja.

Znakovi koje ne smijete ignorirati

Potražite stručnu pomoć ako primijetite sljedeće znakove: briga traje većinu dana tjednima ili mjesecima; anksioznost vas ometa u poslu, učenju ili odnosima; sve više izbjegavate ljude i situacije; gubite interes za aktivnosti u kojima ste uživali. Također, ako uobičajene tehnike opuštanja više ne pomažu ili osjećate beznađe, razgovor s liječnikom ili stručnjakom za mentalno zdravlje ključan je korak.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA