Liječnica koja je preboljela rak 3. stadija: 'Ovo su dvije namirnice biste trebali jesti'
Iako prehrana sama po sebi ne može spriječiti pojavu raka, sve je više dokaza da način na koji se hranimo ima značajan utjecaj na naše zdravlje, prije, tijekom i nakon liječenja. Danas znamo da postoji više od 200 vrsta karcinoma, a rani pregled i pravovremena reakcija ključni su za uspjeh liječenja.
U toj borbi prehrana se pokazuje kao snažan saveznik. Ona može ojačati tijelo i imunološki sustav, podržati regeneraciju i smanjiti rizik od ponovne pojave bolesti. Zdrava prehrana neće izliječiti rak, ali može znatno poboljšati kvalitetu života, osobito kada se osmišljava ciljano, uz stručne savjete i pažljivo birane namirnice.
Preporuke vodećih zdravstvenih institucija, poput Američkog instituta za istraživanje raka (AICR), naglašavaju ravnotežu na tanjuru: najmanje dvije trećine obroka trebale bi činiti biljne namirnice povrće, voće, cjelovite žitarice i mahunarke, dok bi najviše trećina trebala dolaziti iz životinjskih izvora, poželjno nemasnih proteina.
Ova je preporuka utemeljena na brojnim studijama koje pokazuju da prehrana bogata vlaknima, antioksidansima i biljnim nutrijentima podržava obrambene snage organizma i pomaže u borbi protiv upala, koje često pokreću razne bolesti, uključujući karcinom.
Jedna od ključnih preporuka dolazi od dr. Amy Morris, liječnice i edukatorice koja je osobno prošla kroz dijagnozu karcinoma jajnika u trećem stadiju. Njeno iskustvo danas koristi tisućama ljudi putem edukacije i digitalnih platformi. Prema njezinim riječima, namirnice poput graha i mahunarki posebno su važne jer su bogate vlaknima, proteinima i antioksidansima. Vlakna, između ostalog, podržavaju zdravlje probavnog sustava i pomažu u regulaciji hormona povezanih s razvojem karcinoma.
Dr. Morris ističe prednosti biljnih proteina jer sadrže manje zasićenih masti i dodatno obogaćuju prehranu fitonutrijentima. Orašasti plodovi, sjemenke, tofu, tempeh i cjelovite žitarice poput kvinoje i amaranta vrijedan su izvor biljnih proteina koji se preporučuje uključiti u svakodnevnu prehranu.
Za one koji jedu meso, preporučuju se lagane i nemasne opcije poput piletine, puretine i ribe – osobito plave ribe bogate omega-3 masnim kiselinama. Riba poput lososa, sardine i skuše pomaže u borbi protiv upala te doprinosi zdravlju srca i mozga, što je ključno za pacijente koji se oporavljaju od zahtjevnih terapija.
No prehrana kod karcinoma ne odnosi se samo na to što treba jesti, već i što izbjegavati.
Dr. Morris upozorava na dvije skupine namirnica povezane s povećanim rizikom od razvoja raka, ali i njegovog povratka:
- Alkohol – Redovita konzumacija alkohola povezana je s povećanim rizikom od raka dojke, jetre i debelog crijeva. Ako je moguće, alkohol treba potpuno izbjegavati. Ako se konzumira, to treba biti u minimalnim količinama.
- Prerađeno meso – Kobasice, hrenovke, šunka, slanina i slični proizvodi povezani su s karcinomom debelog crijeva. Konzervansi, nitrati i kemikalije u procesu prerade dodatno opterećuju organizam i mogu narušiti imunološki sustav.
Osobe koje boluju od raka često imaju oslabljen imunitet, bilo zbog same bolesti, bilo zbog terapija. Zato prehrana mora biti nutritivno bogata, ali i prilagođena specifičnim potrebama organizma.
Idealna prehrana uključuje:
- Cjelovite žitarice poput zobi, heljde i kvinoje
- Povrće svih boja, posebno zeleno lisnato, korjenasto i križasto
- Svježe voće s niskim udjelom šećera, npr. bobičasto
- Zdrave masnoće poput maslinovog ulja, avokada i orašastih plodova
- Dovoljan unos tekućine – voda, biljni čajevi i bistri povrtni temeljci
Ako je moguće, preporučuje se uvođenje ovih promjena još prije početka liječenja, kako bi tijelo ušlo u terapiju snažnije i otpornije.
Prehrana nije lijek, ali je neizostavan dio procesa ozdravljenja. Odabir pravih namirnica može pomoći u smanjenju nuspojava liječenja, poticanju imuniteta i jačanju osjećaja kontrole kod pacijenata. U svijetu gdje medicina i prehrana sve više djeluju ruku pod ruku, znati što staviti na tanjur može biti jednako važno kao i odabir samog tretmana.
