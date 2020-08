Zbog povišene temperature koja ne prolazi javite se liječniku

Liječniku se treba javiti kod povišene temperature koja ne prolazi, ili se i drugi simptomi pogoršavaju, pri čemu je važno obaviti kvalitetnu epidemiološku analizu, kaže dr. Milan Čudić

<p> Početkom jeseni mnogi najavljuju drugi val korona virusa, a za to treba dobro pripremiti imunitet kako bi se organizam mogao lakše boriti s virusima.</p><p>- Imunitet je prirodni obrambeni sustav organizma koji ga štiti od virusa i bakterija, pa tako i bolesti koje oni izazivaju. Snaga imuniteta jednim je dijelom nasljedna od roditelja, što smatramo primarnim imunitetom. No, sekundarni imunitet većim dijelom je građen na životnim navikama, o čemu treba voditi računa cijelu godinu, ne samo u sezoni prehlade i gripe - rekla je doktorica i fitoaromaterapeutkinja Ksenija Krajina Pokupec.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako prati namirnice prije jela tijekom pandemije korona virusa </p><p>Kad smo u pojačanom stresu, ili kad zrakom haraju virusi možemo dodatno ojačati korištenjem biljnih pripravaka, dodataka prehrani u obliku vitamina i mineral, ili stavljanjem naglaska na pojedine namirnice koje su njima bogate.</p><p>Zato treba pojačati unos voća koje sadrži C vitamin jer je on snažan antioksidans i vrlo koristan za imunitet. Uz agrume, dobar izvor je i raznovrsno voće i povrće i kiseli kupus.</p><p>- Možete se ‘naoružati’ i biljnim čajevima i tinkturama koje potiču imunitet. Posebno su korisne menta, matičnjak i majčina dušica. Možete ih uzimati kao čajeve, koje je dobro piti često u jesenskim i zimskim mjesecima - kaže Krajina Pokupec.'Bildanje' imuniteta može pomoći da se organizam tijekom novog vala korone, kojeg mnogi najavljuju, lakše bori s virusom. Prema simptomima sličan je gripi pa će osnaživanje imuniteta pomoći organizmu i da se bori s tom bolešću, ali i prehladom. Kako su simptomi slični, liječnici tvrde da se i liječenje, zasad, ne razlikuje.</p><p>- Većina virusnih bolesti koje 'napadaju' dišne puteve ima svoj tijek i specifične simptome, no kod gripe i infekcije korona virusom glavni simptomi i moguće komplikacije umnogome su slični, pa se ni postupak liječnika obiteljske medicine prema liječenju ne razlikuje značajno, kaže dr. Milan Čudić, liječnik obiteljske medicine iz Omiša.</p><p>Liječniku se ne treba javljati prvih dan ili dva, dok sami pokušavate spustiti temperaturu, osim ako ne morate zatražiti bolovanje. Važno je ostati kod kuće, što više se odmarati i uzimati lijekove za snižavanje temperature, te jesti laganu hranu i voditi računa da organizam ostane hidriran, odnosno piti puno tekućine. Svakako smanjite kontakte i sa ukućanima, kako ih ne biste zarazili, savjetuje dr. Čudić.</p><p>Ako visoka temperatura ne prolazi u roku od dva do tri dana te ako se drugi simptomi pogoršavaju, tada se svakako treba javiti liječniku. No, nemojte odlaziti u ordinaciju bez najave, jer na taj način povećavate rizik za druge ljude. Dogovorite svoj dolazak telefonom, te dođite u točno dogovoreno vrijeme, kako bi liječnik mogao osigurati da bude što manje kontakta među pacijentima u čekaonici. </p><p>- Ako postoji povišena temperatura, obiteljski liječnik tada obavezno mora odraditi epidemiološku analizu, kako bi procijenio mogućnost rizika od infekcije korona virusom. Izuzetno je važno da pacijent u tom procesu surađuje s liječnikom i bude što otvoreniji. U sklopu analize, porazgovarat ćemo o tome jeste li u zadnje vrijeme putovali izvan zemlje, posebno u zemlje u kojima postoji visoka incidencija virusa, kao što je sada u nama susjednim zemljama - ističe dr. Čudić.</p><p>Također, liječniku treba reći ako ste bili u kontaktu s osobama koje su nedavno doputovale iz drugih zemalja, odnosno ako ste nedavno bili na većim skupovima u zatvorenom prostoru, poput svadbe na kojoj je bilo više ljudi. Svakako treba prijaviti i ako znate da je netko među ljudima s kojima ste bili u kontaktu zaražen korona virusom, ili se na to sumnja, dodaje. </p><p>Čak i ako su svi odgovori negativni, zaraza korona virusom ne može biti potpuno isključena, pa će vas liječnik uputiti na kućno liječenje, uz potrebne lijekove i preporuku da provodite mjere zaštite u kontaktu s ukućanima. Dakle, osobama koje žive s takvim pacijentom preporučuje se provođenje mjera zaštite: Od nošenja maske i rukavica u bliskom kontaktu, do čestog pranja ruku.</p><p>- U tom slučaju, pacijent će dobiti mobitel liječnika, koji mu je na raspolaganju 24 sata, uz dogovor da nas redovno izvještava o svome stanju. U većini slučajeva može se očekivati da nakon 2 do 3 dana ipak nastupi poboljšanje, pa daljnje mjere neće biti potrebne, osim mirovanja i praćenja stanja. Ako se, pak, simptomi počnu pogoršavati, liječnik će procijeniti je li potrebno uputiti pacijenta na laboratorijske pretrage, opet uz najavu i mjere opreza, ili će – ovisno o tome o kojim je simptomima riječ – prepisati antibiotike, kako bi se zaustavilo daljnje pogoršanje simptoma, kaže dr. Čudić.</p><p>Dodaje kako se to inače ne radi često bez dodatnih pretraga, no ponekad liječnik može procijeniti da je to potrebno, primjerice da se zaustavi upala sinusa, ili komplikacije na plućima. </p><p>Također, u slučaju pogoršanja simptoma obiteljski liječnik može procijeniti da pacijenta treba uputiti na testiranje na korona virus, u posebnu ambulantu, gdje se također treba najaviti i voditi računa o mjerama zaštite drugih pacijenata.</p><p>Istodobno, u slučaju da se infekcija koronom potvrdi, u proces će biti uključeni i epidemiolozi na vašem području, kojima opet trebate pružiti sve potrebne informacije da bi probali procijeniti gdje ste i kako 'pokupili' virus te povezati ljude s kojima ste kontaktirali i obavijestiti ih o potrebi samoizolacije. </p><h2>Kada se obavezno treba javiti liječniku</h2><p>Kod svih respiratornih bolesti obavezno se javite liječniku: <br/> - ako temperatura iznad 40 stupnjeva traje dulje od tri dana<br/> - ako imate bolno grlo s natečenim limfnim čvorovima na vratu <br/> - ako se javi bol i iscjedak u sinusima ili uhu <br/> - kod promjene svijesti<br/> - ako se jave konvulzije, grčevi<br/> - ako se javi kašalj s iskašljajem<br/> - kad se javi skraćivanje daha<br/> - ako se javi bol u prsištu<br/> - ako se jave poremećaji mokrenja<br/> - u slučaju povraćanja ili proljeva koji ne prestaju<br/> - u slučaju da postoji realan razlog za sumnju na infekciju korona virusom</p><h2>Recepti za jačanje imuniteta</h2><p>(pripremila Ksenija Krajina Pokupec)</p><p><strong>Čaj ‘Tri M’</strong></p><p>Žličicu osušene majčine dušice prelijte šalicom kipuće vode (oko 2,5 dl) pa nakon 10 minuta procijedite i zasladite bagremovim medom. Pijte jednu do tri šalice dnevno, prije obroka. Dvije žličice lista matičnjaka prelijte s 2,5 dl vrele vode i ostavite pokriveno u posudi desetak minuta. Procijedite i popijte prije spavanja. Žličicu lišća suhe metvice prelijte šalicom kipuće vode i procijedite nakon 5 minuta.</p><p>Čaj je odličan prirodni tonik za jačanje cijelog organizma zimi. U kombinaciji s kamilicom ili majčinom dušicom te matičnjakom pomoći će kod bolova u želucu, mučnine i povraćanja.</p><p><strong>Tinktura</strong></p><p>Na imunitet pozitivno utječu i listići imele, cvjetovi nevena, cvjetovi bazge i listovi masline. Namočite ih u 70-postotnom alkoholu 15 do 20 dana, pa procijedite. Pijte po 50 do 100 kapi razmućenih u čaši vode. </p>