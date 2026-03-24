Liječnik tvrdi: 'U Hrvatskoj je niska incidencija tuberkuloze. Migracije su je malo povećale'

Hrvatska od 2017. spada u države s niskom incidencijom tuberkuloze, što znači manje od 10 na 100.000 ljudi, premda se od 2021., vjerojatno zbog migracija, incidencija malo povećala, ali ne značajno, istaknuto je u utorak na Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze.

- Primijetili smo da od 2021., vjerojatno zbog migracija, dolazi do povećanja incidencije tuberkuloze. To još uvijek nije značajan broj i još uvijek spadamo u zemlje s niskom incidencijom tuberkuloze, dok je u Europi ta incidencija oko 12 na 100.000 - rekao je dr. Denis Baričević, voditelj Odjela za tuberkulozu na Zavodu za respiracijske infekcije Klinike za plućne bolesti Jordanovac gdje je obilježen Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze.

Baričević je naglasio da Hrvatska i zemlja s visokom procijepljenošću u dječjoj dobi budući da se cijepe još u rodilištu.

- Međutim, BSG cjepivom koje se daje protiv tuberkuloze djeca nakon sedme godine i odrasli više nisu zaštićeni. Ako bi se i kada se nađe adekvatno cjepivo protiv tuberkuloze, time ćemo naći i zaštitu od aktivne bolesti - objasnio je Baričević.

Rekao je da je tuberkuloza još uvijek svugdje oko nas, iako je ima manje nego prije.

- Ali kratkotrajna, slučajna ekspozicija s oboljelim pacijentom, da ne znamo da je on bolestan, ne znači da ćemo i razviti tuberkulozu. Za to je potrebna dugotrajnija ekspozicija - dodao je.

Pohvalio se i da su uređenjem KBC-a Zagreb i Klinike za plućne bolesti Jordanovac, na Zavodu za respiracijske infekcije u sklopu kojeg radi i Odjel za tuberkulozu, uređene dvije jednokrevetne sobe s negativnim tlakom koje pomažu liječenju bolesnika s respiratornim infekcijama zaraznih bolesti, uključujući i tuberkulozu.

- Tuberkuloza je zarazna, infektivna bolest, ali kronična. Tuberkuloza je i danas tu, nismo je iskorijenili. Imamo migracije, imamo strane radnike. Tako da je ona svuda oko nas - istaknula je dr. Vesna Trkeš iz Zavoda za respiracijske infekcije i tuberkulozu Klinike za plućne bolesti Jordanovac.

Rekla je da su simptomi tuberkuloze sušica, što je bilo i staro ime za tuberkulozu. Pacijenti imaju gubitak apetita, mršave, noću se znoje, često kašlju, iskašljavaju krv i prilikom pojave takvih simptoma treba posumnjati da se radi o tuberkulozi i napraviti obradu.

Trkeš je naglasila da je tuberkuloza potpuno izlječiva bolest ako se na vrijeme prepozna i krene s liječenjem. Primjerice, kod plućne tuberkuloze, koja je najčešća, ostaju ožiljci na plućima, šupljine, i uvijek su u njima takozvani "spavači" od kojih može ponovno nastati tuberkuloza, stoga pacijente treba i nakon liječenja pratiti barem pet godina.

Rekla je da su zarazne tuberkuloza pluća i tuberkuloza larinksa. Međutim, netko tko ima tuberkulozu pluća ne mora biti direktno zarazan, dodala je.

Na Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze, koji se svake godine obilježava 24. ožujka, Hrvatsko torakalno društvo - Toraks i Klinika za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb, u toj su Klinici organizirali panel diskusiju posvećenu edukaciji, prevenciji i liječenju tuberkuloze.