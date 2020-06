Lijek deksametazon smanjio je smrtnost kod teških slučajeva korone, naši su ga isto koristili

Riječ je o jeftinom i dostupnom lijeku za koji britanski stručnjaci tvrde da u malim dozama značajno pomaže u liječenju COVID-19 te da pacijentima može spasiti život

<p>Deksametazon u studijama diljem svijeta trenutačno istražuju kao lijek koji bi mogao pomoći kod suzbijanja posljedica korona virusa, a navodno čak za trećinu može smanjiti rizik od smrti kod pacijenata koji su na respiratoru, piše <a href="https://www.bbc.com/news/health-53061281">BBC.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Znanstvenik Ivan Đikić upozorava da stiže novi val korona virusa</p><p>Kod pacijenata koji primaju kisik rizik od smrti je manji za petinu. Znanstvenici tvrde kako bi, da su lijek koristili u Britaniji od početka epidemije, smanjili broj umrlih za najmanje 5000 žrtava. A dodaju i kako bi lijek mogao značajno utjecati na ishod liječenja pacijenata u siromašnim zemljama.</p><p>- Tim smo lijekom liječili i naše oboljele od koronavirusa. Riječ je o kortikosteroidu koji se inače koristi kod teških upala pluća. To nije nikakva senzacija i riječ je o starom lijeku, a kao i uvijek važno je dobro promisliti o dozi u kojoj se daje jer nisu svi kortikosteroidi isti. Deksametazon je jedan od jačih lijekova tog tipa. Oni služe kao protuupalni lijekovi suzbijajući simptome infekcije i u kratkoročnom davanju rade imunosupresiju. U tom periodu nema značajnijih nuspojava, no kod dugoročne primjene postoji niz mogućih nuspojava kao i kod svih kortikosteroida, poput pojave dijabetesa, žgaravice, proljeva, mučnine, pa čak i osteoporoze - komentirao je doc. dr. sc. <strong>Marko Kutleša</strong>, dr. med, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu.</p><p>Ističe kako nije vidio originalni rad britanskih kolega, no riječ je o jeftinom i dostupnom lijeku. Od 20 oboljelih od korona virusa, njih 19 će se oporaviti bez potrebe bolničkog liječenja. Od onih koji dospiju u bolnicu, većina se također dobro oporavi. No nekim pacijentima treba pomoć mehaničke ventilacije i kisika kako bi mogli disati. Oni su pacijenti visokog rizika i čini se da kod njih deksametazon pomaže.</p><p>Od ranije ga liječnici koriste u borbi protiv upala i u raznim drugim stanjima, a čini se i da pomaže spriječiti štetu koja nastaje kad se imunološki sustav pokušava boriti protiv korona virusa. Reakcija tijela naziva se citokinska oluja i može biti smrtonosna.</p><p>Tim znanstvenika na Sveučilištu u Oxfordu proveo je istraživanje na oko 2000 bolničkih pacijenata kojima su davali deksametazon u odnosu na 4000 pacijenata koji nisu dobivali taj lijek. Za one koji su bili na respiratoru, rizik od smrti se smanjio sa 40 posto na 28 posto. Za one kojima je trebao kisik, rizik od smrti se smanjio sa 25 posto na 20 posto.</p><p>- Ovo je jedini lijek do sad koji je dokazano smanjio smrtnost, a smanjuje je značajno. To je veliko otkriće - ustvrdio je voditelj istraživanja <strong>Peter Horby</strong>. </p><p>Njegov kolega <strong>Martin Landray </strong>kaže da ovo otkriće sugerira da bi mogli spasiti život svakom osmom pacijentu na respiratoru. Od onih koji primaju kisik mogli bi spasiti život svakom 10. do 15. pacijenti.</p><p><br/> - Ovo je jasna dobrobit tog lijeka. Liječenje traje najviše 10 dana i pacijent pritom potroši oko 40 kuna. U osnovi, za lijek koji košta 295 kuna možete spasiti jedan život, a riječ je o lijeku koji je globalno dostupan - istaknuo je.</p><p>Prof. Landray kazao je da bi lijek trebalo davati pacijentima bez odgode, no da ga nitko ne bi trebao kupiti u slobodnoj prodaji u ljekarni. Čini se da deksametazon ne pomaže ljudima s blažim simptomima infekcije korona virusom ni onima koji ne trebaju pomoć pri disanju. Od ožujka je u tijeku velika studija koja je uključila antimalarik hidroksiklorokin, no odbacila je taj lijek zbog strahova da može prouzročiti probleme sa zdravljem srca. Još jedan lijek, remdesivir, navodno smanjuje vrijeme oporavka kod oboljelih.</p><p>Tako je prvi lijek koji dokazano smanjuje smrtnost od korona virusa zapravo već poznati stari kortikosteroid, a ne neki novi i još neviđeni lijek. To je nešto čemu se pacijenti diljem svijeta mogu radovati i od čega svi mogu odmah imati koristi. Zato su mjerodavni potaknuli da se studija koja se bavi ovim lijekom što prije dovrši kako bi njezin učinak imao globalni odjek.</p><p>Deksametazon se koristi od ranih 1960-tih za liječenje raznih stanja, od reumatoidnog artritisa do astme. Više od pola pacijenata s Covidom koji su su na respiratoru ne uspiju preživjeti, pa je smanjenje rizika od smrti za trećinu zaista veliki korak.</p><p>Lijek se daje intravenozno u jedinicama intenzivnog liječenja te u obliku tableta kod ljudi koji nisu kritično. Do sad se pokazalo da je jedino remdesivir imao učinka kod oboljelih od korona virusa, a riječ je o antiviralnom lijeku kojim se liječi ebola. Taj lijek je smanjio trajanje simptoma sa 15 na 11 dana, no dokazi nisu dovoljno snažni da bi pokazali ima li utjecaja na smrtnost. Za razliku od deksametazona, remdesivir je novi lijek ograničene proizvodnje i njegova se cijena još formira.</p>