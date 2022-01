Mislite da nemate vremena za trening? Varate se. Čak i ako su vam dani ispunjeni popisom obaveza, uvijek možete pronaći vremena za trening od 45 minuta, ili 30 minuta, ili sedam, ili pet. Nešto je bolje nego ništa, pogotovo ako to radite dosljedno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jednominutni trening

Ako ste stvarno, stvarno, jako ograničeni s vremenom, onda barem odvojite jednu minutu dnevno za vježbu.

- Ako su ljudi voljni i sposobni vježbati vrlo intenzivnim tempom uz vrlo visok relativni napor, možete ostvariti koristi unatoč vrlo maloj dozi vježbanja. Probajte jednu minutu dnevno trčati, brzo hodati ili se penjati uz stepenice - preporučuje Martin Gibala, profesor kineziologije na Sveučilištu McMaster u Ontariju u Kanadi.

Vježbajte brzu jogu

Zaboravite na spore, svjesne pokrete joge. Neke vježbe napravite brže (ali uvijek pazite na pravilnu izvedbu).

'Tim istraživača nedavno je otkrio da oni koji rade jogu sagorijevaju 100 posto više kalorija i koriste svoje mišiće do dva puta više (40 do 50 posto više pokreta mišića), posebno kada rade vježbe brže, u odnosu na one koji rade sporije', izvještava Yoga Journal.

Vježbanje za radoholičare

Ljudi koji rade više sati izloženi su većem riziku od moždanog udara i srčanih bolesti. Tako je Men’s Journal osmislio kratki trening kako bi pomogao da se radoholičari dovedu u red. Trening uključuje 20-minutne vježbe, tri dana u tjednu. U pauzi od posla možete napraviti trening snage s utezima, kardio vježbe ili pak trčanje na traci. Radite 15 ponavljanja svake vježbe ili štopajte vrijeme.

Vježbanje između reklama

Obožavate gledati televiziju? Iskoristite to kako biste tijekom reklama odradili kratki trening. Tijelo će vam biti zahvalno. Pet minuta vam je dovoljno. U tom vremenskom intervalu možete napraviti sigurno 20 do 30 čučnjeva, plenk, 10 sklekova i slično. Odlazak do kuhinje po čips se ne računa.

F45 Trening

Pokrenut u Australiji 2014., F45 Training je intenzivan, 45-minutni program vježbanja, koji vam pomaže da dostignete svoje ciljeve u fitnesu u ograničenom vremenskom okviru.

Manjak slobodnog vremena u modernom užurbanom načinu života, potaklo je osnivače da naprave fitness koncept, koji daje ljudima najboljih 45 minuta u danu.

Intervalni treninzi visokog intenziteta osmišljeni su za sagorijevanje 750 kalorija kombinacijom vježbi snage i kardio vježbi. ​​

Bazira se na H.I.I.T. treningu, odnosno visoko intenzivnom intervalnom treningu koji ne daje previše pauza tijelu da se odmori te samim time postiže ono za što je i napravljen.

F45 treninge možete pronaći na internetu, a možete se upisati i u teretanu ili fitness centar koji obavlja takvu vrstu treninga.

Vježbajte za uredskim stolom

Josh Axe, kiropraktičar i liječnik prirodne medicine, upozorava da se ljudi debljaju od sjedenja. Kako ne bi do toga došlo, on predlaže da svoj uredski stol iskoristite za vježbanje.

Ovdje pogledajte vježbe koje možete napraviti:

Aktivnost za sve koji su lijeni

S obzirom da sve više ljudi prakticira sjedilački način života, može se reći kako su od toga mnogi i postali vrlo lijeni.

Neaktivni ljudi i oni koji su se lijeni pokrenuti trebali bi umjesto dizala koristiti stepenice, umjesto vožnje trebali bi prošetati, parkirati se što dalje kako bi barem napravili nekoliko koraka do mjesta ili trgovine, trebali bi obavljati svakodnevne kućanske poslove, sići dvije autobusne stanice prije i slično.

Kako biste smanjili lijenost, krenite što prije, malenim koracima.

Vruća kupka

Vruća kupka mogla bi sagorjeti kalorija koliko i 30-minutna šetnja. Istraživači sa Sveučilišta Loughborough u Londonu, u Engleskoj, otkrili su da ispitanici koji se kupaju u vrućoj kupki mogu sagorjeti oko 130 kalorija – isto koliko bi sagorjeli i hodanjem. Imajte na umu da takva kupka mora trajati oko sat vremena.

Vježbanje iz kreveta

Niste se naspavali i razmišljate o tome kako biste cijeli dan proveli u krevetu. Umjesto da se 10 minuta izležavate napravite trening u krevetu.

Ovaj video prikazuje niz ležećih vježbi istezanja i jačanja kako biste što bolje iskoristili krevet: