Ljetna večera: Piletina sa srcem artičoke, limunom i mahunama

Ako vam se nakon napornog dana na poslu ne da razmišljati što za večeru niti provesti dva sata nad peći, napravite ovu jednostavnu i zdravu piletinu

<p>S piletinom, pogotovo s bijelim mesom pilećih prsa, možete isprobati i neko drugo povrće koje nemate često običaj raditi.</p><h2>Sastojci i recept za četiri osobe </h2><p>450 zelenih mahuna<br/> 12 grančica svježeg timijana (majčine dušice) <br/> 2 žlice maslinovog ulja<br/> Sol i papar<br/> 1/2 šalice ili 50 g naribanog parmezana<br/> 3 srca artičoke, prepolovljena<br/> 450 g pilećih prsa bez kostiju 1 limun, prepolovljen<br/> <br/> Zagrijte pećnicu na 200 ° C. Na obloženi lim za pečenje nasjeckajte mahune i stavite 6 grančica timijana pomiješanih s 1 žlicom ulja i 1/4 žličice soli i papra. Zatim ubacite i 1/4 šalice parmezana.</p><p>Artičoke očistite i izdubite srca. Pecite ih na donjem stalku u pećnici dok ne postanu zlatno smeđe i mekane, 10 do 12 minuta.<br/> U međuvremenu, preostalu žlicu ulja zagrijte u velikoj tavi i na nju stavite piletinu koju začinite sa 1/4 žličice soli i papra. Pržite ju na tavi dok ne dobije na dnu zlatno smeđu boju, 3 do 4 minute. Okrenite i pržite još 2 minute.<br/> <br/> Dodajte limun (sočnu stranu prema dolje) i preostalih 6 grančica timijana u tavu, a onda tavu prebacite u pećnicu zajedno s povrćem i pecite sve skupa još 9 do 10 minuta.<br/> <br/> Preostalim parmezanom pospite artičoke i mahune i poslužite s piletinom, preporučuje <a href="https://www.womansday.com/food-recipes/a32303951/lemon-thyme-chicken-recipe/" target="_blank">Women's Day.</a></p>