Lanc\u00f4me Id\u00f4le

Giorgio Armani S\u00ec Passione

Narciso Rodriguez Poudree

Chanel Gabrielle

Maison Margiela Replica Springtime in the Park

Tom Ford Black Orchid Eau De Parfum

Dolce & Gabbana Light Blue

Gucci Bloom

Yves Saint Laurent Black Opium

Valentino Donna

Versace Bright Crystal

Elie Saab Le Parfum

Elizabeth Arden Green Tea

Lancome La Vie Est Belle

Bvlgari Omnia Crystalline

\u00a0

Ljubav na prvi špric: Mirisi koji su najpopularniji ove godine...

Pronalaženje vašeg mirisa za potpis je poput pronalaska savršenog partnera: rijetko ćete znati što tražite dok ga ne pronađete. Ipak, potraga je tako mirisna, zanimljiva i uzbudljiva da je većina žena obožava

<p>Od cvjetnih do orijentalnih, puderastih do drvenih - parfemi već stoljećima inspiriraju, privlače, smiruju i vode nas kroz svakodnevnicu. Bez obzira kakve mirisne note preferirate, ili pak kako vaša koža reagira na određeni parfem, pronalazak parfema za koji osjećate da vam savršeno odgovara nikad nije lagan 'posao'.</p><p>Neki su parfermi već godinama popularni kao omiljeni izbor, no svako malo pojavi se neka novost na tržištu koja privuče pozornost. Pogledajte neke od najpopularnijih parferma ove godine:</p><p>Lancôme Idôle</p><p>Giorgio Armani Sì Passione</p><p>Narciso Rodriguez Poudree</p><p>Chanel Gabrielle</p><p>Maison Margiela Replica Springtime in the Park</p><p>Tom Ford Black Orchid Eau De Parfum</p><p>Dolce & Gabbana Light Blue</p><p>Gucci Bloom</p><p>Yves Saint Laurent Black Opium</p><p>Valentino Donna</p><p>Versace Bright Crystal</p><p>Elie Saab Le Parfum</p><p>Elizabeth Arden Green Tea</p><p>Lancome La Vie Est Belle</p><p>Bvlgari Omnia Crystalline</p><h3> </h3><p> </p>