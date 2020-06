Ljubav prema anđelima prerasla je u Muzej: Tomislav Prstec čuva više od 500 'svjetskih' anđela

Utemeljitelj prvog Muzeja anđela u Varaždinu, prvog takvog muzeja u ovoj regiji je slikar Tomislav Prstec. Tema anđela zaokuplja ga već više od 30 godina, a anđeli su u njegovo slikarstvo došli iznenada

<p>- Moje viđenje i nadahnuće anđelima vrlo vjerojatno proizlazi iz mojeg lokalnog, varaždinskog okruženja, njegovim barokom, crkvama i oltarima, povijesnom potkom bivšeg glavnog grada Hrvatske, Varaždina – ispričao je slikar <strong>Tomislav Prstec</strong>. U Tomislavovom slikarstvu je, u suradnji s <strong>Jadrankom Pintarić</strong>, nastala serija tekstova o anđelima koji su uvijek bili povezani s nekom varaždinskom crkvom ili palačom, što ga je nadahnulo da Varaždin nazove 'Grad u kojem spavaju anđeli'. Nakon tridesetak godina rada na temi anđela, Tomislavu je spontano došla ideja da otvori galeriju 'Muzej anđela', koji je jedinstven, ne samo Hrvatskoj već i šire.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Muzej anđela u Varaždinu</p><p>- U Muzeju anđela izlažem svoj rad, ali istovremeno potičem i druge umjetnike (ne samo likovnjake) na bavljenje temom anđela koja jedno dulje vrijeme nije bila zanimljiva niti poželjna – objasnio je. U samom muzeju izloženi su Tomislavovi radovi u raznim slikarskim i grafičkim tehnikama, instalacijama koje on iz milja zove 'oltarekima'.</p><p>Kako je Muzej anđela nastao iz njegovog statusa samostalnog umjetnika, morao se potruditi da Muzej anđela bude samoodrživ. U njemu radi cijela njegova obitelj, a njegova supruga je pravnica pa se bez nje 'Muzej anđela' ne bi mogao tako lako ostvariti. Mateja, supruga njegovog sina, Josipa, obrazovani su i kreativni mladi ljudi koji su Tomislavu velika pomoć u kreiranju i izradi raznih predmeta koji su i te kako obogatili ponudu autorskih oblikovanih predmeta u drvu i tekstilu.</p><p>U Muzeju se također nalaze i donacije, nekolicine značajnih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva, ali i raznih artefakata koji su došli iz Hrvatske te raznih krajeva svijeta, bilo direktnom predajom ili poštom.</p><p>Što se tiče posjeta muzeju, Tomislav tvrdi da muzej više posjećuju oni domaći, ali u novije vrijeme bilo je i mnogo stranaca koji su pokazali veliki interes, upisujući svoje dojmove u knjigu (četiri su već ispunjene). Mnogi od njih su napravili i priloge za tisak u svojim zemljama, TV priloge, a najviše priloga i pohvala širi se društvenim mrežama.</p><p>- Po mojem mišljenju, njih najviše fascinira priča o tome zašto je Varaždin grad u kojem spavaju anđeli, te moj pristup temi koji je pun strasti prema temi anđela i duboko osoban – tvrdi slikar.</p><p>U zbirci Muzeja nalazi se oko 500-tinjak anđela iz Amerike, Velike Britanije, Rusije, Mađarske, Njemačke, Bugarske, Italije, Singapura, Japana, Kine, otoka Balija, dok njegovih radova ima velik broj tako da ne mogu biti svi izloženi. Ulaz u muzej se naplaćuje simboličnih 15 kuna za individualni ulaz ili 10 kn po osobi za grupni ulaz.</p><p>Muzej se inače nalazi u prekrasnoj povijesnoj jezgri Varaždina, nadomak Staroga grada, s Rajskim vrtom u pozadini. Za kuću u kojoj se muzej nalazi vlasnici plaćaju najam što im predstavlja veliki trošak, ali ipak su uz veliki trud i rad ovih dana uspjeli proslaviti 9. rođendan 'Muzeja anđela'.</p><p>Otvoren je cijelu godinu, a posjet je moguć svakodnevno od 10-13 i 17-20 sati, nedjeljom i u bilo koje drugo vrijeme obilazak je moguć uz telefonsku najavu. Muzej je do sada posjetilo više desetaka tisuća posjetitelja, a naročito je velik broj posjetitelja za vrijeme Noći muzeja te Špancirfesta.</p><p>- Svoje prve radove javno sam izložio još 1969. godine pa se kroz 51 godinu tu našao pozamašan broj radova, crteža, akvareliranih crteža, ulja, akrila na papiru, platnu, drvu, dvadesetak ilustriranih knjiga, plakata, grafičkih mapa, scenografija u HNK Varaždin – kazao je Tomislav i dodao da je do sada sam izlagao na 60 samostalnih izložbi te stotinjak grupnih.</p><p>Tomislav je objasnio i zašto su baš anđeli motiv koji ga inspirira i imaju li oni kakve veze s religijom. Naime, po njemu su anđeli interes i vjerovanje u mnogim religijama svijeta kroz povijest, a u današnjem svijetu koji se nalazi u velikim kriznim vremenima mnogi ljudi odmetnuli su se od duhovnosti i anđela, pa su anđeli odlučili odmarati, došli do Varaždina i tu ostali.</p><p>- Ako netko želi ponovno pronaći svojeg anđela, svakako mora doći u Varaždin, pogledati na skrovita mjesta, a naročito u 'Anđelinjak' (podno tornja Franjevačke crkve) – možda baš njegov anđeo ondje spava – naglasio je i nastavio kako anđeli, povezuju sve ljude svijeta bez obzira na pripadnost ovoj ili onoj religiji, naciji, boji kože…ili bilo koju drugu pripadnost.</p><p>Također, u prostoru Muzeja održavaju se tradicionalno već 9. put Natječaj za kratku priču (rok za predaju rada je 01.07. svake godine), a proglašenje nagrađenih je 02. 10. na Dan Anđela čuvara, koji je ujedno i dan Muzeja anđela.</p><p>Uz to, održavaju se i izložbe i drugih umjetnika, već tradicionalno svake godine održava se završni koncert malog Zbora anđela Glazbene škole u Varaždinu, koncerti raznih glazbenika, plesnih skupina, predstave dramskih družina, večeri poezije, nastupi udruga koje njeguju tradicionalnu kulturu, a i sami održavaju kreativno likovne radionice i pričaonice bajki.</p>