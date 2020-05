Ljubav prema lijepom prerasla je u natjecanje za event i 'lajk'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne znate što bi za ručak? Evo par odličnih recepata iz šalice

Život influencera koji promoviraju hranu izgleda poprilično zabavno. Prije pandemije bilo je mnogo besplatnih obroka, pa čak i sada neki blogeri plaćaju i do tisuću kuna da bi 'samo' objavili fotografiju. No, iza kulisa, neki utjecajni influenceri otkrili su da Instagram-zabava utječe na njihovo mentalno zdravlje. Svoju priču o

Carly Lipkin pokrenula je svoj Instagram račun, 'Talk Foodie To Me', 2015. godine nakon što je nekoliko godina živjela u New Yorku. Riječ 'influencer' tada još nije uzela maha, a za Lipkin je Instagram bio samo način za kreativno izražavanje. Život u New Yorku pružio joj je mogućnost da isproba novu hranu, a oduvijek ju je zanimala i fotografija.

Nakon što je popularan profil za hranu 'The Infatuation' objavio jednu njenu sliku, odlučila je pokrenuti Instagram račun posvećen samo hrani, ali nije imala nekih velikih planova za to.

- To definitivno nije bilo ništa posebno. Bila su tu sva mjesta na kojima sam bila u New Yorku, a kad god bi nešto bilo stvarno lijepo, fotografirala bih to - izjavila je Lipkin. Nicche Wolf, iz Atlante koja stoji iza profila ATL Adventurer imala je slično iskustvo. Svoj profil otvorila je 2015. godine kao način da istakne rastuću scenu u gradu kada se preselila tamo nakon završene škole.

- Nisam uopće razmišljala o tome što ću zapravo postati jer nisam to očekivala. Više mi je bilo do toga da dijelim ono što zaista volim u Atlanti, a i napokon sam živjela u pravom gradu sa stvarnim kulturnim napretkom - tvrdi Wolf. No, nije joj trebalo dugo da se pozivnice u restorane i događanja nagomilaju.

- Mislim da je prava prekretnica (postajanje influencerom) bila kada mi je prvi put netko rekao: 'Želim vam platiti za ovo' što je za mene bilo šokantno. Ne mogu vjerovati da bi mi netko htio platiti za dijeljenje stvari u kojima uživam - rekla je Wolf. Na kraju joj je to postalo novo normalno i odjednom su joj vikendi postali posvećeni događajima ili posjećivanju restorana.

Na Lipkin je užurbanost zbog promoviranja hrane utjecala na mentalni i fizički aspekt života jer je njezin svakodnevni posao bio rad na društvenim mrežama za grupu restorana. Njen život je u svako doba dana bio poprilično prožet s Instagramom i društvenim mrežama, i to joj je postajalo sve manje drago jer nije imala pauzu.

- Natjecanje u tome tko će biti pozvan na neki događaj, tko ima koje kontakte i koje PR firme, tko će biti njihov broj jedan i tko može dobiti najviše komentara i lajkova na fotografiju bilo je poražavajuće - objasnila je.

Odlazak na isti događaj s gomilom drugih influencera značilo je objavljivanje istih slika kao i svi ostali koji su prisustvovali, a nije se mogla ni ne zapitati: 'Zašto su oni dobili tisuću lajkova, a ja samo 500, iako imamo isti broj sljedbenika'.

Ne samo da je bila iscrpljena, već je i njeno dostojanstvo bilo pogođeno. No, ispada da nije jedina. Naime, nedavno istraživanje potvrđuje ono što mnogi od nas već znaju: Prekomjerna upotreba Instagrama može biti štetna za naše dostojanstvo. I ne morate biti influencer da biste se pronašli u tome.

Slično Lipkin, i Wolf je otkrila da je radost zbog posjeta novim restoranima počela nestajati nakon što je njezin profil prerastao iz posla sa strane u nešto ozbiljnije. Kad je započela s radom, subotama je odlazila na četiri ili pet mjesta, i to ne zato što je to htjela, već zato što je njezin profil rastao, pa tako i zahtjevi koji su išli s tim.

- Postalo je nekako neočekivano, na neki način gotovo neugodno, gdje radim cijeli tjedan, živim svoj život, ali tada moram snimiti kampanje vikendom, ili noću ili ujutro, podnoseći sadržaj robnim markama, brinući se o fotografijama i o tome kako izgledam jer sam puno puta i ja prisutna u svom sadržaju - napominje Wolf.

Sada, za vrijeme pandemije koronavirusa, Wolf je prošla različite faze prilagođavajući se novom načinu života. Prvih nekoliko tjedana osjećala se prisiljeno uskočiti i pomoći promovirati restorane koliko god je to moguće. Osobno je donirala i pomogla onoliko koliko je financijski mogla. Kako je vrijeme prolazilo, trebala joj je 'mentalna' pauza. No, prilagođavanje radu od kuće u punom radnom vremenu, dok je živjela sama, uzelo je danak.

Međutim, teško je odreći se svega u potpunosti jer ona ne samo što zarađuje, već i prima poruke od svojih sljedbenika kojima je utočište.

Lipkin je pak napustila svoj posao na društvenim mrežama u svibnju 2018., odlučila je da je došlo vrijeme da se oprosti od 53.000 pratitelja na Talk Foodie-ju.

- Kada sam napustila taj posao osjećala sam se potpuno oslobađajuće, u smislu da to više ne moram raditi. Ne moram više imati tu unutarnju potrebu da nastavim objavljivati - naglasila je. Ujedno je prilikom zatvaranja profila podijelila i emotivan, otvoren post i od tada nije objavljivala na njemu. Njeni pratitelji su imali zaista pozitivne reakcije, a ona se točno tome i nadala.

Na početku pandemije Lipkin se uključila na Instagramu 'Talk Foodie To Me' kako bi istaknula načine kako podržati njujorške tvrtke u ovim 'mračnim' vremenima. Nije bila sigurna treba li to učiniti, ali osjećala je nevjerojatnu želju da na neki način pomogne. No,nije se ponovno vratila na profil.

Wolf je također podijelila emotivnu objavu početkom godine poručivši svojim sljedbenicima da dolazi do promjena. Ali još nije spremna otići, iako se okruženje promijenilo.

Jedna stvar koja ju je pauzirala tijekom pandemije jesu agresivni komentari ljudi. Nakon što je guverner Georgije, Brian Kemp dopustio da se restorani ponovo otvore, Wolf, koja obično šuti o svojim političkim pogledima na Instagramu, podijelila je objavu u kojoj je molila svoje sljedbenike da ostanu kod kuće i nastave podržavati restorane preuzimanjem i dostavom u skladu s preporučenim mjerama. To je potaknulo pristalice Kempa da joj šalju razne loše komentare i poruke.

- Morala sam blokirati ljude jer su postali užasno agresivni. Nije moj posao govoriti ljudima što da rade, a ako će me ljudi napadati, onda to ne moram dijeliti - objašnjava. Smatra da ima određenu odgovornost koristiti svoju platformu kako bi svoje sljedbenike držala uključenima tijekom pandemije, ali za sada se povlači.

Razmišljajući o mentalnoj dobrobiti influencera, Lipkin je zaključila: 'Ludo je pomisliti da danas ima toliko djece i mlađih generacija koji koriste Instagram i objavljuju razne objave u tako mladoj dobi da bi bili primijećeni. No, oni su premladi da shvate ono što smo mi odavno shvatili, a to je da vas 100 ili 500 lajkova na fotografiji ne čini boljom ili uspješnijom osobom', piše HuffPost.

