Sami ste u karanteni? Savjeti stručnjaka vam mogu pomoći

Karantena je svima teška. Ali ako živite sami, može se osjećati posebno izolirano. Pojedinci se osjećaju usamljeno ili depresivno zbog činjenice da bi moglo proći nekoliko mjeseci prije nego što ponovo iskuse ljudski dodir.

Best Life je zato razgovarao sa stručnjakinjom za veze Acameom Deadwiler, autoricom emisije 'Single That: Dispelling Top 10 Myths of the Single Woman', o tome kako najbolje iskoristiti samog sebe dok ste u karanteni.

1. Zaposlite se

Ključno je pronaći nešto za raditi, pogotovo ako ste jako nesretni. Nemojte se izležavati ili gledati Netflix po cijeli dan. Ovo je savršena prilika da promijenite svoje navike ili isprobate nešto novo.

- Ako imate poslovnu ideju, vrijeme je da se usredotočite na to - rekao je Deadwiler.

2. Budite online

Možete ići na društvene mreže i komunicirati s drugim ljudima koji su sami i u karanteni. Pričajte s prijateljima i obitelji. Krenite na internetske satove joge ili virtualna događanja. Opcije su beskrajne.

3. Idite na aplikacije za upoznavanje

Ako ste sami ušli u karantenu, ne znači da ćete iz nje izaći solo. Mnoge aplikacije za upoznavanje bilježe porast korištenja u karanteni, a neke nude besplatne dodatke za one koji borave sami kod kuće.

Važnija od količine je kvaliteta korisnika.

- Ova bi situacija zapravo mogla eliminirati one koji nisu za vas. Ako ste voljni razgovarati s nekim nekoliko tjedana, to je pokazatelj da tražite pravu vezu - kaže stručnjak.

4. Isprobajte nove mogućnosti za romantiku

Možda zvuči čudno, ali karantena je otvorila neke nove romantične mogućnosti. Možda ste 'zapali' u romansu putem interneta u kojoj stvarno upoznate nekoga prije nego se fizički upoznate s njim. Možda se ponovno povežete s bivšim koji je bio dobar za vas, ali tajming jednostavno nije bio u redu. Tko zna? Jednog dana mogli biste svojoj djeci reći da je pandemija ono zbog čega ste shvatili da je njihov otac osoba za vas.

5. Upravljajte ljubomorom

- Prirodno je osjećati zavist i htjeti imati nekoga s kim ćete provoditi ovo vrijeme - rekao je Deadwiler.

Ali svaki put kad osjetite val ljubomore zbog ljudi koji trenutno nisu sami, uzmite u obzir činjenicu da iako imaju nešto što vi nemate, bez sumnje imate i stvari koje oni nemaju. Možda imaju obitelj, ali se bore više financijski od vas. Ili možda imaju supružnika, ali žive u mnogo manjem prostoru.

6. Nemojte poslati bivšem poruku

Zastrašujuće je vrijeme i ljudi donose loše odluke iz straha ili tjeskobe. Deadwiler preporučuje da ne posegnete za bivšim za kojeg ste već zaključili da je loš za vas.

7. Budite zahvalni

Odvojite vrijeme i razmislite o svemu što imate. To će poboljšati vaše raspoloženje i sniziti razinu stresa. Dodajte svakodnevnu vježbu zahvalnosti na svoj popis obveza.

- Ovo je zaista trenutak da se usredotočite na ono što imate, a ne na ono što nemate - rekao je Deadwiler.

8. Razmislite o sebi

Karantena je jedinstvena prilika da pritisnete gumb za zaustavljanje i razmislite o tome što stvarno želite u svom životu i što vam nedostaje. Možda ste mislili da volite biti sami, a sad shvaćate da se želite skrasiti.

9. Nemojte paničariti

Važno je ne prepustiti se spirali negativnog razmišljanja. Panika zbog pandemije ili ljutnja zbog toga što nemate partnera neće učiniti ništa dobro za vas. Usredotočite se na pozitivno, kaže Deadwiler.

10. Znajte da zapravo niste sami

Koronavirus je na različite načine teško pogodio sve. Svi smo izgubili rutinu, neki su izgubili posao, a neki prijatelje ili članove obitelji. Možda se fizički razdvajamo, ali svi smo zajedno u ovome. Sjetite se toga što češće možete.

Također, postoje ljudi koji vas vole. To možda nije romantična ljubav, ali bez obzira na to, ipak je ljubav.

