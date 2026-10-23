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GDJE JE POGRIJEŠIO?

Ljubavna drama u Osijeku: Htio je uštedjeti djevojci par eura pa ostao bez spoja

Piše Goran Ivanović,
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Ljubavna drama u Osijeku: Htio je uštedjeti djevojci par eura pa ostao bez spoja
Foto: Dreamstime
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Dogovor za prvi spoj u Osijeku zakomplicirao se zbog naizgled obične odluke. Mladić je pokušao uvjeriti djevojku da odabere jeftiniju opciju, no njezina reakcija iznenadila ga je i potaknula raspravu na društvenim mrežama

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Mladi Osječanin svoju je priču podijelio na Facebook stranici Spotted, a prijatelji ga zbog cijele situacije, kako tvrdi, sada zadirkuju. Iako nije očekivao takav rasplet, još se pita je li doista pogriješio ili je djevojka pretjerano reagirala.

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Sve je trebalo biti prilično jednostavno. Dogovorili su prvi spoj oko 20 sati u Tvrđi, gdje su planirali večer provesti uz hranu i piće. No, otprilike pola sata prije dogovorenog susreta djevojka mu je javila da je vani hladno i vjetrovito te da razmišlja o tome da do odredišta stigne taksijem, odnosno Boltom ili Cammeom.

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Mladić je, prema vlastitom objašnjenju, već računao na to da će platiti večeru i piće. Zasmetala mu je pomisao da bi djevojka za svega nekoliko kilometara vožnje izdvojila novac za taksi umjesto da se koristi javnim prijevozom.

Smatrao je da bi njezin odnos prema novcu mogao biti važan pokazatelj za buduću vezu. U objavi je problematizirao činjenicu da bi netko radije platio vožnju nego izdvojio euro za tramvaj, pitajući se što takva odluka govori o nečijim navikama trošenja.

Foto: Canva

Pokušao ju je nagovoriti da ipak odabere tramvaj i pričeka ga u Strossmayerovoj ulici. Djevojka mu je objasnila da joj se ne stoji na hladnoći te da joj je jednostavnije platiti nekoliko eura za prijevoz.

Poslao joj snimku tramvaja pa je uslijedio hladan odgovor

Rasprava tu nije stala. Mladić je odlučio provjeriti podatke na stranici GPP-a, gdje je pronašao tramvaj koji je, prema prikazu, trebao stići na njezinu stanicu za tri minute.

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Napravio je snimku zaslona, označio lokaciju tramvaja i poslao joj je uz poruku kojom joj je poručio da je vozilo svega 300 metara od njezine zgrade. Pritom joj je sugerirao da se obuče, uštedi novac i ne ponaša se kao da je riječ o nekom luksuznom izlasku.

Djevojka mu je kratko odgovorila: „Aha, hvala na informaciji.”

Fotolia
Foto: Fotolia

Ipak, na dogovorenom mjestu u Tvrđi nije se pojavila. Nakon što ju je mladić nazvao i pokušao doznati što se dogodilo, objasnila mu je da je već sama rasprava o prijevozu bila dovoljna da odustane od upoznavanja.

Poručila mu je da ne želi nekoga tko će joj prigovarati zbog načina na koji troši vlastiti novac još prije prvog susreta. Posebno joj je zasmetalo to što joj je slao snimke zaslona kako bi dokazao da nije u pravu. Nakon toga ga je blokirala.

I dalje ne razumije gdje je pogriješio

Mladić tvrdi da mu namjera nije bila uvrijediti djevojku, nego joj ukazati na mogućnost da uštedi nekoliko eura. Smatra da je samo pokušao pokazati kako se novac može razumnije trošiti, no ishod ga je očito iznenadio.

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Ostaje pitanje je li problem doista bio u cijeni taksija ili u načinu na koji je djevojci pokušao nametnuti svoje mišljenje o njezinu izboru. Njegova objava potaknula je i šire pitanje o tome gdje završava dobronamjeran savjet, a počinje nepotrebno zadiranje u tuđe odluke. Recite nam u komentarima što mislit eo njegovom i njezinom postupku.

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