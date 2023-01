'Ljubavni stolac' pohotnog kralja služio mu je za grupni seks, evo kako je to izgledalo

Twitter je nevjerojatan alat za rasprave, piše kolumnistica iNewsa Kate Lister, nakon što je objavila tvit sa slikom prilagođenog ‘ siege d'amour ’, odnosno ljubavnog stolca kralja Edwarda VII ( 1841-1910 ), koji se čuva u poznatom le Chabanais bordelu u Parizu. Nakon što je objavila da je stolac omogućio princu playboyu da odjednom opsluži dvije partnerice, udobno podržavajući kraljevski trbuh, odmah su u komentarima osvanula pitanja.

Pitanje na koje se tražio odgovor nije toliko bilo zašto je princu trebao taj stolac, nego – kako ga je koristio. Srećom, Twitter je zapravo platforma za razmjenu ideja i prijedloga, pa i o tome kako je pradjed pokojne kraljice Elizabete 'manevrirao' pariškom ljubavnom stolicom, piše Kate, koja je u originalnom tekstu objavila i nekoliko fotografija tih ideja, što možete pogledati OVDJE.

Edward VII, također poznat kao ‘Prljavi Bertie’ i ‘Edward Caresser’, bio je čovjek ogromnog seksualnog apetita. Njegova majka kraljica Viktorija nadala se da će Bertie slijediti svog oca, princa Alberta, i izrasti u nepokolebljivog moralnog čovjeka. Međutim, to se nije dogodilo.

Dok su u Irskoj služili s britanskom vojskom, prijatelji su prokrijumčarili glumicu Nellie Clifton i podveli je tada 19-godišnjem Edvardu, kako bi ga oslobodili djevičanstva. Ona se uskoro vratila roditeljima, a zabrinuti Albert poveo je sina u dugu šetnju na kiši, kako bi razgovarao o tome što se dogodilo. Ubrzo nakon toga, Albert je umro, a kraljica Viktorija okrivila je tu smrt za to što je Bertie završio u stresu.

Želeći spriječiti kršenje seksualne pristojnosti, Victoria se pobrinula da se Bertie brzo oženi s prekrasnom princezom Aleksandrom iz Danske. Moguće je da se ona nikad nije uvalila u Bertiejev ljubavnih stolac, no uspjela mu je roditi petero djece. Unatoč tome, brak ga nije ukrotio, on se samo zagrijavao i tako je našao vremena za diskretne susrete sa Sarah Bernhardt, Lady Randolph Churchill, Mary Cornwallis-West, Daisyville, grofica Warwick, Alice Keppel, Agnes Keyser, Lillie Langtry, Lady Susan Vane-Tempest, Mademoiselle La Goulue, La Belle Otero, Hortense Schneider, i naravno, bezbroj dama koje služe aristokraciji u bordelima širom Europe.

Kad je kurtizana La Barucci (koju su zvali “najvećom kurvom na svijetu” ) bila predstavljena Bertiju, ona je odmah odbacila haljinu na pod i izložila se njegovoj pohoti.

- Pokazala sam mu najbolje što imam i bilo je besplatno – rekla je kad su je osudili zbog toga.

Priča kaže da se princ požalio glumici Lillie Langtry da je potrošio na nju dovoljno da “izgradi bojni brod”, na što mu je ona uzvratila: 'potrošili ste dovoljno da biste u meni mogli plutati'.

Bertie je imao 60 godina kad je 1901. preuzeo prijestolje, ali čak i pri krunidbi 'Kraljeve posebne dame' imale su svoje mjesto u Westminster Abbeyu.

Povjesničarka Catharine Arnold objavila je dubinsko istraživanje Bertievog ljubavnog života, nakon što je posjetila glazbenu dvoranu Moulin Rouge, gdje su ga znali po nadimku 'Kingy'. Plesačica ‘La Goulue’ često mu je vikala s pozornice: “ello, Wales! Hoćete li platiti moj šampanjac?”

No, čini se da su mnoge žene platile nemalu cijenu za petljanje s njim. Čini se da je Bertie imao poseban 'merak' na udate žene i često je birao ljubavnice među suprugama u intimnom krugu svojih prijatelja, koji su smatrali njihovom dužnošću prema kralju da na to zažmire. Na žalost, to nije bio slučaj s Lady Harriet Mordaunt, čiji je suprug sir Charles Mordaunt princa imenovao kao jednog od ljubavnika svoje žene, i to u dokumentima za razvod, čime ga je prisilio da se pojavi na sudu.

Nakon rođenja kćeri, Lady Harriet je mužu priznala da dijete nije njegovo i da je “bila vrlo opaka“. Priznala je da je ljubovala s lordom Coleom, sir Frederic Johnstoneom, princom od Walesa i drugima. Princ je, pak, pod zakletvom tvrdio da nikad nisu imali aferu, ali kad je Lord Cole priznao preljub s Harriet (kojeg je Bertie) vjerojatno podmitio, razvod je odobren. Razočarana i razvedena u 28. godini života, Harriet je proglašena ludom i ostatak života provela je u azilu; kao kolateralna šteta požudama moćnog princa od Walesa.

Da je princ danas živ, paparazzi, društveni mediji i zaštitnici monarhije prilično bi mu otežali život ako bi se prepustio razvratu kao što je to bio navikao. Danas je vjerojatno da bi se pridružio mnogima koji su imali problema zbog kompulzivne ovisnosti o seksu, poput Michaela Douglasa, Charlieja Sheena, Davida Duchovnyja, Robbieja Williamsa, Russella Branda, i Tigera Woodsa.

Bertiejeva ljubav prema ženama kraljevskoj je obitelji stalno zadavala glavobolju, posebno njegovoj majci majku, koja ga je smatrala krajnje nepouzdanim i zato mu ograničila kraljevske odgovornosti. I što je više kraljica Victorija bila neumoljiva, to je Bertie postajao ekstravagantniji u potrazi za užitkom, o čemu svjedoči i njegov ljubavni stolac.

Vrlo je lako romantizirati princa playboya i imati razumijevanja za njegov porok, no vrijedi se prisjetiti da je imao ogromnu moć, te da je sigurno i zlostavljao žene da bi se zadovoljio.

No, jedno je sigurno, što god mislite o njegovim podvizima, vrijednost njegovog ljubavnog stolca ne leži samo u njegovom dizajnu – na Twitteru se otvorila burna rasprava o mogućnostima koje pruža više od stotinu godina nakon što je bio u upotrebi.

