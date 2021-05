Kad je riječ o 'puštanju vjetrova', što se inače smatra nepristojnim i nepoželjnim u društvu, liječnik iz britanskog Zavoda za javno zdravstvo, dr. Faraz, koji objavljuje savjete na Tik Toku, jasno kaže da je što se toga tiče bolje 'pustiti ih van, nego zadržavati unutra'.

Zadržavanje plinova u organizmu može stvoriti ozbiljne probleme, kaže, jer je 'vjetar' zapravo pun plinova koji se nakupljaju tijekom dana. Prema podacima britanskog Zavoda za javno zdravstvo, prosječan čovjek dnevno pusti oko pola litre crijevnih plinova.

- Ne zadržavajte vjetrove. Prosječna osoba ispali ih 20-ak dnevno – kaže, uz fotografiju kraljice koja se smiješi, koju je potpisao s 'ovako izgleda lice osobe koja prdi'.

- Plinovi se prirodno stvaraju u vašem želucu kao otpadni produkt probave. Pomiješaju se sa zrakom koji progutate kad jedete i pijete – pojašnjava u nastavku. Ako zadržavate vjetar, to može dovesti do žgaravice, nadutosti i bolova u trbuhu, a plinovi bi mogli izaći i dok podrigujete.

- Plin bi mogao izaći na usta, kao podrigivanje s neugodnim zadahom, koji će podsjećati na ono što izbacujete kao vjetar – kaže dr. Faraz.

Dodaje kako ipak postoje stvari koje možemo učiniti kako bismo izbjegli jako neugodan smrad. Ako mislite da previše puštate vjetrove, bilo bi dobro posjetiti liječnika.

Dijetetičarka dr. Megan Rossi također kaže kako ignoriranje nagona za pražnjenjem stolice može dovesti do tvrde i suhe stolice te do zatvora. Dodala je i nekoliko savjeta za to da izbjegnete nadimanje.

Prije svega, izbjegavajte zaslađivače, jer ih tanko crijevo teško apsorbira. Također, pripazite na količinu proteina. Rossi kaže da ih je dobro ograničiti na 1 gram po kilogramu tjelesne težine dnevno tijekom dva tjedna. Ako želite povećati unos, pokušajte uravnotežiti količinu vlakana koje jedete, tako što ćete povećati količinu cjelovitih žitarica po obroku.

Ograničite pijenje vina zbog količine sulfata koje sadrži.

- Možete probati i s kapsulama ulja od mente, jer opuštaju crijeva, pa će pomoći da se manje skupljaju plinovi. Nema kliničkih dokaza da u tome pomaže i čaj od mente, jer je to vjerojatno premala doza, ali neće škoditi ako ste sami uvidjeli da barem donekle pomaže – zaključuje, a prenosi The Sun.

Tri savjeta za 'zauzdavanje' vjetrova

Doktorica Lisa Das, gastroenterolog u OneWelbecku, kaže da postoje stvari koje možete učiniti i sami da izbjegnete preveliku količinu plinova. Evo što predlaže:

1. Provjerite stolicu: Ako je pražnjenje crijeva redovito, to je ugodan i zadovoljavajući kraj probavnog procesa. Pritom morate znati što je za vas 'normalno' kad je u pitanju pražnjenje crijeva, jer se to razlikuje. Ako postoji duže odstupanje od 'normale', to je znak da posjetite liječnika.

2. Znakovi na koži: Mjehuričasti osip koji jako svrbi na nekim dijelovima može biti znak celijakije, bolesti povezane s netolerancijom glutena, podsjeća dr. Das. Ako su, pak, oba dlana crvenija nego inače, to može značiti pretjeranu upotrebu alkohola ili je znak bolesti jetre.

3. Oralno zdravlje: Iako svi peremo zube dva puta dnevno, dr. Das kaže da postoje i drugi znakovi na koje treba paziti. Male afte koje se kod mnogih javljaju u vrijeme prehlade i gripe, koji ne zarastu u razumnom roku ili se ponavljaju, mogu biti znak za ozbiljnije probleme poput upale crijeva.