Ljutnja nas potiče da činimo stvari zbog kojih kasnije žalimo, a strah blokira put do ciljeva

Mnogo dobrih stvari može proizaći iz ljutnje, ali s druge strane, ljutnja i bijes mogu dovesti do toga da netko kaže neke grube i ishitrene riječi koje ne misli. U tom trenutku, mnogi ne razmišljaju o utjecaju tih riječi već samo imaju jedan cilj, a to je povrijediti nekoga.

Naučite prepoznati znakove upozorenja da vaš bijes raste i poduzmite korake da se smirite prije nego što postanete toliko ljuti i krenete se ponašati neprimjereno. Kasnije ćete zbog toga žaliti.

Zbog tjeskobe možete izgubiti dragocjeno vrijeme

Iako se zbog nekih stvari opravdano osjećate tjeskobno, ipak, postoje stvari na koje ne možete utjecati. Ako se radi takvih stvari osjećate tjeskobno i konstantno ste u strahu gubit ćete vrijeme na tjeskobu i brigu, umjesto da to vrijeme iskoristite za ljepše stvari i događaje.

Uznemireni osjećaji mogu dovesti do mnogo zabrinjavajućih misli, katastrofalnih predviđanja i besmislenih pitanja 'što ako?' Pretvorite neproduktivnu brigu u aktivno rješavanje problema. Posvetite se poboljšanju situacije i poduzmite korake za sprječavanje katastrofe, umjesto da se neprestano brinete kako će se dogoditi nešto loše.

Frustracija vas može dovesti do odustajanja

Osjećaj frustracije može dovesti do razmišljanja poput: 'Ne mogu to učiniti' i 'Ovo je preteško'. Takav način razmišljanja samo će potaknuti vašu frustraciju. U konačnici, to može uzrokovati da se oko nečeg manje trudite ili da odustanete. Prepoznajte kako frustracija utječe na vas i vaše ponašanje.

Foto: Dreamstime

Tuga može uzrokovati osjećaj usamljenosti

Kad se osjećate tužno, možda ćete doći u napast da se izolirate i budete sami. No, povlačenje od prijatelja i obitelji može pogoršati vaše stanje. Odlučite se za suradnju s drugima, čak i kad vam se to ne čini nužno. Velike su šanse da vam boravak u blizini dobre i drage osobe može pomoći.

Strah vas može ograničavati

Strah je neugodan i normalno je da se trudite kako biste ga izbjegli. Ipak, izbjegavanje svega zbog čega osjećate strah može vas spriječiti u postizanju vaših ciljeva.

Bilo da vas strah od odbijanja sprječava da se prijavite za novi posao, ili vas strah od neuspjeha sprječava u pokretanju novog poslovnog pothvata, budite spremni suočiti se sa svojim strahovima.

Uzbuđenje vas može natjerati da napravite krivi potez

Ne samo da neugodne emocije mogu sabotirati vaš trud već to može i vaše uzbuđenje. Kad ste zaista uzbuđeni zbog nečega, vaše emocije mogu uzrokovati podcjenjivanje rizika i precijeniti šanse za uspjeh.

Bilo da ste u iskušenju da podignete hipoteku izvan svog proračuna, ili planirate napustiti posao kako biste započeli posao bez jasnog plana, imajte na umu da osjećaji mogu uvelike utjecati na vaše odluke. Odvojite vrijeme da procijenite prednosti i nedostatke odluka kako vas uzbuđenje ne bi odvelo na pogrešan put.

Sram vas može natjerati da se skrivate

Sram je snažna emocija zbog koje želite u određenom trenutku nestati. Možda ćete pokušati prikriti greške kojih se sramite ili pokušati prikriti tko ste uistinu. Budite ono što jeste i priznajte ono što ste učinili, unatoč sramotnim osjećajima koji mogu isplivati ​​na površinu.